Η ανάγκη για αυξημένη παρουσία της αστυνομίας στις διαδηλώσεις σε διάφορες πόλεις της Γαλλίας επηρεάζει τα εθνικά πρωταθλήματα.

Στη ματαίωση αρκετών αγώνων της Ligue 1 και της Ligue 2 αναμένεται να προχωρήσει η LFP, καθώς το μεγάλο κύμα διαδηλώσεων που αναμένεται σε πολλές μεγάλες πόλεις της Γαλλίας το Σάββατο, 24 Οκτωβρίου, εγείρουν σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων.

Όπως μεταδίδει το RMC Sport, η ανάγκη για αυξημένη αστυνομική παρουσία στους δρόμους αφήνει «έκθετα» τα γήπεδα. Στη Γαλλία, οι αγώνες της Ligue 1 και της Ligue 2 πραγματοποιούνται υπό αυξημένη αστυνομική παρουσία τόσο εντός όσο και εκτός των σταδίων. Κάθε Σαββατοκύριακο, πάνω από 60.000 αστυνομικοί κινητοποιούνται με σκοπό τη διατήρησ της ασφάλειας στους αγώνες.

Οι προετοιμασίες για το δεύτερο κύμα διαδηλώσεων ώθησαν τις αρμόδιες νομαρχιακές αρχές να ζητήσουν την αναβολή ορισμένων επαγγελματικών αθλητικών εκδηλώσεων. Αυτό συμβαίνει, για παράδειγμα, στην Τουλούζη, όπου η νομαρχιακή αρχή απαιτεί την έκτακτη διάθεση δυνάμεων ασφαλείας για το συγκεκριμένο Σάββατο.

Το ίδιο ισχύει και για έναν αγώνα της κατηγορίας Régionale 1 με τη συμμετοχή της Μπορντό, ο οποίος ήταν αρχικά προγραμματισμένος για το βράδυ του Σαββάτου στο Stade Atlantique, με αντίπαλο τη Μοντουά αναμέτρηση που θα αποτελούσε την πρεμιέρα της σεζόν στη συγκεκριμένη έδρα. Ο αγώνας μεταφέρθηκε για την Κυριακή, 25/10.

Ο αγώνας της Ligue 1 μεταξύ της Λανς και της Παρί FC, που είναι προγραμματισμένος για το βράδυ του Σαββάτου, βρίσκεται επίσης υπό στενή παρακολούθηση. Η ανάγκη για διάθεση αστυνομικών δυνάμεων για τη διαχείριση διαδηλώσεων στην περιοχή της Λιλ ενδέχεται να οδηγήσει σε αναβολή της συγκεκριμένης αναμέτρησης.

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Στο Σεντ Ετιέν, όπου έχει προγραμματιστεί αγώνας εναντίον της Ναντ για το βράδυ του Σαββάτου, οι αρχές αποφάσισαν να επιτρέψουν τη διεξαγωγή της αναμέτρησης, απαγορεύοντας ωστόσο τη μετακίνηση των φιλάθλων της Ναντ.

Η κατάσταση αυτή ενδέχεται να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες και να συνεχίσει να προκαλεί ανατροπές στο πρόγραμμα των ποδοσφαιρικών αγώνων, καθώς οι αρχές επιδιώκουν να περιορίσουν την ανάγκη δέσμευσης αστυνομικών δυνάμεων σε αθλητικές διοργανώσεις.