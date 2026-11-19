Η Εύη Δρούτσα εξήγησε ότι ο Νίκος Καρβέλας και η Άννα Βίσση είναι φίλοι της, επομένως θα ήταν προτιμότερο να μην συνεργαστεί με κανέναν από τους δύο στην παρούσα χρονική στιγμή.

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» παραχώρησε η Εύη Δρούτσα, αποκαλύπτοντας τον λόγο για τον οποίο δεν θα ήθελε να συνεργαστεί με την Άννα Βίσση ή με τον Νίκο Καρβέλα στην παρούσα χρονική περίοδο.

Οι δύο καλλιτέχνες πριν από μερικές εβδομάδες ήρθαν στο προσκήνιο της επικαιρότητας, με τη σχέση τους να φαίνεται πως έχει κλονιστεί.

Και οι δύο πλευρές προχώρησαν σε δημόσιες τοποθετήσεις, ενώ από την πλευρά του ο Νίκος Καρβέλας ανέλαβε αυτοπροσώπως την διατήρηση των προσωπικών δικαιωμάτων των δημιουργιών του.

Παράλληλα, δημοσιεύματα θέλουν την Άννα Βίσση να έχει ήδη κάνει τις απαραίτητες κινήσεις για νέες συνεργασίες.

Η απάντηση της Εύης Δρούτσα στο ενδεχόμενο συνεργασίας με την Άννα Βίσση

Στο απόσπασμα που προβλήθηκε το πρωί της Πέμπτης 19 Νοεμβρίου, μέσα από την εκπομπή «Happy Day», η Εύη Δρούτσα εξηγεί τους λόγους για τους οποίους δεν θα ήθελε να συνεργαστεί με κανέναν από τους δύο καλλιτέχνες.

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Όπως τόνισε μάλιστα, είναι και οι δύο φίλοι της, ενώ πιο πρόσφατα έχει μιλήσει με τον Νίκο Καρβέλα.

«Δεν μπορώ εγώ να πω θα πάω με την Άννα ή με τον Νίκο. Οπότε καλύτερα να μην με προσεγγίσει κανείς, γιατί είναι και οι δύο φίλοι μου, τους αγαπώ και τους δύο. Έχουμε συνεργαστεί, έχουμε περάσει καλά, και δεν θέλω. Με τον Νίκο, ναι, έχω μιλήσει τώρα τελευταία. Την Άννα δεν ξέρω πού θα τη βρω τώρα, μπορεί να την παίρνω τηλέφωνο… Πήρα μια φορά δυο τηλέφωνα, δεν μπορούσα να τη βρω».

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