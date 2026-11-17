«Γαλάζια» και κυβερνητικά στελέχη πήραν σαφείς αποστάσεις από τον Άδωνη Γεωργιάδη, με χαρακτηριστικότερη αυτή του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, Γιώργου Αμυρά. Σε αναδίπλωση υποχρεώθηκε σήμερα ο υπουργός Υγείας.

Οι χθεσινές δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη για τους νεκρούς του Πολυτεχνείου εξακολουθούν να προκαλούν αντιδράσεις και σήμερα, με το ζήτημα να αποκτά πλέον και ενδοκυβερνητικές διαστάσεις. Στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης, με δημόσιες τοποθετήσεις τους ανήμερα της 53ης επετείου της εξέγερσης των φοιτητών, αναγνωρίζουν ρητά και ξεκάθαρα, χωρίς υπεκφυγές, τα θύματα της δικτατορικής καταστολής, ενώ ορισμένοι διατυπώνουν θέσεις που έρχονται σε αντίθεση με τις αναφορές του υπουργού Υγείας.

Η πιο χαρακτηριστική παρέμβαση ήρθε από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ, Γιώργο Αμυρά, ο οποίος χαρακτήρισε ως «εντελώς ακατανόητο» να εξακολουθεί να συζητείται εάν υπήρξαν νεκροί στην εξέγερση του Πολυτεχνείου. Μάλιστα, αναφέρθηκε συγκεκριμένα σε 26 ανθρώπους που δολοφονήθηκαν από τη Χούντα των συνταγματαρχών, δίνοντας μια σαφή απάντηση στη συζήτηση που έχει ανοίξει.

Και όλα αυτά στον απόηχο των χθεσινών δηλώσεων του Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος, αντί να τοποθετηθεί με την ίδια σαφήνεια για τους νεκρούς της εξέγερσης, επέλεξε να επαναλάβει – όπως και παλιότερα, όταν έλεγε «Πήρανε το δελτίο συμβάντων της Αστυνομίας εκείνων των ημερών, της προηγούμενης, ανήμερα και της επομένης και όποιος πέθανε στην Αττική, από οποιαδήποτε αιτία έγινε νεκρός δήθεν από ελεύθερους σκοπευτές και από αστυνομική βία» - ότι «παραμένω πιστός στο πόρισμα Τσεβά που βγήκε τότε, επί υπουργίας Ευάγγελου Αβέρωφ».

Μια αναφορά που δεν απαντά από μόνη της στο ερώτημα, καθώς το ίδιο το πόρισμα καταγράφει θύματα της καταστολής, ενώ η μεταγενέστερη ιστορική έρευνα έχει τεκμηριώσει περαιτέρω τους νεκρούς των γεγονότων του Νοεμβρίου του 1973. Το ζήτημα, επομένως, δεν είναι αν υπήρξαν νεκροί μέσα στο κτήριο του Πολυτεχνείου, αλλά οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους κατά την καταστολή της εξέγερσης.

Στο ίδιο κλίμα, υπουργοί και κυβερνητικά στελέχη, μεταξύ των οποίων ο Βασίλης Κικίλιας και ο Θανάσης Κοντογεώργης, αναφέρθηκαν ρητά σε όσους έδωσαν ή θυσίασαν τη ζωή τους για τη Δημοκρατία. Η Ντόρα Μπακογιάννη χαρακτήρισε την εξέγερση ως την «αρχή του τέλους της δικτατορίας», ενώ ο αντιπρόεδρος της Βουλής, Γιώργος Γεωργαντάς, υπογράμμισε τη σημασία της ιστορικής μνήμης και της απόδοσης τιμής στα θύματα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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«Με καλύπτει το πόρισμα Τσέβα, σε αυτό συμπεριλαμβάνονται και οι νεκροί»

Μετά τον σάλο που προκάλεσαν οι χθεσινές δηλώσεις του, ο Άδωνις Γεωργιάδης τοποθετήθηκε εκ νέου σήμερα, απαντώντας σε επικριτική ανάρτηση του Παύλου Χρηστίδη, την οποία αναφέρει.

«Εγώ ανέφερα και τους 3 νεκρούς που «τιμά» ο κ. Χρηστίδης. Δεν τους αμφισβήτησα αντιθέτως είπα ότι αποδέχομαι πλήρως το πόρισμα αυτό», αναφέρει μεταξύ άλλων ο υπουργός Υγείας σε νέα του ανάρτηση.

