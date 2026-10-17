Η Νέα Αριστερά χαρακτηρίζει το ζήτημα πολιτικά και θεσμικά σοβαρό και ζητά να αποσαφηνιστούν τόσο ο σκοπός των επαφών όσο και η σύνθεση και η λειτουργία της φερόμενης κοινοβουλευτικής ομάδας.

Έντονες πολιτικές αντιδράσεις προκαλεί η συνάντηση υπουργών, βουλευτών και πολιτικών προσώπων με εκπροσώπους της ισραηλινής οργάνωσης Israel Allies Foundation (IAF), με τη Νέα Αριστερά να ζητά δημόσιες διευκρινίσεις από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Σε ανακοίνωσή της, η Νέα Αριστερά υποστηρίζει ότι οι επαφές συνδέονται με την προσπάθεια συγκρότησης κοινοβουλευτικής ομάδας στην Ελλάδα, η οποία θα προωθεί τις πολιτικές θέσεις της συγκεκριμένης οργάνωσης.

Η ανακοίνωση εκδόθηκε μετά το δημοσίευμα των Reporters United και τις αντιδράσεις που ακολούθησαν. Σύμφωνα με τη Νέα Αριστερά, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης επιβεβαίωσε ότι πραγματοποιήθηκε συνάντηση με εκπροσώπους της IAF τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, στην Αθηναϊκή Λέσχη, καθώς και ότι συζητήθηκε η δημιουργία ομάδας βουλευτών, γνωστής ως caucus, στο ελληνικό Κοινοβούλιο.

Αναλυτικά:

«Μετά τον σάλο που προκάλεσε το ρεπορτάζ των Reporters United και την αντίδραση της Νέας Αριστεράς και χιλιάδων πολιτών, ο Άδωνις Γεωργιάδης επιβεβαίωσε την συνάντηση υπουργών και βουλευτών με εκπροσώπους της ακροδεξιάς ισραηλινής οργάνωσης Israel Allies Foundation (IAF) την περασμένη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στην Αθηναϊκή Λέσχη.

Επιβεβαίωσε επίσης πως σκοπός της συνάντησης ήταν να στηθεί και να λειτουργήσει μυστική ομάδα βουλευτών (caucus) μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο προς υποστήριξη των απόψεων και των σκοπών των συγκεκριμένων ακραίων πολιτικών στο Ισραήλ. Και όλα αυτά λίγο πριν τις κρίσιμες εκλογές στη χώρα.

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Στη συνάντηση της Δευτέρας, πέραν του Άδωνι Γεωργιάδη συμμετείχαν επίσης οι υπουργοί και βουλευτές της ΝΔ Θάνος Πλεύρης, Νίκη Κεραμέως, Κώστας Καραγκούνης, Σταύρος Καλαφάτης, Ανδρέας Νικολακόπουλος, Δημήτρης Μαρκόπουλος, Κώστας Τσιάρας και Διαμαντής Γκολιδάκης, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνη Σαμαράς, ο εκλεγμένος με τους Σπαρτιάτες ανεξάρτητος βουλευτής Γιάννης Κόντης και καθώς ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστίδης.

Ο τελευταίος με επιστολή του επιβεβαίωσε τη συμμετοχή, τους, αλλά επιβεβαίωσε και πως την επομένη, Τρίτη 13 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε και δεύτερη συνάντηση, ακόμα πιο επίσημη, εντός της Βουλής. Υπενθυμίζεται πως η συνάντηση έγινε ανάμεσα στα στελέχη της IAF και τον Κώστα Τσιάρα παρουσία γνωστής επιχειρηματία, όπου ιδρύθηκε επίσημα η ακροδεξιά φιλο-γενοκτονική ομάδα βουλευτών με τη μυστική σύνθεση. Σύμφωνα με αναφορές σε ενημερωτικά μέσα του Ισραήλ, της ομάδας θα ηγούνται ο Τσιάρας και ο υφυπουργός Χάρης Θεοχάρης.

Η ακροδεξιά IAF προωθεί την προσάρτηση των εδαφών της Παλαιστίνης στο Ισραήλ, την εκδίωξη των Παλαιστινίων από τα εδάφη τους και συνολικά στηρίζει αναφανδόν την Γενοκτονία Νετανιάχου στη Γάζα και την στρατηγική των εποικισμών στην Δυτική Όχθη. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως στη συνάντηση της Δευτέρας συμμετείχαν επίσης η Γκίλα Γκαμλιέλ, υπουργός Τεχνολογίας του Ισραήλ και στέλεχος του Λικούντ, αλλά και η Πνινάτ Γιανάι, πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα.

Δεν μας ακουμπούν οι γελοιότητες του ανανήψαντα φιλοϊσραηλινού Άδωνι Γεωργιάδη, που κάποτε πλούτιζε πουλώντας αντισημιτικά βιβλία του Κωνσταντίνου Πλεύρη. Η IAF προωθεί την εξόντωση των Παλαιστινίων και την καταπάτηση των κανόνων του διεθνούς δικαίου και των αποφάσεων του ΟΗΕ. Το γεγονός πως υπουργοί και βουλευτές προτίθενται να ενισχύσουν διεθνώς και θεσμικά την συγκεκριμένη ατζέντα τούς καθιστούν συνενόχους στην Γενοκτονία των Παλαιστινίων και θέτουν σε κίνδυνο την διπλωματική θέση της Ελλάδας, αναθεωρώντας την στρατηγική της χώρας μας που επενδύει στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου.

Οι υπόλοιποι υπουργοί και βουλευτές που συμμετείχαν στην συνάντηση οφείλουν άμεσα να γνωστοποιήσουν αν συμμετέχουν στη συγκεκριμένη μυστική κοινοβουλευτική ομάδα. Ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης οφείλει να τοποθετηθεί άμεσα και να αποσαφηνίσει εάν η κυβέρνησή του και η ΝΔ γνωρίζει την ύπαρξη της ομάδας και αν στηρίζει την ατζέντα της ακροδεξιάς γενοκτονικής IAF.».