Η Νέα Αριστερά στηρίζει τις κινητοποιήσεις της νεολαίας και των εργαζομένων στην Ευρώπη και την Ελλάδα

Την ολόπλευρη στήριξή της στις κινητοποιήσεις της νεολαίας μαθηκαι των εργαζομένων στην Ελλάδα και την Ευρώπη εκφράζει η Νέα Αριστερά, με ανακοίνωσή της στην οποία ασκεί κριτική στις κυβερνητικές πολιτικές, την ακρίβεια, τη στεγαστική κρίση και την κατάσταση στη δημόσια παιδεία.

Όπως σημειώνει «οι κινητοποιήσεις των τελευταίων εβδομάδων σε Γαλλία, Ιταλία, Πορτογαλία και Αλβανία έρχονται ως απάντηση της νεολαίας και των εργαζομένων στα αδιέξοδα που φτιαχνουν οι κατά τόπους ισχυρές πολιτικές και οικονομικές εξουσίες. Διαλυμένη παιδεία, στεγαστική κρίση, ακρίβεια, διαφθορά και περιβαλλοντική καταστροφή είναι μόνο μερικές από τις αιτίες που βγάζουν τις κοινωνίες στους δρόμους. Οι κυβερνήσεις απαντούν με ακραία καταστολή και προσπαθούν να εμφανίσουν τις διαδηλώσεις ως αποτέλεσμα «σκοτεινών δυνάμεων». Όπως πάντα επιχειρούν να αποπροσανατολίσουν τους πολίτες και αποδίδουν την ένταση σε «μετανάστες»,«πράκτορες» και «μπαχαλάκηδες», που επιβουλεύονται την σταθερότητα των οικονομιών τους. Εκείνοι όμως που πρώτοι υποσκάπτουν την σταθερότητα της κοινωνίας, είναι οι ίδιες οι κυβερνήσεις.»

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«Δεν θα αφήσουμε ούτε σπιθαμή στη συντήρηση και την ακροδεξιά»

Καταλήγοντας τονίζει ότι «το πολιτικό και οικονομικό κατεστημένο σε όλη την Ευρώπη τρομάζει από τις διαδηλώσεις. Πανικόβλητη και η ελληνική κυβέρνηση προσπαθεί να επιδείξει προληπτική πυγμή έναντι των νέων και εργαζομένων που ανησυχούν βλέποντας το μέλλον τους να διαλύεται. Ο τρόμος των ισχυρών είναι όμως η ελπίδα για το μέλλον των κοινωνιών στην Ευρώπη. Η Αριστερά στο πλάι των λαών και των πολιτών, θα πρωτοστατήσει τους αγώνες που ανοίγονται. Δεν θα αφήσει ούτε σπιθαμή στην συντήρηση και την ακροδεξιά, το μακρύ χέρι του μεγάλου κεφαλαίου. Θα προβάλει την ανάγκη για μια άλλη κοινωνία σε μια άλλη οικονομία.»