Αναλυτικά:

«Επειδή έχω πραγματικά απηυδήσει σήμερα από την διαστρέβλωση των θέσεων μου και από την προχειρότητα των πολιτικών μου αντιπάλων, αν και είχα αποφασίσει να μην πω κάτι εδώ θα κάνω μια εξαίρεση για να καταλάβετε.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χρηστίδης, έκανε αυτή την ανάρτηση για να καταδείξει το πόσο ακροδεξιός είμαι και τι πρόβλημα έχει η Κυβέρνηση και ο Μητσοτάκης με μένα κλπ:

«Αν ο κύριος Γεωργιάδης θέλει να μάθει την ιστορία, θα μπορούσε να έρθει στο κοιμητήριο Ζωγράφου.

Εκεί που σήμερα τιμήσαμε την μνήμη του Δημήτρη Θεοδωρά, του Διομήδη Κομνηνού και του Μιχάλη Μυρογιάννη.

Δεν ενδιαφέρεται όμως για να μάθει ιστορία. Παρά μόνο για την προσωπική προβολή και την τραμπικη του καμπάνια.

Ο κύριος Γεωργιάδης είναι πρόβλημα του κυρίου Μητσοτάκη».

#Πολυτεχνειο

{https://www.facebook.com/christidispav/posts/pfbid02tvuNkgPx96n67mvYbxZUHiTDgn8eDSkpHs1vtNAKr8a3s5ciUqXhGhG6FF6Ri1h1l}

Εγώ τι απήντησα χθες στο σχετικό ερώτημα; Ότι με καλύπτει πλήρως το πόρισμα του Εισαγγελέως Τσεβά κλπ.

Ε λοιπόν ας ενημερώσει κάποιος τον κ. Χρηστίδη ορθό και τα τρία ονόματα νεκρών του Πολυτεχνείου που αναφέρει, συμπεριλαμβάνονται στο πόρισμα Τσεβά. Συγκεκριμένα στον κατάλογο του πορίσματος Τσεβά:

«Δημήτρης Θεοδωράς

8 — Δημήτριος Θεοφ. Θεοδώρας, 6 ετών

Οδός Ορεινής Ταξιαρχίας, Ζωγράφου, στις 17/11/1973

Διομήδης Κομνηνός

1 — Διομήδης Ιωάννου Κομνηνός, 17 ετών

Έξω από το Πολυτεχνείο, στις 16/11/1973

Μιχάλης Μυρογιάννης

14 — Μιχαήλ Δημητρίου Μυρογιάννης, 20 ετών

Διασταύρωση Πατησίων και Στουρνάρη, στις 18/11/1973»

Δηλαδή εγώ ανέφερα και τους 3 νεκρούς που «τιμά» ο κ. Χρηστίδης. Δεν τους αμφισβήτησα αντιθέτως είπα ότι αποδέχομαι πλήρως το πόρισμα αυτό.

Ο συμπαθής αλλά λίγος κύριος Χρηστίδης δεν έχει ιδέα τι λέει στην πραγματικότητα το πόρισμα Τσεβά, το πότε γράφτηκε κλπ σας ενημερώνω ότι έως σήμερα αυτό για το οποίο από το πρωί με κατηγορούν είναι το μόνον επίσημο πόρισμα του Ελληνικού Κράτους για τα γεγονότα του Πολυτεχνείου.

Φτάνει πια με την καπήλευση και την προπαγάνδα, κανένας από αυτούς που σήμερα φωνάζουν δεν είναι πιο δημοκράτης από μας και την Χούντα δεν την πολέμησαν μόνον οι αριστεροί αλλά και οι δεξιοί. Η Δημοκρατία ανήκει σε όλους μας το ίδιο».

{https://x.com/adonisgeorgiadi/status/2122657440147571022}

Αμυράς: Ακατανόητο να αμφισβητείται ότι υπήρξαν νεκροί στην εξέγερση του Πολυτεχνείου

«Ακατανόητο να αμφισβητείται ότι υπήρξαν νεκροί στην εξέγερση του Πολυτεχνείου», ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Γιώργος Αμυράς στο πλαίσιο της τοποθέτησής του σε συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής, νομοσχεδίων του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, σχετικά με την κύρωση μνημονίων, Συνεργασίας Θαλάσσιων Μεταφορών με την Κροατία και Κατανόησης για τη Λειτουργία του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Διοικητικής Μέριμνας.

