Μετά την Ιταλία και στη Γαλλία θα αναπτυχθούν στρατιωτικές δυνάμεις για να ενισχύσουν την αστυνομία.

Εντολή να αναπτυχθούν και οι στρατιωτικές δυνάμεις έδωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας. Μιλώντας στο Κοινοβούλιο, ο Λοράν Νουνιέζ, υπογράμμισε ότι «θα αναπτύξουμε τη δύναμη Sentinelle, ώστε να απελευθερώσουμε την αστυνομία και τους χωροφύλακες στην αποστολή τους να διατηρούν την τάξη». Πρόσθεσε ότι η απάντηση σε οποιαδήποτε αναταραχή θα είναι «σθεναρή».

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός Λεκόρνου δήλωσε ότι η αστυνομική παρουσία το Σαββατοκύριακο θα είναι «μαζική», καθώς η κυβέρνηση θέλει να δει άμεση επιστροφή στην τάξη μετά τις ταραχές του περασμένου Σαββατοκύριακου.

Μάλιστα χαρακτήρισε την κατάσταση ως μια επιλογή «μεταξύ βίας και Δημοκρατίας», καθώς επανέλαβε τους ισχυρισμούς του ότι οι διαμαρτυρίες μετατράπηκαν σε «ένα εξεγερσιακό σχέδιο με επικεφαλής ακροαριστερές ομάδες».

Επέμεινε ότι «η επιστροφή στην τάξη είναι η προϋπόθεση για όλα τα άλλα», τονίζοντας ότι θέλει επίσης να αντιμετωπίσει τα ουσιαστικά αιτήματα που θέτει το φοιτητικό κίνημα. Αναγνώρισε επίσης ορισμένα προβλήματα με τον σχεδιασμό της αστυνομίας και τη συλλογή πληροφοριών μέχρι στιγμής.

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Πολιτική αντιπαράθεση

Από την πλευρά του ο ηγέτης της Ανυπότακτης Γαλλίας και υποψήφιος για την προεδρία της γαλλικής Δημοκρατίας ενόψει των προεδρικών εκλογών, Ζαν-Λικ Μελανσόν, δήλωσε στο X ότι «η αύξηση των κατηγοριών εναντίον μας με κάνει να φοβάμαι τις προκλήσεις που χρησιμοποιούνται συχνά από κυβερνήσεις που βρίσκονται σε αδιέξοδο», ενώ ο γραμματέας του Σοσιαλιστικού κόμματος Ολιβιέ Φορ ανέφερε πως «έχουμε το δικαίωμα να αμφισβητούμε την Ανυπότακτη Γαλλία αλλά σε μια δημοκρατία, δεν χειραγωγούμε την αλήθεια για να εξαλείψουμε έναν αντίπαλο και δεν πετάμε προπέτασμα καπνού για να αγνοήσουμε τα αιτήματα των μαθητών λυκείου και των εργαζομένων».

Η κυβέρνηση «κλειδώνεται σε ρητορική αποδιοπομπαίου τράγου», πρόσθεσε η Σιριέν Σατλέν πρόεδρος της ομάδας των Πρασίνων στην Εθνοσυνέλευση, η οποία κάλεσε τον πρωθυπουργό να σταματήσει να «κάνει εμπρηστικές δηλώσεις».

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Διαψεύδουν οποιαδήποτε επιρροή από ξένες χώρες

Μετά τις ταραχές της 17ης και 18ης Οκτωβρίου στο Παρίσι και σε αρκετές άλλες γαλλικές πόλεις, οι οποίες ξέσπασαν παράλληλα με τις φοιτητικές διαμαρτυρίες κατά του υψηλού κόστους ζωής, εξαπλώθηκαν φήμες για την παρουσία ενισχύσεων από την ευρωπαϊκή άκρα αριστερά που υποστήριζαν τους Γάλλους ομολόγους τους. Λέγεται ότι κάποιοι προέρχονταν από τη Γερμανία, την Ιταλία ή την Ελλάδα.

Σύμφωνα ωστόσο, με πηγή εντός του Υπουργείου Εσωτερικών που μίλησε στη lemonde, «οι πληροφορίες που συλλέχθηκαν σχετικά με αυτό το θέμα δεν υποστηρίζουν αυτήν την υπόθεση. Tίποτα δεν υποδηλώνει, εκ των προτέρων, οποιαδήποτε ξένη επιρροή στις τάξεις των ταραχοποιών». Θα μπορούσαν να είναι, σύμφωνα με τις αρχικές αναφορές που έλαβε η Le Monde, «αλλοδαποί φοιτητές» που βρίσκονται κατά χιλιάδες στη Γαλλία.

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