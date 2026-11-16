Η νηστεία των Χριστουγέννων ολοκληρώνεται παραμονές της μεγάλης εορτής ήτοι την Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου.

Η νηστεία των Χριστουγέννων 2026 έχει ξεκινήσει από την Κυριακή 15 Νοέμβρη και θα διαρκέσει 40 ημέρες, έως και την παραμονή των Χριστουγέννων, στις 24 Δεκεμβρίου. Μάλιστα αποκαλείται και ως «Μικρή Σαρακοστή» με πολλούς να την ακολουθούν με ευλάβεια, προετοιμάζοντας πνευματικά τον εαυτό τους για τη χαρμόσυνη γιορτή της Γέννησης του Θεανθρώπου.

Νηστεία Χριστουγέννων: Πότε επιτρέπεται το ψάρι

Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, κατά την πρώτη περίοδο της νηστείας επιτρέπεται η κατανάλωση ψαριού από τις 15 Νοεμβρίου έως και τις 17 Δεκεμβρίου, όλες τις ημέρες εκτός από Τετάρτη και Παρασκευή. Εξαίρεση αποτελεί η μεγάλη θεομητορική εορτή των Εισοδίων της Θεοτόκου, στις 21 Νοεμβρίου, κατά την οποία επιτρέπεται η κατάλυση ψαριού, ανεξάρτητα από την ημέρα της εβδομάδας. Φέτος η εορτή των Εισοδίων της Θεοτόκου πέφτει Σάββατο 21 Νοεμβρίου οπότε το ψάρι είναι η βασική επιλογή για το μενού όσων νηστεύουν.

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Από 15 Νοεμβρίου έως 17 Δεκεμβρίου

Επιτρέπεται η κατανάλωση ψαριού, εκτός από τις Τετάρτες και τις Παρασκευές, κατά τις οποίες ακολουθείται αυστηρότερη νηστεία, χωρίς λάδι, σύμφωνα με την αυστηρή μοναστηριακή παράδοση.

Από 18 έως 24 Δεκεμβρίου

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Η νηστεία γίνεται αυστηρότερη. Επιτρέπεται η κατάλυση οίνου και ελαίου, δηλαδή λαδιού και κρασιού, ενώ τις Τετάρτες και τις Παρασκευές προβλέπεται νηστεία χωρίς λάδι.

24 Δεκεμβρίου – Παραμονή Χριστουγέννων

Η παραμονή των Χριστουγέννων αποτελεί ημέρα αυστηρής νηστείας. Προβλέπεται ξηροφαγία, εκτός εάν η ημέρα συμπίπτει με Σάββατο ή Κυριακή, οπότε επιτρέπεται το λάδι. Η Νηστεία των Χριστουγέννων αποτελεί μια περίοδο πνευματικής προετοιμασίας, εγκράτειας και προσευχής, με κορύφωση τη μεγάλη γιορτή της Γέννησης του Χριστού στις 25 Δεκεμβρίου.

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