«Θα ήθελα να κάνω κι εγώ μία αναφορά στη σημερινή επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Η εξέγερση του Πολυτεχνείου τον Νοέμβριο του '73 αποτέλεσε ηρωική πράξη του λαού υπέρ της ελευθερίας και υπέρ της αποκατάστασης της Δημοκρατίας. Εδώ πραγματικά θεωρώ εντελώς ακατανόητο να συζητάμε εάν οι 24 -και σύμφωνα με την αναθεωρημένη έκδοση του εθνικού ιδρύματος ερευνών- 26 νεκροί του Πολυτεχνείου δολοφονήθηκαν εντός του Πολυτεχνείου. Έχουμε 26 δολοφονημένους ανθρώπους από τη μαύρη χούντα των συνταγματαρχών οι οποίοι έδωσαν τη ζωή τους για να μπορούμε εμείς να μιλάμε σε αυτή την επέτειο για τη δημοκρατία και την ελευθερία σε αυτό τον τόπο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ και κατέληξε: «Η τιμή που οφείλουμε προς τους 26 και προς τις οικογένειές τους, αλλά και όλες εκείνες τις χιλιάδες του λαού που ξεσηκώθηκαν για να μπορούμε εμείς να απολαμβάνουμε τους καρπούς της δημοκρατίας, θα πρέπει να περικλείεται από σεβασμό και σεμνότητα».

{https://www.facebook.com/reel/3816665198492015}

Μπακογιάννη: Το Πολυτεχνείο ήταν η αρχή του τέλους

«17 Νοεμβρίου 1973. Η εξέγερση του Πολυτεχνείου: για εμένα η αρχή του τέλους της δικτατορίας. Δεν ξεχνάμε!», αναφέρει από την πλευρά της η Ντόρα Μπακογιάννη και μπορεί να ληφθεί και μια έμμεση απάντηση στον Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος χθες υποστήριξε ότι προφανώς και έγινε το Πολυτεχνείο, αλλά «οδήγησε στην πτώση του δικτάτορα Παπαδόπουλου και στην άνοδο του δικτάτορα Ιωαννίδη», χωρίς να κάνει καμία αναφορά στη συμβολή της εξέγερσης στην αποκατάσταση της δημοκρατίας.

{https://x.com/Dora_Bakoyannis/status/2122646237807513952}

Κικίλιας: Τιμούμε όσους έδωσαν τη ζωή τους για τη δημοκρατία

Μήνυμα για τη σημασία της προάσπισης της Δημοκρατίας και του σεβασμού στους θεσμούς έστειλε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, με αφορμή την 53η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, τίμησε την επέτειο της 17ης Νοεμβρίου, υπογραμμίζοντας τη διαχρονική σημασία των αγώνων για την ελευθερία και τη Δημοκρατία.

«Οι φοιτητές στάθηκαν απέναντι στα τανκς, με όπλο το δίκιο τους και τη δίψα για Ελευθερία και Δημοκρατία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός επισήμανε ότι, 53 χρόνια μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου, η Ελλάδα συνεχίζει την πορεία της με θεμέλιο τις δημοκρατικές αρχές και αξίες, έχοντας ως γνώμονα τη συλλογική ευημερία και την ενότητα των πολιτών.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη διαρκούς προάσπισης της Δημοκρατίας, σημειώνοντας ότι «η Δημοκρατία, όμως, δεν είναι ποτέ δεδομένη».

Όπως τόνισε, η λειτουργία της προϋποθέτει σεβασμό στους θεσμούς, στους πολιτικούς αντιπάλους και στο κράτος δικαίου, ενώ παραμένει ζωντανή μέσα από την ενεργό συμμετοχή των πολιτών.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο κ. Κικίλιας υπογράμμισε την ανάγκη διατήρησης της ιστορικής μνήμης, αναφέροντας: «Τιμούμε πάντα τους αγώνες και όσους έδωσαν τη ζωή τους για τη Δημοκρατία».

{https://x.com/Vkikilias/status/2122645026953949232}

Γεωργαντάς: Η σημασία της 17ης Νοεμβρίου υπερβαίνει τις επιμέρους πολιτικές διαφορές και μας ενώνει

Με αίσθηση βαθιάς θεσμικής ευθύνης και εθνικής μνήμης, η Βουλή των Ελλήνων τίμησε σήμερα την 53η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας όπου τοποθετήθηκαν οι εκπρόσωποι της Κυβέρνησης και των κοινοβουλευτικών κομμάτων και έκλεισε με την τήρηση ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των Αγωνιστών και Θυμάτων.

