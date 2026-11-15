Πέταξε πάνω από πρώτες κορυφογραμμές των Άνδεων σε υψόμετρο 1.800 μέτρων.

Σε ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας ανέβηκε το πρωί του Σαββάτου ο Πάπας Λέων ΙΔ' κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του στο Περού.

Ο ποντίφικας επιβιβάστηκε στο ελικόπτερο και πέταξε για περίπου 40 λεπτά προς τα ανατολικά, περνώντας πάνω από τις πρώτες κορυφογραμμές των Άνδεων, με προορισμό την ορεινή πόλη Σάντα Κρουζ ντε Σουτσαμπάμπα, όπως αναφέρει το thelettersfromleo. Μάλιστα, βίντεο της περουβιανής Πολεμικής Αεροπορίας τον δείχνει να ανεβαίνει στο πιλοτήριο για να ταξιδέψει, φορώντας ακουστικά και να κάθεται ανάμεσα στους δύο πιλότους.

{https://x.com/VaticanReportIt/status/2121876071494664419}

Χιλιάδες άνθρωποι τον περίμεναν στην πλατεία της πόλης για τη λειτουργία των 11 π.μ., μία μέρα μετά την υποδοχή του από μισό εκατ. ανθρώπους κατά την επιστροφή του στο Τσικλάγιο όπου ο ίδιος υπηρέτησε ως επίσκοπος.