Συγκινήθηκε on air η Μαρίνα Ψάλτη μιλώντας για τον σύζυγό της Γιάννη Φέρτη, που έφυγε από τη ζωή το 2024.

Τον Απρίλιο του 2024, ο σπουδαίος ηθοποιός Γιάννης Φέρτης, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών, αφήνοντας πίσω του το δικό του αποτύπωμα στο ελληνικό θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

Σήμερα, Τρίτη 17 Νοεμβρίου, η σύζυγός του, Μαρίνα Ψάλτη, βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι», όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Σίσσυ Χρηστίδου και τους συνεργάτες της.

Η ηθοποιός, με αφορμή τη συζήτηση, αναφέρθηκε στη ζωή που έζησε στο πλευρό του συντρόφου της, με τη συγκίνησή της να είναι φανερή.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, είχε την ευκαιρία να περάσει 30 χρόνια από τη ζωή της στο πλευρό του ανθρώπου που πραγματικά αγάπησε.

Η συγκίνηση της Μαρίνας Ψάλτη για τον Γιάννη Φέρτη

Συγκεκριμένα, η ηθοποιός, δήλωσε για τον σύζυγό της: «Αν ήταν βιβλίο η σχέση αυτή, θα είχε τίτλο ‘Αγάπη’. Εντάξει, αποφεύγω λίγο να μιλάω, αλλά ευτύχισα να είμαι 30 χρόνια, το έχω ξανά πει, με την αγάπη της ζωής μου. Ήμουν μικρή αρκετά. Μικρή; Εντάξει, ήμουν 29 χρονών όταν γνωριστήκαμε και ήταν καλά χρόνια και ευτυχισμένα».

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Η Μαρίνα Ψάλτη και ο Γιάννης Φέρτης υπήρξαν ζευγάρι για περίπου 30 χρόνια, καθώς υπήρξαν σύζυγοι από το 2001.