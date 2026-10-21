Επέστρεψε στην πλατεία του Αγίου Πέτρου ο πάπας Λέων, με το popemobile.

Δεν είναι απαραίτητο να υποβληθεί ο πάπας Λέων σε περαιτέρω θεραπεία, μετά τη χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση όγκου από τον πνεύμονα, ανακοίνωσαν οι γιατροί του ποντίφικα.

Ο 71χρονος έχει διαγνωστεί με αδενοκαρκίνωμα. Ο προσωπικός γιατρός του, Λουίτζι Καρμπόνε και ο καθηγητής Στέφανο Μαργκαριτόρα, που ήταν επικεφαλής της ομάδας που εγχείρησε τον πάπα Λέοντα, εξέδωσαν νέο ανακοινωθέν, μετά τη βιοψία. Σε αυτό επισημαίνουν ότι δεν θα χρειαστεί περαιτέρω θεραπεία, όπως και ότι το αδενοκαρκίνωμα ήταν εντοπισμένο, δηλαδή δεν έχει κάνει μετάσταση.

«Σήμερα εκδόθηκαν οι τελικές εκθέσεις ιστοπαθολογικης και μοριακής εξέτασης στον ιστό που αφαιρέθηκε κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης. Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν ότι ο όγκος ήταν αδενοκαρκίνωμα του πνεύμονα και πως η νόσος ήταν εντοπισμένη», αναφέρουν οι δύο γιατροί στην ανακοίνωση.

Η ογκολογική αξιολόγηση που ακολούθησε «επιβεβαίωσε ότι δεν απαιτείται περαιτέρω θεραπεία», συμπληρώνουν οι Λουίτζι Καρμπόνε και Στέφανο Μαργκαριτόρα, στο νέο ανακοινωθέν για την υγεία του πάπα Λέοντα.

Ο πάπας Λέων επέστρεψε στην πλατεία του Αγίου Πέτρου

Το πρωί της Τετάρτης ο ποντίφικας επέστρεψε στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, στην πρώτη γενική ακρόαση, οχτώ ημέρες μετά τη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε.

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Ο πάπας Λέων, πάνω στο popemobile ευλόγησε, χαιρέτησε και συνομίλησε με πιστούς, καθώς όπως είχε προαναγγείλει επιστρέφει σταδιακά στα κανονικά καθήκοντά του ως προκαθήμενος της ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας.

«Το πρώτο που θέλω να σας πω είναι ευχαριστώ για την υποστήριξη και τις ευχές σας», είπε ο ποντίφικας στο πλήθος των πιστών. «Ευχαριστώ τον Θεό για τη γενναιοδωρία του. Ας ανανεώσουμε την εμπιστοσύνη μας στην καλοσύνη και το έλεος του Θεού», συμπλήρωσε.

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