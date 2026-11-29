Η ιστορία της νόσου των καπνοκαθαριστών από το 1795 μέχρι τις σύγχρονες έρευνες για τον καρκίνο στους πυροσβέστες – Η πρωτοβουλία «ΑποΣτολή» ζητά θεσμική αναγνώριση, πρόληψη, εξειδικευμένες εξετάσεις και μέτρα προστασίας για όσους εκτίθενται καθημερινά σε επικίνδυνους ρύπους.

Το 1795, ένας Άγγλος χειρουργός συνέδεσε την επαγγελματική έκθεση των ανήλικων καπνοκαθαριστών σε αιθάλη με την εμφάνιση καρκίνου του οσχέου. Η παρατήρηση αυτή αποτέλεσε ένα από τα πρώτα ιστορικά παραδείγματα συσχέτισης ενός επαγγέλματος με την ανάπτυξη καρκίνου. Περισσότερους από δύο αιώνες αργότερα, μια αντίστοιχη συζήτηση βρίσκεται στο επίκεντρο της προσπάθειας για την προστασία των πυροσβεστών, οι οποίοι επιχειρούν σε αστικές πυρκαγιές και εκτίθενται σε ένα σύνθετο μείγμα επικίνδυνων χημικών ουσιών.

Η αιθάλη, τα μικροσωματίδια, τα προϊόντα καύσης, οι τοξικές ουσίες που απελευθερώνονται από δομικά υλικά και αντικείμενα, δεν αποτελούν μόνο κίνδυνο κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης. Μπορούν να παραμένουν στον εξοπλισμό, στις στολές, στις κουκούλες και σε άλλα αντικείμενα που χρησιμοποιούν οι πυροσβέστες, μεταφέροντας τους ρύπους ακόμη και μετά την ολοκλήρωση του συμβάντος.

Η «ΑποΣτολή» επιχειρεί να ανοίξει τη συζήτηση στην Ελλάδα για την αναγνώριση του καρκίνου ως επαγγελματικής νόσου των πυροσβεστών, την ουσιαστική πρόληψη και την οργανωμένη παρακολούθηση της υγείας τους. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία της Ομάδας Εθελοντών Δασοπυροσβεστών Διασωστών «Εκάλη 2000», με τη συνδρομή της ΑΜΚΕ WinCancer και του ογκολόγου Μιχάλη Νικολάου, που στηρίζεται και στην επιστημονική αναγνώριση της επικινδυνότητας του επαγγέλματος από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Από τους καπνοκαθαριστές του 1795 στους πυροσβέστες του σήμερα

Η ιστορική αναφορά στους καπνοκαθαριστές δεν είναι απλώς μια αναδρομή. Είναι το παράδειγμα που χρησιμοποιεί ο ογκολόγος, παθολόγος, διευθυντής της Α' Ογκολογικής Κλινικής του Αγίου Σάββα, Μιχάλης Νικολάου, για να αναδείξει πόσο μακριά μπορεί να βρίσκεται η επιστημονική γνώση από την εφαρμογή ουσιαστικών μέτρων προστασίας.

«Το 1795 ένας Άγγλος χειρουργός συσχέτισε τη νόσο των καπνοκαθαριστών. Τα ανήλικα που δούλευαν στις καμινάδες και καθάριζαν την αιθάλη εμφάνιζαν καρκίνο του οσχέου. Η αιθάλη έμπαινε στα νύχια και περνούσε στο σώμα. Αναπτύσσονταν καρκίνος του δέρματος, πλακώδους τύπου. Αυτό είναι κάτι που το ξέραμε και ενώ θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει τη συσχέτιση με το επάγγελμα του πυροσβέστη νωρίτερα, μας πήρε πάρα πολλά χρόνια, σχεδόν 2 αιώνες», σημειώνει χαρακτηριστικά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η συσχέτιση της επαγγελματικής έκθεσης με τον καρκίνο δεν είναι, επομένως, μια καινούργια υπόθεση. Για τους πυροσβέστες, ωστόσο, η επιστημονική τεκμηρίωση έχει ενισχυθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, με τον ΠΟΥ να κατατάσσει από το 2022 την επαγγελματική έκθεση των πυροσβεστών ως καρκινογόνο για τον άνθρωπο, στην κατηγορία 1.

