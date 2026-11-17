Η πραγματική «οντισιόν» του Ρόμπερτ Πάτινσον για Τζέιμς Μποντ έγινε πριν από έξι χρόνια.

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον είναι και επίσημα ο νέος -έβδομος- Τζέιμς Μποντ και διάδοχος του Ντάνιελ Κρεγκ στο θρυλικό κινηματογραφικό franchise.

H μεγάλη είδηση έκανε τον γύρο του κόσμου μέσω ανάρτησης στα social media, χθες το απόγευμα της Δευτέρας (16/11), εκπλήσσοντας τους φαν του Μποντ, άλλους ευχάριστα και άλλους δυσάρεστα.

Πολλοί (αν όχι όλοι) περίμεναν ότι ο ρόλος θα δοθεί -όπως είναι η παράδοση- σε έναν λιγότερο γνωστό ηθοποιό, ωστόσο, όσοι έχουν δει το Tenet του Κρίστοφερ Νόλαν με πρωταγωνιστή τον Πάτινσον, θεωρούν ότι ήταν δίκαιο και έγινε πράξη, χαρακτηρίζοντας μάλιστα την ταινία ως «οντισιόν του Πάτινσον για τον Μποντ».

Εν ολίγοις, το Tenet, ακολουθεί έναν μυστικό πράκτορα της CIA (Τζον Ντέιβιντ Ουάσινγκτον) που στρατολογείται από μια μυστική οργάνωση και αναλαμβάνει μια επικίνδυνη αποστολή που διαστρεβλώνει τον χρόνο, με σκοπό να αποτρέψει τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο Πάτινσον πρωταγωνιστεί στην ταινία ως Νιλ, ένας πράκτορας στη Μουμπάι που βοηθά τον χαρακτήρα του Ουάσινγκτον στην αποστολή του.

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Το Tenet έχει βαθμολογία 70% στο Rotten Tomatoes, με την ομόφωνη γνώμη των κριτικών να αναφέρει: «Ένα οπτικά εντυπωσιακό παζλ για να λύσουν οι λάτρεις του κινηματογράφου, το Tenet προσφέρει όλο το διανοητικό θέαμα που περιμένουν οι θεατές από μια παραγωγή του Κρίστοφερ Νόλαν».

{https://youtu.be/L3pk_TBkihU?si=bCm-vMgxfpXazLTs}

Η πραγματική «οντισιόν» του Ρόμπερτ Πάτινσον για Τζέιμς Μποντ έγινε πριν από έξι χρόνια

Σε άρθρο το Polygon χαρακτηρίζει τον Πάτινσον ως «ένα φωτεινό σημείο σε μια ελαττωματική ταινία», προσθέτοντας: «Δίνει μια λεπτή ερμηνεία που είναι ακόμα πιο διασκεδαστική να παρακολουθήσεις μια δεύτερη φορά μόλις γνωρίσεις την ιστορία του χαρακτήρα του».

Το Hollywood Reporter αναφέρει για το Tenet ότι μπορεί να «μοιάζει σαν μια οντισιόν για τον Μποντ εκ των υστέρων» με το Τ3 να συμφωνεί. «Επίσης, και αυτό είναι αρκετά κρίσιμο, περιλαμβάνει μια εξαιρετική υποστηρικτική ερμηνεία από τον Πάτινσον», χαρακτηρίζονας το στυλ του «υπέροχο».

Την ίδια γνώμη έχει και το Screen Rant σημειώνοντας ότι ο Πάτινσον «έκανε οντισιόν για τον Μποντ σε μια σχεδόν τέλεια κατασκοπική πριν από έξι χρόνια», γράφοντας: «Ο Τζον Ντέιβιντ Ουάσινγκτον είναι προφανώς ο πρωταγωνιστής, αλλά δίπλα του, ο Πάτινσον παίζει τον χειριστή του, Νιλ - έναν συνάδελφο πράκτορα του Tenet που τον βοηθά να πλοηγηθεί στον παράξενο κόσμο που του έχει ανοιχτεί - με διακριτικό στυλ.

Ο χαρακτήρας προκαλεί άμεση σύγκριση με έναν πράκτορα τύπου 007: είναι άψογα ντυμένος, καλλιεργημένος και προφανώς πολύ μορφωμένος, καθώς και με το υπόβαθρο της βρετανικής μυστικής υπηρεσίας που του επιτρέπει να εμπλέκεται σε σκηνές δράσης».



Και καταλήγουν: «Απέδειξε επίσης ότι ένας λεγόμενος πιο «αγορίστικος» κατάσκοπος - όπως ήταν ο στόχος της βραχείας λίστας για το Bond 26 - θα μπορούσε να λειτουργήσει. Ο Τζέιμς Μποντ δεν χρειάζεται να είναι ένας μυώδης, επιβλητικός ηθοποιός και είναι πολύ πιο λογικό ότι η Βρετανική Μυστική Υπηρεσία θα προσλάμβανε κάποιον που μπορεί να καμουφλάρεται. Κάποιον που είναι γοητευτικός, ικανός και αδιάφορος για τους ξένους. Ο Νιλ του Πάτινσον είναι βασικά αυτή ακριβώς η ιδέα».



Το Tenet είναι διαθέσιμο στο Netlfix σε 11 χώρες.