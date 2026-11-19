Η απάντηση της ηθοποιού στο ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Γιώργο Λάνθιμο.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης 19 Νοεμβρίου, η Κόρα Καρβούνη, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην Κατερίνα Καινούργιου.

Ένα από τα θέματα που οι δύο γυναίκες συζήτησαν, ήταν το ενδεχόμενο συνεργασίας της Κόρας Καρβούνη με τον Γιώργο Λάνθιμο, με την ίδια να δηλώνει ότι γνωρίζει τον σπουδαίο σκηνοθέτη, σημειώνοντας βέβαια, ότι πλέον, ανήκει επαγγελματικά σε ένα άλλο βεληνεκές.

Η Κόρα Καρβούνη στη «Super Κατερίνα»

Η συζήτηση ξεκίνησε, όταν η ηθοποιός ρωτήθηκε σχετικά με το αν θα την ενδιέφερε να ακολουθήσει μία καριέρα στο εξωτερικό, με την Κόρα Καρβούνη να αναφέρει:

«Δεν το σκέφτηκα ποτέ να κυνηγήσω μία καριέρα στο εξωτερικό… Δεν είναι απλό να παίζεις σε μία άλλη γλώσσα. Ήθελα να δοκιμάσω τον εαυτό μου, επίσης, στην Ελλάδα. Και ακριβώς επειδή εδώ στην Ελλάδα, έχουμε την Επίδαυρο, είχα την τύχη να με σκηνοθετήσουν πάρα πολλοί ξένοι σκηνοθέτες και επίσης οι ταινίες μου, πάντα ταξιδεύουν. Δηλαδή, έχω πάει σε πολλά μεγάλα φεστιβάλ κινηματογράφου».

Με αφορμή τη συζήτηση, η Κατερίνα Καινούργιου, δήλωσε: «Πιστεύω, αν σε έβλεπε ο Λάνθιμος, θα είχε γοητευτεί πάρα πολύ».

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Σε αυτό το σημείο, η Κόρα Καρβούνη ανέφερε: «Ο Λάνθιμος με γνωρίζει, απλά, ο Λάνθιμος είναι σε ένα άλλο βεληνεκές πια για εμένα. Έχει φτάσει σε ένα άλλο επίπεδο. Πολύ πιο υψηλό και μπορεί να έχει άλλους πρωταγωνιστές, διεθνείς. Με τιμά αυτό που μου λες και εκτιμώ πάρα πολύ τη δουλειά του και την αισθητική του… Με τιμά να με βλέπεις μέσα σε μία ταινία του».

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