Ο κίνδυνος δεν περιορίζεται σε μία μόνο μορφή καρκίνου. Όπως εξηγεί, στο Dnews, ο κ. Νικολάου, αυξημένη συχνότητα έχει συσχετιστεί με το μεσοθηλίωμα και τον καρκίνο της ουροδόχου κύστης, ενώ έχουν καταγραφεί συσχετίσεις και με άλλες μορφές κακοήθειας, όπως του παχέος εντέρου, του όρχεος, του προστάτη, το λέμφωμα Hodgkin και άλλες αιματολογικές κακοήθειες, καθώς και καρκίνους του αναπνευστικού.

Η στολή προστατεύει από τη φωτιά... αλλά όχι από τους ρύπους

Η προστασία του πυροσβέστη δεν εξαντλείται στην ώρα της επιχείρησης. Ένα από τα ζητήματα που αναδεικνύει η πρωτοβουλία είναι η διαχείριση του εξοπλισμού μετά την κατάσβεση, η λεγόμενη απορρύπανση, καθώς οι ρύποι μπορεί να παραμένουν πάνω στις στολές και να μεταφέρονται σε άλλους χώρους.

«Πολλά από τα απορρίμματα αυτά κάθονται πάνω στις στολές και πρέπει να βρούμε τρόπο να τις απαλλάξουμε από τους καρκινογόνους αυτούς ρύπους. Δεν είναι μόνο η εισπνοή, είναι και το δέρμα και δευτερογενώς οι στολές. Τα επαγγέλματα που φορούν στολές το κάνουν για την προστασία των ατόμων. Σε αυτή την περίπτωση, όμως, η στολή δημιουργεί το πρόβλημα. Άρα, τι κάνουμε;», αναρωτιέται ο κ. Νικολάου.

Η συσσώρευση των επικίνδυνων ουσιών είναι εκείνη που μπορεί να επιβαρύνει την υγεία, ενώ η έκθεση δεν σταματά απαραίτητα όταν ο πυροσβέστης εγκαταλείπει το πεδίο της πυρκαγιάς. Η μεταφορά μολυσμένου εξοπλισμού, η αποθήκευσή του, ακόμη και η επαφή με αυτόν σε διαφορετικούς χώρους, αποτελούν ζητήματα που απαιτούν οργανωμένη διαχείριση.

Ο ογκολόγος επικαλείται, μάλιστα, το παράδειγμα των μελισσοκόμων, όπου η μεταφορά αλλεργιογόνων ουσιών από τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε άλλους χώρους έχει αναδειχθεί ως παράγοντας ευαισθητοποίησης. «Οι οικογένειές των μελισσοκόμων εμφάνιζαν υψηλά ποσοστά αλλεργιών και, όταν μελετήθηκε αυτό, διαπιστώθηκε ότι όταν άφηναν τα ρούχα εργασίας, οι μελισσοκόμοι, στην κρεμάστρα, λόγω του ότι στην επαγγελματική στολή είχαν κολλήσει κεντριά από μέλισσες, ευαισθητοποιούνταν οι γύρω και εμφάνιζαν αλλεργίες», αναφέρει, υπογραμμίζοντας τη σημασία της απομάκρυνσης των ρύπων από τον επαγγελματικό εξοπλισμό.

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Γιατί η απορρύπανση των στολών είναι τόσο κρίσιμη

Η προστασία των πυροσβεστών δεν σταματά όταν ολοκληρώνεται η κατάσβεση και απομακρύνονται από το σημείο της πυρκαγιάς. Αντίθετα, ένα σημαντικό μέρος της διαδικασίας προστασίας ξεκινά ακριβώς εκεί, με την απομάκρυνση των επικίνδυνων ρύπων από τις στολές και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιήθηκε κατά την επιχείρηση.

