«Η εκπαιδευτική κοινότητα θα στείλει μαχητικό μήνυμα ανατροπής των πολιτικών που καταστρέφουν τις ζωές μας», τονίζει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.

«Η Νέα Αριστερά στηρίζει και καλεί σε συμμετοχή στα αυριανά πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια σε όλη την χώρα. Φοιτητές, μαθητές, εκπαιδευτικοί και όλη η κοινωνία να ενώσουν τις φωνές τους και να πιάσουν το νήμα των κοινωνικών κινητοποιήσεων σε Γαλλία, Αλβανίας, Ιταλία», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Πατησίων.

«Οι νεοφιλελεύθερες και πολεμοκάπηλες πολιτικές των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων και της Ε.Ε. δημιουργούν ασφυξία στους λαούς, ναρκοθετούν το μέλλον της νέας γενιάς. Στην Ελλάδα η κυβέρνηση εκμεταλλεύεται και χρησιμοποιεί την ακρίβεια, μετατρέποντάς την σε δημοσιονομική ευκαιρία, ενώ κόστος στέγης γίνεται δυσθεώρητο, η ενεργειακή κρίση αφαιμάζει τα εισοδήματα και οι πολεμικοί υπερεξοπλισμοί υποθηκεύουν την κοινωνική συνοχή.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη και τα συμφέροντα που την στηρίζουν επιχειρούν να καλλιεργήσουν κλίμα τρομοκρατίας. Η εκπαιδευτική κοινότητα θα δώσει την απάντηση με τις μαχητικές κινητοποιήσεις της.

Καλούμε τους μαθητές και τους φοιτητές, τα συνδικάτα και τις ομοσπονδίες, τους ενεργούς και αγωνιζόμενους πολίτες να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους. Να κλιμακώσουν τον αγώνα απέναντι στις αντικοινωνικές πολιτικές της κυβέρνησης, να παλέψουμε μαζί για μια καλύτερη ζωή», αναφέρει η Νέα Αριστερά και καταλήγει: «Συμμετέχουμε στο αυριανό συλλαλητήριο στις 12:00 στα Προπύλαια και σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας».