Σάκης Αρναούτογλου: Προσοχή στις ισχυρές καταιγίδες – Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία μέχρι τα μεσάνυχτα της Παρασκευής, νέα επιδείνωση προ των πυλών.

Το πέρασμα της τετραήμερης κακοκαιρίας ξεκίνησε από χθες τη νύχτα με τη Δυτική Ελλάδα να βρίσκεται στο επίκεντρο των έντονων καιρικών φαινομένων. Σε νέα του ανάρτηση ο Σάκης Αρναούτογλου αναλύει πώς θα κινηθεί το μέτωπο της κακοκαιρίας εφιστώντας την προσοχή των πολιτών για τις ισχυρές επίμονες βροχές και τις κατά τόπους καταιγίδες που αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι αργά το βράδυ της Παρασκευής (27/11).

Όπως επισημαίνει από το απόγευμα ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην Κεφαλονιά, κυρίως στους Δήμους Αργοστολίου και Σάμης, στην Ιθάκη και στη Ζάκυνθο. Ισχυρές βροχές αναμένονται επίσης σε περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας, κυρίως στους Δήμους Μεσολογγίου, Ναυπακτίας, Θέρμου, Αγρινίου και Ξηρομέρου, καθώς και στα δυτικά τμήματα της Αχαΐας και στα βόρεια της Ηλείας.

Πού θα ενταθούν τα φαινόμενα τις βραδινές ώρες - Η πορεία της κακοκαιρίας

Προς το σούρουπο και τις πρώτες βραδινές ώρες, τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν αισθητά στην Κεφαλονιά, την Ιθάκη και την Αιτωλοακαρνανία. Αντίθετα, κατά τόπους ενίσχυση των βροχοπτώσεων προβλέπεται στη Ζάκυνθο και στα κεντρικά και δυτικά τμήματα της Ηλείας, κυρίως στους Δήμους Πύργου, Ήλιδας και Πηνειού, με πιθανή επέκταση και στην Αρχαία Ολυμπία. Αργότερα το βράδυ, το ενδιαφέρον μετατοπίζεται προς την Ήπειρο, όπου αναμένεται νέα ενίσχυση των βροχοπτώσεων στα βόρεια και βορειοδυτικά του νομού Ιωαννίνων, ιδιαίτερα στους Δήμους Πωγωνίου, Κόνιτσας και Ζαγορίου, καθώς και στον Δήμο Φιλιατών στη Θεσπρωτία. Παράλληλα σημειώνει ότι πλησιάζουμε στα μεσάνυχτα, διαφαίνεται τάση νέας ενίσχυσης των βροχών στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη.

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Έκκληση για προσοχή στις μετακινήσεις

Ο Σάκης Αρναούτογλου υπογραμμίζει ότι ακόμη και βροχοπτώσεις μικρότερης έντασης μπορεί να επιβαρύνουν σημαντικά την κατάσταση σε περιοχές όπου έχουν ήδη καταγραφεί μεγάλα ύψη βροχής. Για τον λόγο αυτό, συνιστάται αυξημένη προσοχή στις αποψινές μετακινήσεις, ιδιαίτερα στο επαρχιακό και ορεινό οδικό δίκτυο των περιοχών που επηρεάζονται. Αντίθετα, στο μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής ηπειρωτικής Ελλάδας και στα περισσότερα νησιά του Αιγαίου δεν διαφαίνονται βροχές αντίστοιχης έντασης μέχρι αργά το βράδυ σύμφωνα με τον κ. Αρναούτογλου.

Στο προσκήνιο και τα πρώτα χιόνια του χειμώνα

Παράλληλα, το ενδιαφέρον στρέφεται ήδη προς την Κυριακή και τη Δευτέρα, καθώς τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία αναμένεται να αποσαφηνίσουν ποιες περιοχές θα δεχτούν τις πρώτες χιονοπτώσεις της φετινής χειμερινής περιόδου. Όπως σημειώνει ο Νοέμβριος φαίνεται πως επιφυλάσσει ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον καιρικό φινάλε, με βροχές, καταιγίδες και χιόνια.

Η ανάρτηση του Σάκη Αρναούτογλου

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