«Θέλουμε να ανασυνθέσουμε την Αριστερά και να φτιάξουμε κάτι καινούργιο από την αρχή», δήλωσε ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

Μιλώντας στο Kontra Channel και τη δημοσιογράφο Λουκία Γκάτσου, ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, είπε ότι υπάρχει «ένα πολύ μεγάλο τμήμα, ιδιαίτερα της νεολαίας, που νιώθει απόγνωση» και βλέπει τις δυνατότητες κοινωνικής προόδου να περιορίζονται.

«Μια ολόκληρη γενιά νιώθει ότι θα ζήσει χειρότερα από την προηγούμενη»

«Αυτή η γενιά θα είναι η γενιά που θα ζήσει χειρότερα από την προηγούμενη. Αυτό ακριβώς θέλουμε ως Νέα Αριστερά και ως Αριστερά να αλλάξουμε: να μπορέσουμε να δώσουμε σε αυτόν τον κόσμο ένα όραμα και μια εναλλακτική», ανέφερε.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι κοινωνικές κινητοποιήσεις που καταγράφονται σε ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γαλλία, αποτελούν μήνυμα μιας κοινωνίας που «νιώθει ότι συνθλίβεται» και αναζητά κοινωνική και πολιτική διέξοδο.

«Προγραμματικός διάλογος και συγκεκριμένες θέσεις»

«Η Νέα Αριστερά προσδοκά, επί τη βάσει ενός προγραμματικού διαλόγου πάνω σε συγκεκριμένες θέσεις, να μπορέσουμε να οδηγηθούμε σε κοινή δράση και, γιατί όχι, σε ενότητα των πολιτικών δυνάμεων της Αριστεράς», σημείωσε.

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης ξεκαθάρισε ότι «το σημαντικό είναι να μπορέσει να διεκδικήσει ξανά τη χαμένη της αξιοπιστία. Η Αριστερά έχει πολιτικές θέσεις που απαντούν σε πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας. Σήμερα όμως το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι ο κόσμος δεν μας ακούει και δεν μας ακούει επειδή έχει χαθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό η αξιοπιστία».

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Όπως είπε, ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας αντιμετωπίζει πλέον την Αριστερά ως μέρος του ίδιου πολιτικού συστήματος και αυτό είναι ένα πρόβλημα που δεν μπορεί να παρακαμφθεί.

«Να αφήσουμε πίσω τις διαφωνίες του παρελθόντος»

Ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς υποστήριξε ότι οι δυνάμεις του χώρου πρέπει να υπερβούν τις παλιές διαιρέσεις και να κοιτάξουν τις σημερινές και μελλοντικές προκλήσεις.

«Πρέπει να αφήσουμε στο παρελθόν τις διαφωνίες του παρελθόντος, να τις υπερβούμε, ώστε να μπορέσουμε να κοιτάξουμε προς το 2026, το 2027 και το 2037 και όχι να μένουμε πίσω σε ζητήματα που έχουν χωρίσει την Αριστερά», υπογράμμισε.

Συνέδεσε την ανάγκη αυτή και με την ενίσχυση της Ακροδεξιάς, τονίζοντας ότι οι εξελίξεις θα πρέπει να λειτουργήσουν ως «καμπανάκι» για τις δυνάμεις της Αριστεράς ώστε να αναζητήσουν έναν κοινό δρόμο.

«Δεν μπορούμε να κάνουμε ότι δεν συνέβη τίποτα στον ΣΥΡΙΖΑ τα προηγούμενα χρόνια»

Αναφερόμενος ειδικότερα στην κρίση αξιοπιστίας, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης υποστήριξε ότι «υπάρχει μια περίοδος παρακμής, ιδιαίτερα από το 2019 και μετά και ακόμη περισσότερο από το 2023, που οδήγησε σταδιακά στον εκφυλισμό του ΣΥΡΙΖΑ και δυστυχώς ενέταξε συνολικά την Αριστερά σε αυτή τη συνθήκη έλλειψης αξιοπιστίας».

«Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε σαν να μην έχει συμβεί τίποτα όλα τα προηγούμενα χρόνια και ξαφνικά να ενωθούμε σαν να κάνουμε μια αριθμητική πρόσθεση. Πρέπει να αποτιμήσουμε τι πήγε λάθος», πρόσθεσε.

«Πιστεύουμε στη δύναμη της σύνθεσης»

Ερωτηθείς εάν η Νέα Αριστερά θα μπορούσε να αυτοδιαλυθεί στο πλαίσιο μιας ευρύτερης ενοποίησης, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης υπογράμμισε ότι «δεν ζητάμε από κανένα κόμμα να αυτοδιαλυθεί. Ούτε εμείς θέλουμε να αυτοδιαλυθούμε. Πιστεύουμε στη δύναμη της σύνθεσης. Η ενότητα να προκύψει μέσα από τη σύνθεση», τόνισε.

