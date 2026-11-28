Εκκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στις Πανελλήνιες – Τι πρέπει να κάνουν οι υποψήφιοι που θέλουν να περάσουν σε στρατιωτικές και αστυνομικές σχολές

Την περίοδο Μαρτίου – Απριλίου προγραμματίζεται να πραγματοποιηθούν οι προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) για τους υποψηφίους των Πανελληνίων 2027 που ενδιαφέρονται να εισαχθούν στις Στρατιωτικές Σχολές, στις Σχολές του Λιμενικού Σώματος, στις Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος και στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας. Το ίδιο χρονικό διάστημα προβλέπεται να πραγματοποιηθούν και οι υγειονομικές εξετάσεις για τους υποψηφίους που διεκδικούν την εισαγωγή τους στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού.

Οι εν λόγω εξετάσεις αποτελούν απαραίτητο στάδιο για όσους υποψηφίους επιθυμούν να διεκδικήσουν θέση στις συγκεκριμένες σχολές, καθώς η εισαγωγή τους προϋποθέτει την επιτυχή συμμετοχή και την κρίση τους ως κατάλληλων σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Από πλευράς ΥΠΑΙΘΑ διευκρινίζεται ότι οι ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής των προκαταρκτικών εξετάσεων, καθώς και οι λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία, τον τόπο εξέτασης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις επιμέρους δοκιμασίες, δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί.

Πανελλήνιες 2027: Η διαδικασία υποβολής αίτησης συμμετοχής για αστυνομικές και στρατιωτικές σχολές

Αξίζει να σημειωθεί ότι έως και την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου οι υποψήφιων των φετινών Πανελληνίων καλούνται να υποβάλλουν αίτησης συμμετοχής. Ο υποψήφιος (μαθητής ή απόφοιτος) μπορεί να προμηθεύεται τη σχετική Αίτηση – Δήλωση είτε από το διαδίκτυο, είτε από το Λύκειό του. Έπειτα συμπληρώνει την Αίτηση – Δήλωση σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στο έντυπο και θα προσέρχεται στο Λύκειό του, για την οριστική ηλεκτρονική υποβολή της.

Οι υποψήφιοι για τις Στρατιωτικές Σχολές, τις Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, τις Σχολές του Λιμενικού Σώματος και τις Σχολές της Ακαδημίας του Εμπορικού Ναυτικού πρέπει επιπλέον να υποβάλουν αίτηση απευθείας στο Στρατό, στην Αστυνομία, στην Πυροσβεστική, στο Λιμενικό ή στο Εμπορικό Ναυτικό σε χρονικό διάστημα που θα ορίζεται στις προκηρύξεις που θα εκδώσουν τα αρμόδια Υπουργεία.