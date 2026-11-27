Συναγερμός έχει σημάνει στην Ηλεία καθώς αγνοείται 75χρονος κολυμβητής.

Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Θολού στη Ζαχάρω Ηλείας, για τον εντοπισμό ενός 75χρονου αλλοδαπού κολυμβητή, ο οποίος αγνοείται.

Στις έρευνες συμμετέχουν ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας, ένα ιδιωτικό σκάφος, καθώς και δύο οχήματα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, τα οποία πραγματοποιούν έρευνες από ξηράς.

Τον συντονισμό της επιχείρησης έχει αναλάβει το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Στην περιοχή πνέουν βόρειοι άνεμοι έντασης 5 έως 6 μποφόρ, συνθήκες που ενδέχεται να δυσχεραίνουν το έργο των σωστικών συνεργείων. Οι έρευνες για τον εντοπισμό του 75χρονου βρίσκονται σε εξέλιξη.