Σημείωσε ότι η Νέα Αριστερά έχει αυτοτελή πολιτική αξία, αναφέροντας μεταξύ άλλων τις θέσεις της για τον κάθετο διάδρομο και το αμερικανικό LNG, τους στρατιωτικούς εξοπλισμούς και την ανάγκη να κατευθυνθούν περισσότεροι πόροι στην Υγεία και την Παιδεία.

«Η Νέα Αριστερά πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει, αλλά να το κάνει μέσα σε μια διαδικασία ευρύτερης ανασύνθεσης», είπε και πρόσθεσε ότι «το να διαλυθούμε δεν θα βοηθούσε. Το να μπορέσουμε να ανασυνθέσουμε όλοι μαζί την Αριστερά και να φτιαχτεί κάτι καινούργιο από την αρχή, αυτό θα μπορούσε να είναι η λύση».

«Και ο Βαρουφάκης πρέπει να σκεφτεί την υπέρβαση παλιών διαχωριστικών γραμμών»

Για το ΜέΡΑ25 και τον Γιάνη Βαρουφάκη, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης σημείωσε ότι οι σημερινές συνθήκες επιβάλλουν σε όλες τις πλευρές να ξαναδούν διαχωριστικές γραμμές του παρελθόντος.

«Νομίζω ότι και ο κ. Βαρουφάκης θα πρέπει, σε αυτή την κρίσιμη περίοδο για την Αριστερά και την ελληνική κοινωνία, να σκεφτεί υπερβαίνοντας διαχωριστικές γραμμές που στο παρελθόν μάς έχουν διχάσει», είπε.

Για το 2015 σημείωσε ότι πρόκειται πλέον για «μια άλλη περίοδο», χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι διαφωνίες πρέπει να κρυφτούν «κάτω από το χαλί», αλλά επιμένοντας ότι οι προκλήσεις του 2026 και του 2027 είναι διαφορετικές και επιβάλλουν μια νέα συζήτηση.

«Ο Τσίπρας έχει κάνει συνειδητή επιλογή μετατόπισης προς το κέντρο»

Αναφερόμενος στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και στον Αλέξη Τσίπρα, ο Επικεφαλής της Νέας Αριστεράς υποστήριξε ότι πρόκειται για μια συνειδητή στρατηγική μετατόπιση από την Αριστερά προς το Κέντρο.

«Θεωρώ ότι είναι απολύτως συνειδητή επιλογή του κ. Τσίπρα να μετατοπιστεί από τον πολιτικό χώρο από τον οποίο έρχεται, δηλαδή από την Αριστερά, προς το Κέντρο και σε πιο κεντρώες θέσεις, θεωρώντας ότι έτσι θα προσεταιριστεί ευρύτερα ακροατήρια», σημείωσε.

Όπως είπε, αυτή η στρατηγική θολώνει το πολιτικό στίγμα και δυσκολεύει τη διαμόρφωση μιας πραγματικής εναλλακτικής πρότασης. Αναφέρθηκε ειδικά στις θέσεις για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, τον «σεβασμό στον δημοσιονομικό χώρο» της Νέας Δημοκρατίας, τους εξοπλισμούς και τις σχέσεις με το Ισραήλ.

«Αν θέλαμε τον εύκολο δρόμο, ξέραμε να τον ακολουθήσουμε»

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης ξεκαθάρισε ότι «με τον κ. Τσίπρα και την ΕΛΑΣ, πάνω σε ένα πολιτικό πρόγραμμα, θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να υπάρξει σήμερα μια συμφωνία».

«Αν θέλαμε τον εύκολο δρόμο σε προσωπικό επίπεδο, ξέραμε να τον ακολουθήσουμε. Θα ήταν πολύ πιο εύκολο να κάνουμε υποχωρήσεις σε ζητήματα πολιτικής άποψης και προγράμματος», πρόσθεσε.

Όπως τόνισε, μια ένωση χωρίς ουσιαστική πολιτική συμφωνία θα μπορούσε να οδηγήσει «στην εξαφάνιση της Αριστεράς ως πολιτικής πρότασης μέσα σε ένα θολό πολιτικό σχέδιο». «Αυτό θα ήταν η μεγαλύτερη αποτυχία και η μεγάλη ήττα της Αριστεράς», υπογράμμισε.

Δείτε τη συνέντευξη του Γαβριήλ Σακελλαρίδη

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