«Η 17η Νοεμβρίου ανήκει στη συλλογική ιστορία του ελληνικού λαού. Η σημασία της υπερβαίνει τις επιμέρους πολιτικές διαφορές και μας ενώνει γύρω από τις θεμελιώδεις αρχές της ελευθερίας, της λαϊκής κυριαρχίας και του σεβασμού της ανθρώπινης αξίας» τόνισε ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής, Γιώργος Γεωργαντάς ανοίγοντας την ειδική συνεδρίαση.

Με μια ιστορική αναδρομή στα κομβικά γεγονότα που σημάδεψαν τη σύγχρονη ελληνική ιστορία, ο προεδρεύων της Βουλής επεσήμανε χαρακτηριστικά πως «η εξέγερση, παρά τη βίαιη καταστολή της, αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τον αντιδικτατορικό αγώνα και διατήρησε αναλλοίωτη τη θέση της στην ιστορική μνήμη του ελληνικού λαού.» Παράλληλα, απηύθυνε κάλεσμα «όχι μόνο να τιμήσουμε όσους συμμετείχαν στον αγώνα κατά της δικτατορίας, αλλά και να αναλογιστούμε τη σημασία των δημοκρατικών κατακτήσεων που ακολούθησαν.»

Ο Β' Αντιπρόεδρος της Βουλής στάθηκε ιδιαίτερα στην παρακαταθήκη της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, υπογραμμίζοντας ότι «πενήντα τρία χρόνια αργότερα, η Ελλάδα διαθέτει ένα σταθερό δημοκρατικό πολίτευμα, εδραιωμένους κοινοβουλευτικούς θεσμούς και ένα συνταγματικό πλαίσιο που κατοχυρώνει τις θεμελιώδεις ελευθερίες και τα δικαιώματα των πολιτών. Η ιστορική αυτή κατάκτηση έχει ιδιαίτερη σημασία για έναν λαό που γνώρισε τις συνέπειες της εκτροπής από τη δημοκρατική νομιμότητα».

Στη συνέχεια, σημείωσε πως «σήμερα, σε ένα διεθνές περιβάλλον αυξημένων αβεβαιοτήτων, κοινωνικών μεταβολών και νέων προκλήσεων για τις δημοκρατικές κοινωνίες, το ιστορικό αυτό μήνυμα καθίσταται εξαιρετικά επίκαιρο».

Ο κ. Γ. Γεωργαντάς έκλεισε την ομιλία του επισημαίνοντας ότι ο πυρήνας της σημερινής επετείου εντοπίζεται στη ζωντανή σύνδεση της ιστορικής μνήμης με τη διαρκή προσπάθεια για μια δημοκρατία αντάξια των προσδοκιών της ελληνικής κοινωνίας, αποδίδοντας παράλληλα τον οφειλόμενο φόρο τιμής σε όλους όσους αγωνίστηκαν για τη δημοκρατία και την ελευθερία.

Κοντογεώργης: Τιμούμε όσους θυσίασαν τη ζωή τους για δημοκρατία και αξιοπρέπεια

Την ανάγκη διαφύλαξης της ιστορικής μνήμης επισημαίνει, σε ανάρτησή του, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, με αφορμή τη συμπλήρωση 53 χρόνων από την εξέγερση του Πολυτεχνείου.

«Τιμούμε εκείνους που ύψωσαν τη φωνή τους και θυσίασαν τη ζωή τους για δημοκρατία και αξιοπρέπεια», αναφέρει, σημειώνοντας ότι «η μνήμη του Πολυτεχνείου μάς θυμίζει σήμερα ότι η δημοκρατία χρειάζεται καθημερινή φροντίδα, θεσμούς που λειτουργούν, σεβασμό στα δικαιώματα και ενεργούς πολίτες».

Παράλληλα, ο κ. Κοντογεώργης τονίζει ότι αυτά τα γεγονότα «δεν μπορεί και δεν πρέπει να χωρούν στα στενά όρια πολιτικών αντιπαραθέσεων», ούτε να διεκδικείται «η αποκλειστική ιδιοκτησία της μνήμης τους».

«Η ιστορία δεν γράφτηκε για να δικαιώνει τις σημερινές μας πεποιθήσεις. Είναι η κοινή μας διαδρομή που διαμορφώνει την ιστορική μνήμη για να έχουμε μια κοινή πατρίδα και ένα κοινό μέλλον», καταλήγει.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανάρτηση του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ:

«Σε αυτόν τον κόσμο που ολοένα στενεύει ο καθένας μας χρειάζεται όλους τους άλλους (Γ.Σεφέρης).

