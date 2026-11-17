Τα τρία βήματα που θα σας βοηθήσουν να βάλετε όρια στον εαυτό σας και να περιορίσετε το άγχος.

Συχνά οι άνθρωποι μιλούν για τα όρια που πρέπει να θέτει ο κάθε ένας σε άλλους ανθρώπους, προκειμένου να προστατεύσουμε την ψυχική μας υγεία. Εξίσου σημαντικό, ωστόσο, είναι να θέτουμε όρια και στον ίδιο μας τον εαυτό, προκειμένου να διαχειριστούμε αποτελεσματικότερα το άγχος.

Όπως αναφέρεται και στο psychologytoday.com, οι ψυχολόγοι υποστηρίζουν ότι ορισμένες συμπεριφορές που υιοθετούνται με απώτερο σκοπό την καταπολέμηση του άγχους, μπορεί να οδηγήσουν τελικά στα αντίθετα αποτελέσματα, προσφέροντας προσωρινή ανακούφιση, ενισχύοντας, όμως, το άγχος μακροπρόθεσμα.

Η αλλαγή αυτών των συμπεριφορών, μπορεί να αποδειχθεί ευεργετική για τον μελλοντικό σας εαυτό.

Συμπεριφορές που ενισχύουν το άγχος

Όπως αναφέρεται και στο σχετικό δημοσίευμα, ορισμένες συμπεριφορές μπορεί να ανακουφίζουν το άτομο από μία αγχώδη κατάσταση, όμως αυτό δεν οδηγεί στην επίλυση του προβλήματος.

Για παράδειγμα, ένα άτομο που αντιμετωπίζει κρίσεις πανικού μπορεί να αποφεύγει την πολυκοσμία, ενώ άλλος που ανησυχεί υπερβολικά για την υγεία του μπορεί να ψάχνει οδηγίες και πληροφορίες στο διαδίκτυο.

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Και στις δύο περιπτώσεις, η συμπεριφορά του ατόμου δεν οδηγεί στην επίλυση του προβλήματος. Αντίθετα μετατρέπει το άγχος σε μία μακροπρόθεσμη συνθήκη και όχι σε ένα μεμονωμένο γεγονός.

Αντίστοιχα, η ανάγκη για συνεχή επιβεβαίωση από τους άλλους και η ανάγκη να γίνονται όλα με αρτιότητα αποτελούν συμπεριφορές που συνδέονται με το αυξημένο άγχος.

Οι ειδικοί αναφέρουν ότι η αποτελεσματική διαχείριση του στρες ξεκινά από την αναγνώριση των συμπεριφορών που την ενισχύουν.

3 βήματα για να θέσετε όρια στον εαυτό σας

1. Αποδεχθείτε ότι το άγχος είναι μέρος της ζωής σας. Αντί να αποφεύγετε καταστάσεις οι οποίες σας προκαλούν άγχος, αποδεχθείτε ότι στη ζωή θα πρέπει να έρθετε αντιμέτωποι με τέτοιες συνθήκες. Καλό είναι να επιβεβαιώνετε στον εαυτό σας ότι πρόκειται για μία μεμονωμένη συνθήκη και ότι η κατάσταση δεν θα διαρκέσει για πάντα.

2. Αναγνωρίστε ποιες συμπεριφορές και καταστάσεις σας ενισχύουν το άγχος. Θα πρέπει να αναγνωρίσετε το λόγο για τον οποίο αισθάνεστε μία μόνιμη ανησυχία. Αναρωτηθείτε μήπως η συμπεριφορά αυτή πηγάζει από την ανάγκη σας για συνεχή επιβεβαίωση.

3. Θέστε όρια στον εαυτό σας σταδιακά. Αφού κάνετε μία ουσιαστική ενδοσκόπηση και εντοπίσετε τις καταστάσεις και τις συνθήκες που σας οδηγούν σε περισσότερο άγχος, προσπαθήστε να τις αντιμετωπίσετε και να τις περιορίσετε σταδιακά. Αν για παράδειγμα αντιμετωπίζετε κάποιο φόβο όταν βρίσκεστε σε χώρο με πολλά άτομα, ελάτε σταδιακά αντιμέτωποι με το συναίσθημά σας.

Αν ωστόσο, δυσκολεύεστε να αντιμετωπίσετε την κατάσταση και το άγχος, η συμβουλή των ειδικών μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη.