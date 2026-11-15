Ο 39χρονος Daniel Semrani, ιδιοκτήτης της πιτσαρίας Gigi’s στο Balmain, περιέγραψε στην αυστραλιανή εφημερίδα Brisbane Times τι περιλαμβάνει η ημερήσια διατροφή του.

Πίτσα, αυγά, κοτόπουλο, σοκολατένιο μάφιν και μια μπάρα πρωτεΐνης συνθέτουν το καθημερινό πρόγραμμα διατροφής ενός επαγγελματία σεφ και ιδιοκτήτη πιτσαρίας στην Αυστραλία. O ίδιος έχει καταφέρει να συνδυάσει την πολύωρη και απαιτητική εργασία του με σωματική άσκηση. Ωστόσο, παρά τις ιδιαίτερα καλές διατροφικές συνήθειες του ο διαιτολόγος του εντόπισε σημαντικές ελλείψεις στο ημερήσιο μενού του, κυρίως σε φυτικές ίνες και ασβέστιο.

Ο 39χρονος Daniel Semrani ιδιοκτήτης της πιτσαρίας Gigi’s στο Balmain, ο οποίος έχει αναδειχθεί Pizza Maker of the Year στα βραβεία 50 Top Pizza World περιέγραψε στην αυστραλιανή εφημερίδα Brisbane Times τι περιλαμβάνει η ημερήσια διατροφή του, αποκαλύπτοντας παράλληλα το πρόγραμμα εκγύμνασης του περιλαμβάνει συνολικά 200 κάμψεις.

Το πρωινό του περιλαμβάνει δύο βραστά αυγά πάνω σε μία φέτα ψωμί από προζύμι, μία κουταλιά μείγματος Ζάαταρ με ελαιόλαδο και μία κουταλιά κρέμα τυριού, επίσης με ελαιόλαδο. Το γεύμα συνοδεύεται από έναν μονό καφέ εσπρέσο.

Στις 11 το πρωί, κατά τη διάρκεια επαγγελματικής συνάντησης με τον υπεύθυνο του εστιατορίου του, επιλέγει έναν ακόμη εσπρέσο και ένα σοκολατένιο μάφιν.

Στις 14:00 στο μεσημεριανό του καταναλώνει ένα τέταρτο μερίδας κοτόπουλου και σαλάτα με ανάμεικτα πράσινα λαχανικά.

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Στις 16:30, λίγο πριν ξεκινήσει στην κουζίνα, επιλέγει μια μικρή βίγκαν πίτσα Marinara, στην οποία προσθέτει ψητά μανιτάρια Swiss brown.

Από τις 17:00 έως τις 21:00 εργάζεται στην επιχείρησή του, ενώ αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας πίνει πολύ νερό.

Όταν επιστρέφει σπίτι στο τέλος της ημέρας, στις 22:00, το τελευταίο γεύμα του είναι μια σοκολατένια μπάρα πρωτεΐνης. Πριν ολοκληρώσει την ημέρα του, κάνει ακόμη 100 κάμψεις, ανεβάζοντας τον αριθμό στις 200 ημερησίως.

Τι προβληματίζει την διαιτολόγο

Η διαιτολόγος Joanna McMillan βλέπει αρκετά θετικά στοιχεία στο διατροφικό πρόγραμμα του 39χρονου. Ιδιαίτερα θετική ήταν η αξιολόγησή της για το πρωινό, καθώς τα αυγά και η κρέμα τυριού προσφέρουν πρωτεΐνη, ενώ το ελαιόλαδο αποτελεί πηγή ωφέλιμων ακόρεστων λιπαρών. Μάλιστα, συνέστησε τη χρήση εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου, ώστε να εξασφαλίζεται και η πρόσληψη πολυφαινολών που έχουν αντιοξειδωτική δράση.

Η παρουσία των μανιταριών swiss brown στην πίτσα της έκανε θετική εντύπωση, καθώς περιέχουν φυτικές ίνες και εργοθειονεΐνη, μια αντιοξειδωτική ουσία που βοηθάει στην εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού. Όμως, παρά τις καλές επιλογές, η συνολική διατροφή του παρουσιάζει σημαντικά κενά.

Σύμφωνα με τη διαιτολόγο, ο 39χρονος είναι πιθανό να μην προσλαμβάνει επαρκείς ποσότητες φυτικών ινών και ασβεστίου. Για τους άνδρες της ηλικίας του, οι διατροφικές συστάσεις προβλέπουν έξι μερίδες λαχανικών και δύο μερίδες φρούτων ημερησίως.

Στο συγκεκριμένο ημερήσιο μενού, όμως, υπάρχουν μόνο λίγα πράσινα λαχανικά και μανιτάρια, ενώ απουσιάζουν εντελώς τα φρούτα. Παράλληλα, οι πηγές ασβεστίου είναι περιορισμένες λόγω της ανεπαρκής κατανάλωσης γαλακτοκομικών προϊόντων ή άλλων εναλλακτικών πηγών ασβεστίου.

Τι προτείνει η ειδικός

Η διαιτολόγος προτείνει ορισμένες απλές μετατροπές, οι οποίες θα μπορούσαν να κάνουν το διατροφικό πρόγραμμα του σεφ πιο ολοκληρωμένο, χωρίς να χρειαστεί να εγκαταλείψει τις διατροφικές συνήθειες που έχει στο πρόγραμμα του καθημερινά.

Ειδικότερα, συστήνει να προσθέσει ρεβίθια και περισσότερα πολύχρωμα λαχανικά στο μεσημεριανό ενώ προτείνει να εμπλουτίσει την πίτσα του με επιπλέον λαχανικά τα οποία ταιριάζουν απόλυτα με τα μανιτάρια.

Παράλληλα, πιστεύει ότι η σοκολατένια μπάρα πρωτεΐνης που καταναλώνει το βράδυ θα μπορούσε να αντικατασταθεί από ένα μπολ ελληνικού γιαουρτιού με φρούτα και ξηρούς καρπούς ως ένα πιο ισορροπημένο γεύμα για να ολοκληρώσει την ημέρα του. Με αυτόν τον τρόπο, θα εξακολουθούσε να λαμβάνει πρωτεΐνη, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα περισσότερο ασβέστιο, φυτικές ίνες και μεγαλύτερη ποικιλία θρεπτικών συστατικών.

Το βασικό συμπέρασμα της ειδικού είναι ότι ακόμη και ένα διατροφικό πρόγραμμα με αρκετές καλές επιλογές μπορεί να παρουσιάζει σημαντικές ελλείψεις, όταν δεν περιλαμβάνει επαρκή ποικιλία τροφίμων. Η πρωτεΐνη και η σωματική άσκηση αποτελούν σημαντικά στοιχεία μιας υγιεινής καθημερινότητας, αλλά δεν υποκαθιστούν την ανάγκη για φρούτα, λαχανικά και επαρκή πρόσληψη ασβεστίου.