53 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Τιμούμε εκείνους που ύψωσαν τη φωνή τους και θυσίασαν τη ζωή τους, για δημοκρατία και αξιοπρέπεια. Η μνήμη του Πολυτεχνείου μας θυμίζει σήμερα ότι η δημοκρατία χρειάζεται καθημερινή φροντίδα, θεσμούς που λειτουργούν, σεβασμό στα δικαιώματα και ενεργούς πολίτες. Μας θυμίζει ακόμα ότι τέτοια γεγονότα, δεν μπορεί και δεν πρέπει να χωρούν, στα στενά όρια πολιτικών αντιπαραθέσεων ερμηνεύοντας τα μέσα από τις διαχωριστικές γραμμές του σήμερα ούτε να διεκδικούμε την αποκλειστική ιδιοκτησία της μνήμης τους. Γιατί η ιστορία δεν γράφτηκε για να δικαιώνει τις σημερινές μας πεποιθήσεις. Είναι η κοινή μας διαδρομή που διαμορφώνει την ιστορική μνήμη για να έχουμε μια κοινή πατρίδα και ένα κοινό μέλλον».

{https://www.facebook.com/thanasiskontogeorgis/posts/pfbid0McCDqHe6JdJ4P2Di1fYe5L4ZTinVKmyfQNccZSxXq32HBaPiadDnWd4pdNH8ecfel}

Η αντίδραση Λαλιώτη και Μαντζουράνη

Αιχμηρός ήταν και ο Κώστας Λαλιώτης. «Γράψτε τα ονόματα των νεκρών και στείλτε τα στον αντιπρόεδρο της ΝΔ», είπε ο Κώστας Λαλιώτης, ο οποίος υπήρξε μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής των φοιτητών και βασανίστηκε από την ΕΣΑ μετά την εισβολή του τανκ στο Πολυτεχνείο.

Ο πρώην υπουργός επικαλέστηκε, το βιβλίο του ιστορικού Λεωνίδα Καλλιβρετάκη, αναφέροντας ότι κατά την καταστολή της εξέγερσης έπεσαν 22.000 σφαίρες κατά αμάχων.

«Ξέρετε πόσες σφαίρες έπεσαν; 22.000 κατά αμάχων. Το γράφει και το βιβλίο του Καλλιβρετάκη, Το Πολυτεχνείο έξω από το Πολυτεχνείο», συνέχισε.

Σειρά πήρε, σήμερα, ο Γιάννης Μαντζουράνης, ο οποίος απευθυνόμενος στον υπουργό Υγείας, αναφέρει σε δήλωσή του: «Προς κ. Άδωνη Γεωργιάδη και τους ομοϊδεάτες του,

Στο Πολυτεχνείο οι δολοφονηθέντες δεν είναι απλά και μόνο νεκροί αλλά Αθάνατοι.

Ο λαός δεν ξεχνά».

ΕΛΑΣ: Αθλιότητα Γεωργιάδη η αναπαραγωγή της ακροδεξιάς αφήγησης για το Πολυτεχνείο

«Οι σημερινές δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη, με τις οποίες επαναφέρει τον ισχυρισμό ότι δεν υπήρξαν νεκροί στο Πολυτεχνείο, είναι άλλη μια αθλιότητα του αντιπροέδρου της ΝΔ και υπουργού Υγείας», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ.

«53 χρόνια μετά την εξέγερση του Νοέμβρη του 1973, ένας κορυφαίος υπουργός της κυβέρνησης Μητσοτάκη επιλέγει να αναπαράγει ένα ιστορικά τεκμηριωμένο ψεύδος.

Δεν πρόκειται για άγνοια ούτε για μια αθώα ιστορική αναφορά. Πρόκειται για συνειδητή αναπαραγωγή μιας ακροδεξιάς αφήγησης που επιχειρεί να παραχαράξει την ιστορική μνήμη.

Για την αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας, η ιστορική έρευνα έχει τεκμηριώσει νεκρούς που συνδέονται με τα γεγονότα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Τα ιστορικά στοιχεία δεν διαγράφονται με τηλεοπτικές δηλώσεις και πολιτικές σκοπιμότητες.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης δεν μπορεί να αποποιηθεί την πολιτική του διαδρομή και τις δημόσιες τοποθετήσεις του. Η σημερινή του στάση επαναφέρει στο προσκήνιο αντιλήψεις και επιχειρήματα που επί χρόνια τροφοδοτούν την ακροδεξιά και τον ιστορικό αναθεωρητισμό.

Το πρόβλημα, όμως, δεν αφορά μόνο τον ίδιο. Αφορά τον ίδιο τον πρωθυπουργό, ο οποίος οφείλει να τοποθετηθεί. Δεν μπορεί η κυβέρνηση να ανέχεται την προσβολή της ιστορικής μνήμης από κορυφαία στελέχη της.

