Δεν είναι ο πρώτος πάπας που συναντά ο Μπομπ Ντίλαν.

Ο πάπας Λέων υποδέχθηκε την Τετάρτη στο Βατικανό τον Μπομπ Ντίλαν, ο οποίος κάνει περιοδεία στην Ιταλία.

Κατά τη διάρκεια της σύντομης συνάντησης, ο 85χρονος τραγουδοποιός χάρισε στον ποντίφικα την αυτοβιογραφία του με τίτλο «Chronicles - Volume One». Από την άλλη, ο προκαθήμενος της ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας χάρισε στον Μπομπ Ντίλαν ένα ροζάριο.

Στον πρόλογο του βιβλίου του για την ειρήνη, με τίτλο «Disarmed and Disarming: Peace Is a Gift» («Αφοπλισμένη και αφοπλιστική: Η ειρήνη είναι δώρο»), ο πάπας Λέων είχε επικαλεστεί στίχους του Μπομπ Ντίλαν. Ήταν από το αντιπολεμικό τραγούδι «Go Away you Bomb» που έγραψε το 1963 ο μοναδικός τραγουδιστής που έχει τιμηθεί με Νόμπελ Λογοτεχνίας, το 2016.

Ο πάπας Λέων δεν είναι ο πρώτος ποντίφικας που συναντά ο Μπομπ Ντίλαν. Το 1997 είχε τραγουδήσει σε εκδήλωση για τους νέους στην Μπολόνια, παρουσία του Ιωάννη Παύλου Β΄.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ AFP