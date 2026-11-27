62η φορολοταρία ΑΑΔΕ: Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα για τις συναλλαγές Οκτωβρίου 2026 - Πώς θα δείτε αν κερδίσατε.

Στη διάθεση των φορολογουμένων βρίσκονται πλέον τα αποτελέσματα της 62ης φορολοταρίας της ΑΑΔΕ, που βασίζεται στις πληρωμές με κάρτες και άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου 2026.

Από τη διαδικασία αναδείχθηκαν συνολικά 556 τυχεροί λαχνοί, οι οποίοι αντιστοιχούν στα εξής χρηματικά ποσά:

1 υπερτυχερός κερδίζει το κορυφαίο έπαθλο των 50.000 ευρώ.

5 τυχεροί κερδίζουν από 20.000 ευρώ έκαστος.

50 τυχεροί κερδίζουν από 5.000 ευρώ έκαστος.

500 τυχεροί κερδίζουν από 1.000 ευρώ έκαστος.

Οι φορολογούμενοι μπορούν να ελέγξουν άμεσα τους λαχνούς που συγκέντρωσαν για τον μήνα Οκτώβριο, καθώς και τα αποτελέσματα της κλήρωσης ΕΔΩ.

Τι ισχύει για την καταβολή των χρημάτων

Τα χρηματικά έπαθλα της φορολοταρίας πιστώνονται αυτόματα στον τραπεζικό λογαριασμό (IBAN) που έχει δηλώσει ο δικαιούχος στην ψηφιακή πύλη myAADE, χωρίς να απαιτείται καμία επιπλέον αίτηση ή ενέργεια εκ μέρους του.

Σε περίπτωση που κάποιος τυχερός δεν έχει δηλώσει ακόμη IBAN στο μητρώο της ΑΑΔΕ, έχει περιθώριο τριών μηνών από την ημερομηνία της κλήρωσης για να το καταχωρίσει ηλεκτρονικά, ώστε να ολοκληρωθεί η πίστωση του ποσού.

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Υπενθυμίζεται ότι τα ποσά που κερδίζονται μέσω της φορολοταρίας είναι αφορολόγητα, ακατάσχετα, δεν αποτελούν εισόδημα, δεν υπόκεινται σε καμία κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και δεν συμψηφίζονται με τυχόν βεβαιωμένες οφειλές προς την εφορία ή τα ασφαλιστικά ταμεία. Ο αριθμός των λαχνών κάθε φορολογούμενου προκύπτει κλιμακωτά, ανάλογα με το συνολικό ύψος των μηνιαίων ηλεκτρονικών συναλλαγών του.