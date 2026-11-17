Την επανεξέταση της υπόθεσης ζητά ο ένας εκ των δύο καταδικασθέντων η οποία συζητήθηκε στο Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγο.

Στο «μικροσκόπιο» του Αρείου Πάγου και πάλι το άγριο έγκλημα με θύμα την 21χρονη φοιτήτρια Ελένης Τοπαλούδη στη Ρόδο, πριν από οκτώ χρόνια. Την επανεξέταση της υπόθεσης ζητά ο ένας εκ των δύο καταδικασθέντων η οποία συζητήθηκε στο Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγο.

Η στυγερή δολοφονία της Ελένης Τοπαλούδη στη Ρόδο η οποία αποτέλεσε υπόθεση-σταθμό για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας στην Ελλάδα, έρχεται και πάλι, οκτώ χρόνια μετά, στο προσκήνιο.

Ο ένας από τους δύο καταδικασθέντες για τον ομαδικό βιασμό και την δολοφονία της 21χρονης φοιτήτριας, προσέφυγε για δεύτερη φορά στον Άρειο Πάγο, ζητώντας να εξεταστεί εκ νέου η υπόθεση.

Μετά το ηχηρό «όχι» του Ποινικού Τμήματος του Ανωτάτου Δικαστηρίου στις αιτήσεις αναίρεσης που είχαν καταθέσει και οι δύο καταδικασθέντες σε ισόβια και επιπλέον 15 χρόνια κάθειρξη, ο ελληνικής καταγωγής κατηγορούμενος επιμένει, αμφισβητώντας ακόμη κα την απόφαση του Αρείου Πάγου, την οποία χαρακτηρίζει εσφαλμένη.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης της αίτησης, ο συνήγορος του καταδικασθέντα, μίλησε για παραβίαση του τεκμηρίου αθωότητάς του ακόμη και από πολιτικά πρόσωπα, ενώ επικαλέστηκε δικονομικούς λόγους , για να προβάλει τον ισχυρισμό του η απόφαση δεν είναι νομικά ορθή. Υποστήριξε πως υπήρχαν πλημμέλειες και ακυρότητες σε αυτήν που δικαιολογούν την επανεξέταση των αναιρετικών λόγων τους οποίους πρόβαλε αλλά απορρίφθηκαν από τον Άρειο Πάγο.

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Η υπεράσπιση ισχυρίστηκε μεταξύ άλλων πως ο Έλληνας καταδικασθείς στην υπόθεση είναι αριστερόχειρας, ενώ, σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα, τα περισσότερα τραύματα στο σώμα της φοιτήτριας θα μπορούσαν να έχουν προκληθεί από δεξιόχειρα.

Ακόμα είπε ότι τα αποτυπώματα που βρέθηκαν στο ηλεκτρικό σίδερο με το οποίο χτυπήθηκε βάναυσα η φοιτήτρια ανήκουν αποκλειστικά στον συγκατηγορούμενο αλβανικής καταγωγής.

Από την πλευρά της οικογένειας της Ελένης Τοπαλούδη, αντιτάχθηκε ότι η διαδικασία τόσο στον πρώτο όσο και στον δεύτερο βαθμό διασφάλισε απόλυτα όλους τους προβλεπόμενους δικονομικούς κανόνας και τις εγγυήσεις της δίκαιης δίκης.

Το δικαστήριο επιφυλάχθηκε να εκδώσει την απόφασή του.