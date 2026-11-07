Ο ειδικός επισημαίνει ότι η αναβλητικότητα μπορεί να μην συνδέεται με κάποιον συγκεκριμένο φόβο, αλλά περισσότερο με ένα βαθύ αίσθημα άγχους που μπορεί να οδηγήσει στην αποφυγή μιας υποχρέωσης.

Ακόμη και αν ανήκετε στην κατηγορία των ανθρώπων που προσπαθούν να ολοκληρώνουν τις υποχρεώσεις τους πριν από την εκπνοή του χρόνου, είναι πιθανό να έχετε έρθει αντιμέτωποι με το συναίσθημα της αναβλητικότητας και την ανάγκη να αποφύγετε την ολοκλήρωση κάποιας εργασίας ή υποχρέωσης.

Παρ’ όλα αυτά, ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων καταλήγουν επανειλημμένως να αγνοούν ορισμένες υποχρεώσεις τους μέχρι την τελευταία στιγμή, ακόμη και αν γνωρίζουν ότι θα μπορούσαν να τις είχαν ολοκληρώσει.

Αν ωστόσο, ανήκετε σε αυτή την κατηγορία, έχετε αναρωτηθεί ποτέ ποια είναι η πραγματική αιτία;

Σύμφωνα με το parade.com, ο ψυχολόγος Δρ. Connor McClenahan, εξηγεί ότι πολλοί άνθρωποι καθυστερούν να ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους λόγω του φόβου που τους καταβάλει ότι το αποτέλεσμα δεν θα είναι αρκετά καλό ή ότι θα αποδοκιμαστεί η προσπάθειά τους.

Ουσιαστικά, κάτι τέτοιο συνδέεται με τον φόβο, αλλά και το αίσθημα του άγχους που μπορεί να κυριεύει το άτομο.

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Δεν πρόκειται απαραίτητα για έναν έντονο φόβο, αλλά για ένα αίσθημα άγχους που οδηγεί στην αποφυγή. Μάλιστα, ο ειδικός σημειώνει ότι όσο πιο σημαντική ή απαιτητική είναι μία εργασία, τόσο μεγαλύτερη μπορεί να γίνει η αναβλητικότητα.

Ποιοι είναι οι 3 βασικοί λόγοι που οδηγούν στην αναβολή;

Σύμφωνα με το parade.com, υπάρχουν τρεις συνηθισμένες συμπεριφορές που κρύβονται πίσω από την αναβλητικότητα:

1. Η συναισθηματική εξάντληση: Ορισμένοι άνθρωποι αισθάνονται ότι μία υποχρέωση είναι αρκετά δύσκολη, γεγονός που πολλές φορές μπορεί να οδηγήσει στην σκέψη της πιθανής αποτυχίας ή στο φόβο για το λάθος, οι οποίες ενισχύουν ακόμη περισσότερο το αίσθημα της αναβλητικότητας.

2. Υποτιμούν της εργασίας και της προσπάθειας: Δεν είναι λίγοι εκείνοι που μπορεί να πιστεύουν ότι μία εργασία δεν απαιτεί ιδιαίτερο χρόνο ή προσπάθεια. Έτσι, την αφήνουν για λίγο αργότερα χρονικά, με αποτέλεσμα η προσπάθειά τους να ολοκληρώνεται εν τέλει βιαστικά.

3. Η έλλειψη του χρόνου: Πολλές φορές η έντονη καθημερινότητα δεν αφήνει τον απαιτούμενο χρόνο για την ενασχόληση με άλλες δραστηριότητες. Παράλληλα, υπάρχουν και οι άνθρωποι που γεμίζουν ασφυκτικά το πρόγραμμά τους με μικρότερες υποχρεώσεις, προκειμένου να αποφύγουν εκείνη που τους προκαλεί το περισσότερο άγχος.

Σύμφωνα μάλιστα, με τον Δρ. McClenahan οι άνθρωποι που τείνουν να αναβάλουν συχνά ορισμένες από τις υποχρεώσεις ή τις εργασίες τους παρουσιάζουν μερικά κοινά χαρακτηριστικά.

Αρχικά, κυριαρχεί ο φόβος της απόρριψης και η ανησυχία ότι η προσπάθειά τους μπορεί να μην είναι αρκετά καλή.

Παράλληλα, προσπαθούν να αποφύγουν το άγχος καταφεύγοντας σε άλλες δραστηριότητες, ενώ συχνά χρησιμοποιούν την αναβλητικότητα ως μέσω ώστε να αποφύγουν την πιθανή αποτυχία.

Ακόμη ένα χαρακτηριστικό, μπορεί να συνδέεται με την έντονη αυτοκριτική, ενώ άλλοι αποδίδουν , λανθασμένα, την αναβλητικότητά τους σε προβλήματα διαχείρισης του χρόνου τους.

Η αναβλητικότητα, βέβαια, δεν συνδέεται απαραίτητα με προβλήματα οργάνωσης ή έλλειψης της πειθαρχίας. Σε αρκετές περιπτώσεις είναι ένας τρόπος διαχείρισης του φόβου και του άγχους.