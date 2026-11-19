Η Μαρία Κίτσου, μίλησε στην εκπομπή «Studio στις 3».

Καλεσμένη στην εκπομπή «Studio στις 3», βρέθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 19 Νοεμβρίου, η Μαρία Κίτσου, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Η γνωστή ηθοποιός κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αναφέρθηκε σε ζητήματα που αφορούν την προσωπική της ζωή, αλλά και την επαγγελματική της σταδιοδρομία.

Μάλιστα, η Μαρία Κίτσου στάθηκε ιδιαίτερα στις ψυχικές ασθένειες και στον τρόπο με τον οποίο αυτές αντιμετωπίζονται στον χώρο εργασίας τον οποίο κινείται η ίδια.

Όπως εξήγησε, πολλές φορές είναι ένα θέμα «ταμπού», το οποίο μάλιστα δεν αφορά κανέναν.

Όσα ανέφερε η Μαρία Κίτσου στο «Studio στις 3»

Αρχικά η γνωστή ηθοποιός, ανέφερε ότι θεωρεί πάρα πολύ σημαντικό ένα άτομο το οποίο τον απασχολεί κάτι, να έχει την ευκαιρία να το συζητήσει με κάποιον άλλον. Μάλιστα, εξήγησε ότι πολλές φορές έχει δεχθεί μηνύματα από αγνώστους που της εκφράζουν το δικό τους πρόβλημα.

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Σε δεύτερο χρόνο, η Μαρία Κίτσου, ανέφερε: «Βρίσκεις κάποιες λέξεις, αλλά πρέπει να υπάρξει ένα πρόθυμο αυτί για να σε ακούσει. Στη δουλειά μας, συνήθως, αυτό δεν συμβαίνει. Πραγματικά, οι ψυχικές ασθένειες είναι ταμπού. Δεν τις αντιμετωπίζουν… Ξέρεις, είναι… Είμαι πάρα πολύ ανοιχτή σαν άνθρωπος, απλά έχω καταλήξει τον τελευταίο καιρό στο ότι κανείς δεν νοιάζεται πραγματικά, αρκεί να βγάζεις τη δουλειά. Είναι πολύ απογοητευτικό, το ξέρω».

Σε ό,τι αφορά, όμως, την προσωπική ζωή του καθ’ ενός, ανέφερε: «Υπάρχουν άνθρωποι που με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ και είναι εδώ… Αυτό που μου έχουν πει είναι ότι δεν τους βαραίνω… Δεν μοιραζόμουν παλιότερα συναισθήματα. Δεν μοιράζομαι εύκολα. Βρίσκω το θάρρος γιατί αγαπώ τον εαυτό μου. Όλες μου οι εξομολογήσεις έγιναν με γνώμονα τον άνθρωπο».

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