Η αιθάλη, τα μικροσωματίδια και οι χημικές ουσίες που απελευθερώνονται από την καύση δομικών υλικών, επίπλων και άλλων αντικειμένων μπορεί να παραμένουν στις στολές, στις κουκούλες και στον υπόλοιπο εξοπλισμό. Η μεταφορά τους σε οχήματα, χώρους αποθήκευσης ή ακόμη και σε άλλους - ιδιωτικούς- χώρους, χωρίς προηγουμένως να έχει γίνει η απαραίτητη απορρύπανση, δημιουργεί ένα επιπλέον πεδίο έκθεσης, πέρα από εκείνο της ίδιας της πυρκαγιάς.

Η ανάγκη, επομένως, δεν αφορά απλώς το πλύσιμο μιας στολής, αλλά την οργανωμένη απορρύπανση του συνόλου του εξοπλισμού, με κατάλληλες υποδομές και διαδικασίες. Ειδικά πλυντήρια, που θα μπορούν να διαχειρίζονται τις στολές και τα υπόλοιπα προστατευτικά μέσα, όπως κράνη, μπότες και εξοπλισμό, πρέπει να αποτελούν μέρος της επιχειρησιακής υποδομής κάθε υπηρεσίας που συμμετέχει σε πυροσβεστικά συμβάντα.

«Τα επαγγέλματα που φορούν στολές το κάνουν για την προστασία των ατόμων. Σε αυτή την περίπτωση, όμως, η στολή δημιουργεί το πρόβλημα. Άρα, τι κάνουμε;», αναρωτιέται ο κ. Νικολάου, θέτοντας το ζήτημα της διαχείρισης του εξοπλισμού ως αναπόσπαστο κομμάτι της πρόληψης.

Το ζητούμενο είναι να μην επιστρέφει ο πυροσβέστης από μια επιχείρηση με τον εξοπλισμό που έχει χρησιμοποιήσει, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα ασφαλούς καθαρισμού του. Η εγκατάσταση ειδικών πλυντηρίων, η διαχείριση των μολυσμένων στολών και η εξασφάλιση καθαρού εξοπλισμού για την επόμενη επιχείρηση είναι μέτρα που, σύμφωνα με την πρωτοβουλία, θα πρέπει να εφαρμόζονται συστηματικά και όχι να εξαρτώνται από τις δυνατότητες κάθε υπηρεσίας ξεχωριστά.

Πρωτόκολλα που εφαρμόζονται στο εξωτερικό, αλλά ζητούνται και στην Ελλάδα

Το ζήτημα της απορρύπανσης του εξοπλισμού και της τήρησης συγκεκριμένων διαδικασιών μετά από κάθε επιχείρηση βρίσκεται στο επίκεντρο και της παρέμβασης και του Γιώργου Δερτιλή, προέδρου της ομάδας εθελοντών δασοπυροσβεστών διασωστών Εκάλη 2000 και αντιπροέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εθελοντικών Οργανώσεων Δασοπροστασίας.

Όπως εξηγεί στο Dnews, η έκθεση σε μικροσωματίδια και επικίνδυνους ρύπους δεν αφορά μόνο τους επαγγελματίες του Πυροσβεστικού Σώματος, αλλά και τους εθελοντές που συμμετέχουν σε επιχειρήσεις κατάσβεσης. Η προστασία τους, συνεπώς, πρέπει να αντιμετωπίζεται με την ίδια σοβαρότητα, μέσα από διαδικασίες που εφαρμόζονται με συνέπεια και όχι κατά περίπτωση.

«Βγάζουμε την προσωπίδα και κατευθείαν εισπνέουμε όλα αυτά που βγάζει η στολή», περιγράφει, αναδεικνύοντας το πρόβλημα της έκθεσης που μπορεί να ακολουθεί την ολοκλήρωση μιας επιχείρησης.