Το Πολυτεχνείο δεν είναι μια επέτειος που κάποιοι μπορούν να διαχειρίζονται κατά το δοκούν. Είναι κομμάτι της συλλογικής μας μνήμης, σύμβολο αντίστασης στη δικτατορία και διαρκής υπενθύμιση ότι η δημοκρατία, η ελευθερία και η κοινωνική αξιοπρέπεια δεν είναι αυτονόητες», σημείωσε η Λεωφόρο Αμαλίας, προσθέτοντας: «Το Πολυτεχνείο ζει γιατί οι αγώνες για Δημοκρατία και Ελευθερία δεν ανήκουν στο παρελθόν.

Η αυριανή πορεία του Πολυτεχνείου είναι μια ευκαιρία να τιμήσουμε όσους αγωνίστηκαν και να υπερασπιστούμε την ιστορική αλήθεια».

ΠΑΣΟΚ: Ανιστόρητος και επικίνδυνος ο κ. Γεωργιάδης συνεχίζει την ακροδεξιά προπαγάνδα

«Ανιστόρητος και επικίνδυνος ο κ. Γεωργιάδης συνεχίζει την ακροδεξιά προπαγάνδα ότι δήθεν «δεν υπήρχαν νεκροί» στο Πολυτεχνείο», ανέφερε σε δήλωσή του ο Κώστας Τσουκαλάς. «Ο κ. Μητσοτάκης συμφωνεί με την αναθεώρηση της Ιστορίας, που επιχειρεί ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας;

Είναι δυνατόν η κυβέρνηση να μην αποδοκιμάζει με τον πλέον αυστηρό τρόπο έναν αρνητή της ιστορίας και των αγώνων του ελληνικού λαού για Δημοκρατία και Ελευθερία;

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχουν διολισθήσει σε επικίνδυνους δρόμους. Τους θρέφει πολιτικά η τοξικοποίηση και ο διχασμός της κοινωνίας», συνέχισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, καταλήγοντας: «Δεν θα τους επιτρέψουμε να παραχαράσσουν την Ιστορία».

ΚΚΕ: Οι άθλιες, ανιστόρητες δηλώσεις του Γεωργιάδη για τους νεκρούς του Πολυτεχνείου βαραίνουν ολόκληρη τη ΝΔ

«Ο σεσημασμένος για τις προκλητικές δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδης επεδίωξε σήμερα να αμφισβητήσει τους ηρωικούς νεκρούς του Πολυτεχνείου, προσβάλλοντας τη μνήμη τους και συνολικότερα τη μνήμη εκείνων που με ανυπολόγιστες θυσίες αγωνίστηκαν κατά της δικτατορίας. Προφανώς, ο Γεωργιάδης πέρα από το Υπουργείο Εμπορίου της Υγείας διεκδικεί και το Υπουργείο διαστρέβλωσης της ιστορικής αλήθειας. Η ευθύνη, όμως, γι’ αυτές τις δηλώσεις βαραίνουν ολόκληρο το κόμμα της ΝΔ, την κοινοβουλευτική της ομάδα, την κυβέρνηση και προσωπικά τον Κ. Μητσοτάκη, που πρέπει εδώ και τώρα, να πάρουν θέση για τις άθλιες, ανιστόρητες δηλώσεις του συγκεκριμένου υπουργού και αντιπροέδρου της ΝΔ!», σημείωσε το ΚΚΕ.

ΣΥΡΙΖΑ: Οι νεκροί του Πολυτεχνείου δεν διαγράφονται από την Ιστορία – Ο κ. Μητσοτάκης να αναλάβει την ευθύνη για τον υπουργό του

«Παραμονή της επετείου της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, ο Άδωνις Γεωργιάδης επιλέγει για ακόμη μία φορά να ανασύρει από το οπλοστάσιο της ακροδεξιάς την αμφισβήτηση των νεκρών της αντιδικτατορικής εξέγερσης. Δεν πρόκειται για ιστορική άγνοια. Πρόκειται για συνειδητή πολιτική επιλογή παραχάραξης της συλλογικής μνήμης», υπογράμμισε από την πλευρά του ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Ο υπουργός της κυβέρνησης Μητσοτάκη επικαλείται το πόρισμα Τσεβά. Ας το διαβάσει, λοιπόν, ολόκληρο. Γιατί το ίδιο πόρισμα του 1974, που αναφέρει ότι δεν διαπιστώθηκαν νεκροί σπουδαστές μέσα στο Πολυτεχνείο, καταγράφει 18 εξακριβωμένους νεκρούς και τουλάχιστον 16 ακόμη περιπτώσεις θανάτων που προέκυπταν βασίμως από την έρευνα.

