«Καλώ τον κ. Γεωργιάδη να πάμε μια επίσκεψη στο νεκροταφείο του Ζωγράφου που πάρα πολλοί από τους νεκρούς του Πολυτεχνείου έχουν κηδευτεί εκεί», σημείωσε ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης.

«Δεν είναι ανιστόρητες οι απόψεις Γεωργιάδη για τους νεκρούς του Πολυτεχνείου, αλλά εσκεμμένες ακροδεξιές απόψεις των παιδιών του Παττακού. Πάντα κάνει κάτι το οποίο αποσκοπεί είτε στο δικό του συμφέρον, το μικροπολιτικό, είτε κάνει τον «λαγό» για την κυβέρνηση», είπε ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1.

«Εσκεμμένα κάνει αυτή τη στρέβλωση ο Γεωργιάδης»

«Ο κ. Γεωργιάδης γνωρίζει την ιστορία πάρα πολύ καλά. Ηθελημένα, εσκεμμένα κάνει αυτή τη στρέβλωση, ακόμα και στο ίδιο το πόρισμα του Τσεβά διάβασε ένα πολύ μικρό χωρίο που έλεγε ότι δεν βρέθηκαν νεκροί μέσα στο ίδιο το Πολυτεχνείο, αν διαβάσει όμως το ίδιο το πόρισμα του Τσεβά το οποίο επικαλέστηκε μιλάει ότι δεν έχει διευκρινιστεί ολόκληρος ο αριθμός», τόνισε ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΕΛΑΣ και πρόσθεσε:

«Δεν είναι ανιστόρητες αλλά εσκεμμένες ακροδεξιές απόψεις των παιδιών του Παττακού. Τον καλώ να πάμε μια επίσκεψη στο νεκροταφείο του Ζωγράφου που πάρα πολλοί από τους νεκρούς του Πολυτεχνείου έχουν κηδευτεί εκεί και έχει στήλες με τα ονόματα. Μπορούμε να πάμε μια βόλτα στη Σκύρο να του γνωρίσω τον Μάρκο Καραμανή που ο πατέρας του σκοτώθηκε από αδέσποτη σφαίρα γύρω από το Πολυτεχνείου την ημέρα του Πολυτεχνείου».

«Ο κ. Γεωργιάδης πάντα κάνει κάτι το οποίο πάντα αποσκοπεί είτε στο δικό του συμφέρον το μικροπολιτικό είτε κάνει τον «λαγό» για την κυβέρνηση. Δεν μιλάω μόνο για τους χρυσαυγίτες αλλά έχει ακροατήριο εκ δεξιών της το οποίο βλέπει να έχει απώλειες και νομίζω ότι ο κ. Γεωργιάδης αυτό θέλει να αγκαλιάσει. Προσπαθεί ένα ακροδεξιό κοινό να το αγκαλιάσει και να μην στραφεί προς άλλα κόμματα. Και για τους δικούς του τους ψήφους βέβαια γιατί θεωρεί ότι έχει ένα ακροατήριο στο οποίο πιθανότατα να του αρέσουν τέτοιες απόψεις και για αυτό πρέπει να είμαστε πολύ σκληροί κάθε φορά που γίνεται τέτοια συζήτηση», συνέχισε.

Για το αν θα δώσει το «παρών» ο Αλέξης Τσίπρας στην πορεία μέχρι την αμερικανική πρεσβεία

«Αυτός είναι ο στόχος μας. Πιστεύουμε ότι θα έχουμε ένα μεγάλο μπλοκ. Πάρα πολλοί φίλοι και μέλη του κόμματός μας έχουν εκδηλώσει την επιθυμία τους να είναι σήμερα μαζί μας», τόνισε ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης.

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«Δεν κυνηγάμε κανέναν»

Ερωτηθείς αν σκοπεύουν να ποινικοποιήσουν την πολιτική ζωή και να κηνυγήσουν τους πολιτικούς τους αντιπάλους, απάντησε: «Εμείς δεν κυνηγάμε κανέναν και δεν πρέπει να ποινικοιποιεί κανένα κόμμα την πολιτική ζωή, όταν όμως υπάρχουν σκάνδαλα, και αν υπάρχουν σκάνδαλα, θα διευκολύνουμε την Δικαιοσύνη όσο αφορά την εκάστοτε κυβέρνηση γιατί δεν είναι δουλειά της κυβέρνηση. Θα είναι ελεύθερη η Δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της, να διερευνήσει όλα τα σκάνδαλα που έχουν γίνει».

«Δεν υπάρχει τοξικότητα και εσωστρέφεια στην ΕΛΑΣ»

«Υπάρχει όρεξη των ανθρώπων να έρθουν να συμβάλλουν. Υπάρχει ένα πάρα πολύ καλό κλίμα και μια πάρα πολύ καλή σχέση γιατί καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει κοινός στόχος. Δεν υπάρχει τοξικότητα και δεν υπάρχει εσωστρέφεια», πρόσθεσε ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΕΛΑΣ.

Για την παραίτηση Γκαβανίδου: «Δεν χωράνε δυστυχώς όλοι στα ψηφοδέλτια»

«Τώρα που έχουμε αρχίσει να ανακοινώνουμε τα ψηφοδέλτια, επειδή έχουμε μεγάλη προσφορά κάποιοι θα μείνουν απογοητευμένοι. Δεν χωράνε δυστυχώς όλοι. Η συγκεκριμένη είχε εκφράσει κάποιες επιθυμίες. Θα υπάρξουν τέτοιες γκρίνιες, είναι ανθρώπινο», δήλωσε για την παραίτηση της Χρυσής Γκαβανίδου.

Δημοσκοπήσεις

«Μόλις ξεκινήσαμε. Είμαστε στη βάση μας και θα χτίσουμε από εδώ και πάνω. Είμαστε πολύ αισιόδοξοι», είπε για τα αποτελέσματα των πρόσφατων δημοσκοπήσεων.