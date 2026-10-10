Παρά το αντισημιτικό παρελθόν του...

Ήταν 2017 όταν ο Αδωνις Γεωργιάδης διατύπωσε δημοσίως τη συγγνώμη του για απόψεις που είχε εκφράσει ως στέλεχος του ΛΑΟΣ εναντίον της εβραϊκής κοινότητας και για την προώθηση αντισημιτικού βιβλίου του Κων/νου Πλεύρη. Η συγγνώμη του είχε αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου για να σηματοδοτηθεί η πλήρης αποκατάσταση των σχέσεων.

Από τότε κύλησε πολύ νερό στο αυλάκι της ιστορίας και φτάσαμε στη σημερινή πολιτική απομόνωση της κυβέρνησης Νετανιάχου από τον δημοκρατικό κόσμο διεθνώς λόγω της βαρβαρότητας απέναντι στον παλαιστινιακό λαό.

Όμως, η κυβέρνηση Μητσοτάκη στηρίζει ανοιχτά και θερμά το Ισραήλ, ενώ ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης μπορεί να θεωρηθεί ο φιλικότερος όλων απέναντι του.

Το επιβεβαίωσε το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ με ανάρτησή του και ο Αδ. Γεωργιάδης δεν έκρυψε την περηφάνια του...

{https://x.com/AdonisGeorgiadi/status/2108217881263530339}

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