Οι νεκροί του Πολυτεχνείου δεν ήταν λιγότερο νεκροί επειδή δολοφονήθηκαν στους δρόμους γύρω από το ίδρυμα. Η εξέγερση δεν τελείωνε στα κάγκελα της Πατησίων. Ήταν η εξέγερση των φοιτητών, των εργατών, της νεολαίας και του λαού απέναντι στη στρατιωτική δικτατορία. Και καταπνίγηκε με τανκς, πραγματικά πυρά, δολοφονίες, βασανιστήρια και μαζικές συλλήψεις.

Το «Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία» ήταν κραυγή αντίστασης απέναντι στον φασισμό, την καταστολή, την κοινωνική αδικία και την αμερικανική στήριξη της χούντας. Γι' αυτό και εξακολουθεί να ενοχλεί όσους επιχειρούν να απονευρώσουν το Πολυτεχνείο από το βαθιά δημοκρατικό, λαϊκό και αντιιμπεριαλιστικό του περιεχόμενο.

Ο κ. Γεωργιάδης είναι κορυφαίος υπουργός και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας αλλά συνεχίζει να συμπεριφέρεται ως πρωτοπαλίκαρο του Καρατζαφέρη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμφωνεί με τον υπουργό του ή καταδικάζει απερίφραστα την αμφισβήτηση των νεκρών της εξέγερσης;

δημοκρατική μνήμη δεν είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης με την ακροδεξιά ή τη νεοδεξιά. Οι νεκροί του Νοέμβρη έχουν ονόματα, οικογένειες, ιστορίες. Η αλήθεια της εξέγερσης είναι καταγεγραμμένη στα δικαστικά αρχεία, στις ιστορικές έρευνες και στις μαρτυρίες», τόνισε η Κουμουνδούρου, προσθέτοντας: «Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, όπως ο ΣΦΕΑ, οι Φοιτητικοί Σύλλογοι, οι αριστερές, προοδευτικές, κομμουνιστικές συλλογικότητες, δεν κάνει ούτε ένα βήμα πίσω από την ιστορική αλήθεια και τους αγώνες για δημοκρατία, ελευθερία και κοινωνική δικαιοσύνη».

Νέα Αριστερά: Ο Μητσοτάκης αφήνει ελεύθερο τον Γεωργιάδη για να κρατά ανοιχτούς διαύλους με τους φασίστες

«Δεν είναι η πρώτη φορά που ακούμε τον Άδωνι Γεωργιάδη να υποστηρίζει ότι «δεν υπήρχαν νεκροί στο Πολυτεχνείο». Την ίδια αθλιότητα αναπαράγουν, δε, όλοι οι φασίστες και νοσταλγοί της Χούντας εντός και εκτός ΝΔ, από τον Κωνσταντίνο Πλεύρη και τον Μάκη Βορίδη μέχρι τον Γιώργο Καρατζαφέρη και τους καταδικασμένους ναζί εγκληματίες της Χρυσής Αυγής», σημείωσε η Νέα Αριστερά σε ανακοίνωσή της, προσθέτοντας: «Ο Άδωνις Γεωργιάδης δεν είναι τυχαίο πρόσωπο ούτε απλά ένας πόνηρος ακροδεξιός. Είναι αντιπρόεδρος της ΝΔ και υπουργός του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το γεγονός πως ο πρωθυπουργός δεν στηλιτεύει αυτές τις απόψεις και αφήνει ανενλόχλητους τους ακροδεξιούς της κυβέρνησής του να αναπαράγουν αυτές τις ανιστόρητες αθλιότητες, δείχνει πως θέλει να κρατήσει ανοικτούς τους διαύλους με τον φασιστικό χώρο.