Στο εξωτερικό, όπως αναφέρει, υπάρχουν οργανωμένα συστήματα υποστήριξης των πυροσβεστών μετά από συμβάντα, με οχήματα που μεταφέρουν καθαρές στολές και αναπνευστικές συσκευές, ενώ ο προηγούμενος εξοπλισμός απομακρύνεται για απολύμανση. Παράλληλα, υπάρχουν υποδομές για την άμεση απομάκρυνση των ρύπων από το σώμα των πυροσβεστών, ακόμη και με ειδικά οχήματα που διαθέτουν ντουζιέρες. Η εφαρμογή αντίστοιχων πρακτικών στην Ελλάδα προϋποθέτει υλικοτεχνική αναβάθμιση, εκπαίδευση και συγκεκριμένα πρωτόκολλα που θα ακολουθούνται από όλους.

Ο κ. Δερτιλής αναφέρεται και στο σύστημα καταγραφής των επιχειρήσεων, το οποίο μπορεί να συμβάλει στη σύνδεση των δεδομένων έκθεσης με την υγειονομική παρακολούθηση. «Η καταγραφή του ποιοι συμμετείχαν σε ένα συμβάν και σε τι είδους πυρκαγιά επιχειρούσαν μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο για τη συστηματική αποτύπωση της επαγγελματικής έκθεσης», υπογραμμίζει και προσθέτει πως «τα πρωτόκολλα δεν μπορούν να εφαρμόζονται μόνο σε ορισμένες υπηρεσίες ή ομάδες που διαθέτουν ήδη τις κατάλληλες υποδομές. Η προστασία πρέπει να είναι καθολική».

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Τι ζητά η «ΑποΣτολή» και πώς μπορεί να αλλάξει η προστασία των πυροσβεστών

Η πρωτοβουλία «ΑποΣτολή» δεν περιορίζεται στην ενημέρωση για τον κίνδυνο. Στόχος είναι να μετατραπεί η επιστημονική τεκμηρίωση σε θεσμικές διεκδικήσεις και πρακτικές αλλαγές, ώστε να περιοριστεί όσο είναι δυνατόν η έκθεση των πυροσβεστών σε καρκινογόνους παράγοντες και να εξασφαλιστεί η έγκαιρη διάγνωση.

Ο Μιχάλης Νικολάου περιγράφει μια σειρά από παρεμβάσεις που θεωρεί αναγκαίες:

- Εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού: Ειδικά πλυντήρια για στολές, κράνη, μπότες και τον υπόλοιπο εξοπλισμό, ώστε να απομακρύνονται οι επικίνδυνοι ρύποι.

- Εκπαίδευση και πρωτόκολλα: Συστηματική ενημέρωση για τους κινδύνους των αστικών πυρκαγιών, τα μέτρα προστασίας και τις διαδικασίες που πρέπει να εφαρμόζονται μετά από κάθε συμβάν.

- Προληπτικές εξετάσεις: Ετήσια παρακολούθηση και εξειδικευμένοι έλεγχοι, με βάση τα χαρακτηριστικά και τους επιβαρυντικούς παράγοντες κάθε πυροσβέστη.

- Ενιαίο ιατρικό πρωτόκολλο: Συνεργασία με γιατρούς για τη δημιουργία ενός συγκεκριμένου πλαισίου παρακολούθησης, που θα εφαρμόζεται χωρίς εξαιρέσεις.

- Πρόσβαση στο σύστημα υγείας: Διασύνδεση των εργαζομένων με τους υγειονομικούς φορείς, ώστε να εξασφαλίζεται απρόσκοπτη πρόσβαση σε εξετάσεις και υπηρεσίες υγείας, χωρίς μεγάλες καθυστερήσεις.

«Αν γίνουν όλα τα παραπάνω, δεν θα έχουμε λύσει το πρόβλημα του καρκίνου, αλλά θα έχουμε πάρει τα μέτρα που χρειάζονται για να προστατεύσουμε αυτούς που κάνουν το πιο επικίνδυνο επάγγελμα, γιατί το θέμα είναι να έχουμε ανθρώπους που θα πηγαίνουν τελικά να σβήνουν φωτιές», σημειώνει ο ογκολόγος.