Ο καθένας από τους ανθρώπους που σκοτώθηκαν από πυρά στρατιωτικών, χωροφυλάκων, αστυνομικών, ελεύθερων σκοπευτών και παρακρατικών στο κέντρο της Αθήνας και γύρω από το Πολυτεχνείο, είχαν όνομα: Σπυρίδων Κοντομάρης, Διομήδης Κομνηνός, Σωκράτης Μιχαήλ, Toril Margrethe Engeland, Βασίλειος Φάμελλος, Γεώργιος Σαμούρης, Δημήτριος Κυριακόπουλος, Σπύρος Μαρίνος, Νικόλαος Μαρκούλης, Αικατερίνη Αργυροπούλου, Στυλιανός Καραγεώργης, Μάρκος Καραμανής, Αλέξανδρος Σπαρτίδης, Δημήτριος Παπαϊωάννου, Γεώργιος Γεριτσίδης, Βασιλική Μπεκιάρη, Δημήτρης Θεοδώρας, Αλέξανδρος Βασίλειος Καράκας, Αλέξανδρος Παπαθανασίου, Ανδρέας Κούμπος, Μιχαήλ Μυρογιάννης, Κυριάκος Παντελεάκης, Ευστάθιος Κολινιάτης, Ιωάννης Μικρώνης.

Θα παύσουν επιτέλους οι κάθε λογής ακροδεξιοί να χυδαιολογούν και να προσβάλουν τη μνήμη των νεκρών του Πολυτεχνείου;

Κι ας απαντήσουν καθαρά: Τις μέρες του Νοέμβρη του 1973, ποιους θα στήριζαν; Τους φοιτητές και τους εργάτες στο Πολυτεχνείο ή όσους κατέπνιξαν την εξέγερση;».

Γεωργιάδης: Αναφέρθηκα στο επίσημο πόρισμα της ελληνικής δικαιοσύνης

«Ονειρεύονται να βρουν έναν κακό και τους βολεύω για αυτόν τον ρόλο» δήλωσε αργότερα, μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η δήλωσή του, ο υπουργός υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, υπερασπιζόμενος την προκλητική του δήλωση ότι «δεν υπήρξαν νεκροί στο Πολυτεχνείο».

Ο ίδιος «στρογγύλεψε» ωστόσο τις δηλώσεις του. Σε συνέντευξή του στο Attica Tv, είπε πως «Με ρώτησε η κα Καλογεροπούλου (Parapolitika.gr)και είπα με καλύπτει το πόρισμα Τσεβά. Δεν είπα ούτε υπήρχαν, ούτε δεν υπήρχαν νεκροί. Για όσους δεν το γνωρίζουν το 1975 η τότε κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμανλή ανέθεσε στον τότε εισαγγελέα Τσεβά να κάνει έρευνα για τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν κατά των νέων στο Πολυτεχνείο τον Νοέμβριο του 1973. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχε νεκρούς μέσα στο Πολυτεχνείο αλλά 34 γύρω γύρω, και 1.018 τραυματίες. Δεν λέει ότι δεν υπήρχαν νεκροί το πόρισμα Τσεβά. Γίνεται φασαρία άνευ λόγου» συνέχισε.

Επέρριψε ευθύνες για το όλο ζήτημα που προέκυψε στον Κώστα Λαλιώτη. Ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε ακόμα πως «μετά έγραψε ένα σάιτ "Ο Άδωνις είπε δεν υπήρχαν νεκροί στο Πολυτεχνείο", και ο κ. Λαλιώτης μου απάντησε επί του τίτλου του σάιτ. Εγώ αναφέρθηκαν στο επίσημο πόρισμα της ελληνικής δικαιοσύνης» είπε αναφερόμενος στο Τσεβά.

«Γεννήθηκα στις 6 Νοεμβρίου του 1972, το να έχω ιδία γνώμη για το τι έγινε στις 17 Νοεμβρίου του 1973, αποκλείεται. Στην επιστήμη το πρώτο που μαθαίνουμε για τα γεγονότα είναι οι πηγές. Το επίσημο πόρισμα μετά τα γεγονότα στο Πολυτεχνείο είναι το πόρισμα Τσεβά που μίλησε με γονείς, σε εξεγερμένους με στρατιώτες και κατέληξε: 34 νεκροί υπήρχαν στο Πολυτεχνείο ο ένας εδώ, ο άλλος εκεί ο άλλος παραδίπλα. Γιατί γίνεται η φασαρία αυτή τη στιγμή;» είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης και επανέλαβε πως «με καλύπτει το πόρισμα Τσεβά».

Σε επίμονη ερώτηση για το τι πιστεύει ο ίδιος για το Πολυτεχνείο απάντησε πως «Πολιτικά η κάθε αντίσταση κατά της χούντας είναι εντυπωσιακά πολύ καλή για μένα. Ο πατέρας μου ήταν βασιλόφρων, είχε φυλακιστεί μεγάλωσαν σε μία οικογένεια εξαιρετικά αντιχουντική. Έχω μεγάλη πίστη στη δημοκρατία, δεν μου αρέσει η δικτατορία, προτιμώ τη δημοκρατία».