«Ο αλτρουισμός δεν θα πρέπει να λειτουργεί τιμωρητικά»

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεως Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος, Νίκος Λαβράνος, περιγράφει την έκθεση των πυροσβεστών ως έναν άμεσο και έμμεσο κίνδυνο, που προκύπτει από το σύνθετο περιβάλλον μέσα στο οποίο επιχειρούν. «Μιλάμε για ένα μείγμα χημικών, μεταλλαξιογόνων ή τοξικών για την αναπνοή ουσιών, οι οποίες εκλύονται μέσα από τα δομικά υλικά, μέσα από τα καυσαέρια και από ό,τι συναντά ένας πυροσβέστης σε ένα τέτοιο αστικό συμβάν», τονίζει.

Το αίτημα των πυροσβεστών, όπως εξηγεί, είναι να χαρακτηριστεί το επάγγελμα επικίνδυνο και ανθυγιεινό, αλλά και να δημιουργηθεί ένα οργανωμένο, συστηματικό και επιστημονικά τεκμηριωμένο σύστημα υγείας, που θα αφορά συνολικά το Πυροσβεστικό Σώμα.

«Διεκδικούμε οργανωμένη πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση και συστηματική παρακολούθηση. Θέλουμε υποχρεωτικές ετήσιες εξετάσεις και τη δημιουργία ενός εθνικού μητρώου καταγραφής περιστατικών κακοηθειών, ώστε να γνωρίζουμε ποιες μορφές καρκίνου είναι πιο συνηθισμένες, σε ποιους πυροσβέστες εμφανίζονται και σε ποιες υπηρεσίες βρίσκονται», αναφέρει. Η ύπαρξη καταγραφής περιστατικών, όπως σημειώνει, δεν αρκεί από μόνη της. Χρειάζεται να αξιοποιείται για τη συστηματική αποτύπωση της κατάστασης, την επιστημονική μελέτη των δεδομένων και τον σχεδιασμό συγκεκριμένων παρεμβάσεων.

«Η πρόληψη, η έγκαιρη διάγνωση και η παρακολούθηση δεν θα πρέπει να αποτελούν αποσπασματικές παροχές, αλλά ένα ενιαίο πλαίσιο που θα καλύπτει τους πυροσβέστες σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής τους ζωής», προσθέτει στο σχετικό podcast της «ΑποΣτολής».

Η «ΑποΣτολή» ως μοχλός πίεσης για θεσμικές αλλαγές

Για την πρόεδρο της ΑΜΚΕ WinCancer, Πίστη Κρυσταλλίδου, η «ΑποΣτολή» έχει διττό στόχο: αφενός να ενημερώσει τους πυροσβέστες και τους εθελοντές για τον κίνδυνο που αντιμετωπίζουν και αφετέρου να λειτουργήσει ως μοχλός πίεσης προς τους αρμόδιους φορείς για την αναβάθμιση των συνθηκών προστασίας. «Το ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναγνωρίζει τον κίνδυνο σημαίνει ότι έχουν γίνει έρευνες και υπάρχει επιστημονική τεκμηρίωση. Είναι και ένας μοχλός πίεσης για να διεκδικήσουμε θεσμικά, από το ίδιο το Πυροσβεστικό Σώμα αλλά και από το υπουργείο, να εκσυγχρονίσουμε τις συνθήκες και να τις ταυτίσουμε με αυτές του εξωτερικού, ώστε να μεταβάλουμε τους κινδύνους, όσους μπορούμε», αναφέρει στο Dnews.

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Η ενημέρωση, η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση αποτελούν, όπως επισημαίνει, τα βασικά όπλα απέναντι στον καρκίνο. Και αυτό που ζητείται είναι να μην αντιμετωπίζεται η προστασία των πυροσβεστών ως μια ατομική υπόθεση, αλλά ως ευθύνη της Πολιτείας, των υπηρεσιών και των αρμόδιων υγειονομικών φορέων. «Γιατί όσοι μπαίνουν μέσα στη φωτιά για να προστατεύσουν τη ζωή και την περιουσία των άλλων, δεν θα πρέπει να καλούνται να διαχειριστούν μόνοι τους και τον κίνδυνο που μπορεί να τους ακολουθεί όταν επιστρέφουν από αυτήν», τονίζει.