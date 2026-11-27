Ισχυρή κακοκαιρία ανήμερα των Ευχαριστιών προκαλεί πλημμύρες και διακοπές ρεύματος στις Βορειοανατολικές και Μεσοδυτικές ΗΠΑ.

Ισχυρή καταιγίδα έπληξε την Ανατολική Ακτή και τις Μεσοδυτικές Πολιτείες των ΗΠΑ την Πέμπτη, ανήμερα των Ευχαριστιών, προκαλώντας εκτεταμένες διακοπές ρεύματος, μεγάλα προβλήματα στις μετακινήσεις των εκδρομέων και την ιστορική αναβολή της παρέλασης των καταστημάτων Macy's στη Νέα Υόρκη.

Περισσότερα από 800.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα το βράδυ της Πέμπτης στις Μεσοδυτικές και Βορειοανατολικές Πολιτείες, σύμφωνα με την πλατφόρμα καταγραφής διακοπών PowerOutage.us. Από αυτά, πάνω από 170.000 καταναλωτές βυθίστηκαν στο σκοτάδι στην Πενσυλβάνια, άλλοι τόσοι στο Νιου Τζέρσεϊ και 130.000 στο Μέριλαντ.

Παράλληλα, περισσότερες από 2.500 πτήσεις από και προς αμερικανικά αεροδρόμια σημείωσαν καθυστερήσεις την Πέμπτη, ενώ πάνω από 460 ακυρώθηκαν, σύμφωνα με την υπηρεσία παρακολούθησης πτήσεων FlightAware.

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Η κακοκαιρία σάρωσε τμήματα της Ανατολικής Ακτής με καταρρακτώδεις βροχές, θυελλώδεις ανέμους και πλημμυρικά φαινόμενα. Ολόκληρο το Νιου Τζέρσεϊ κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από την κυβερνήτη Μίκι Σέριλ το βράδυ της Τετάρτης, όπως και τμήματα της Νέας Υόρκης, έπειτα από απόφαση της κυβερνήτη Κάθι Χόκουλ. Η μετεωρολογική υπηρεσία εξέδωσε προειδοποιήσεις για θυελλώδεις ανέμους από τη βόρεια Τζόρτζια έως το μεγαλύτερο μέρος των μεσοατλαντικών πολιτειών και τη νότια Νέα Αγγλία.

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Χάος στη Νέα Υόρκη από την κακοκαιρία

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόραν Μαμντάνι, δήλωσε το πρωί της Πέμπτης ότι δύο άνθρωποι χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν από τα αυτοκίνητά τους λόγω των πλημμυρών, ενώ απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να μην επιχειρούν να περπατήσουν, να κάνουν ποδήλατο ή να οδηγήσουν σε πλημμυρισμένους δρόμους.

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«Θέλουμε να υπενθυμίσουμε σε όλους να προσέχουν. Κανένας προορισμός δεν αξίζει όσο η ασφάλειά σας», τόνισε ο Μαμντάνι.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Διαχείρισης Έκτακτων Αναγκών της Νέας Υόρκης, το ύψος της βροχής στην πόλη έφτασε τα 38 με 50 χιλιοστά, ενώ τοπικά άγγιξε ακόμη και τα 76 χιλιοστά. Η έντονη παλίρροια προκάλεσε πλημμύρες στις παράκτιες ζώνες, μεταξύ άλλων σε τμήματα του Στέιτεν Άιλαντ και του Λονγκ Άιλαντ.

Στο Σέντραλ Παρκ οι ριπές του ανέμου ξεπέρασαν τα 48 χλμ./ώρα, ενώ στο αεροδρόμιο Λα Γκουάρντια έφτασαν τα 90 χλμ./ώρα. Αρκετές σκαλωσιές κατέρρευσαν από την ένταση των ανέμων, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Η διοργανώτρια εταιρεία Macy's αποφάσισε την αναβολή της καθιερωμένης παρέλασης για το Σάββατο, υπό τον φόβο ότι τα γιγάντια μπαλόνια της παρέλασης θα ήταν αδύνατο να ελεγχθούν στους ισχυρούς αεροδιαδρόμους που σχηματίζονται ανάμεσα στους ουρανοξύστες του Μανχάταν.

Οι επισκέπτες που είχαν ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη ειδικά για την εκδήλωση αναγκάστηκαν να αλλάξουν τα σχέδιά τους την τελευταία στιγμή. Η Αμάντα Άντερσον, μακιγιέζ από τη Φλόριντα που είχε προσληφθεί για να επιμεληθεί το μακιγιάζ των συμμετεχόντων, δήλωσε στο CBS News New York ότι κατάφερε να μεταθέσει την πτήση της ώστε να μείνει μια επιπλέον ημέρα.

«Βρισκόμουν μέσα στο κατάστημα Macy's όταν το έμαθα. Σήκωσα το βλέμμα και είδα τρία κορίτσια να έχουν ήδη βάλει τα κλάματα», περιέγραψε η Anderson. «Ο κόσμος είχε καθίσει κάτω απογοητευμένος. Ήταν πρωτόγνωρο».

Πλημμυρισμένοι οδικοί άξονες και προβλήματα στις μετακινήσεις

Καθώς η παλίρροια ανέβαινε το πρωί της Πέμπτης, η καταιγίδα πλημμύρισε παράκτιες πόλεις και οικισμούς από τη Βόρεια Καρολίνα έως το Νιου Τζέρσεϊ. Δρόμοι έκλεισαν και τα σωστικά συνεργεία προχώρησαν σε απεγκλωβισμούς οδηγών από ακινητοποιημένα οχήματα.

Το Άβαλον του Νιου Τζέρσεϊ βίωσε μερικές από τις χειρότερες πλημμύρες στην ιστορία του, όπως ανέφερε ο δημοτικός αξιωματούχος Σκοτ Τζ. Γουόλ.

«Δεν φτάσαμε ακριβώς στα επίπεδα του τυφώνα Σάντι», σημείωσε ο Γουόλ, συγκρίνοντας την κατάσταση με τη φονική καταιγίδα που αποτελεί σημείο αναφοράς για το παραθαλάσσιο θέρετρο στο νότιο άκρο του Νιου Τζέρσεϊ.

Τα ορμητικά νερά γέμισαν φερτά υλικά τον παραλιακό δρόμο, ενώ αρκετοί οδηγοί χρειάστηκαν βοήθεια για να απεγκλωβιστούν, αφού αγνόησαν τα οδοφράγματα και μπήκαν στα πλημμυρισμένα σημεία.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Μάργκεϊτ Σίτι, κοντά στο Ατλάντικ Σίτι, δημοσίευσε βίντεο στο Facebook που έδειχνε τα νερά να πλημμυρίζουν τους δρόμους προτού καν ξεσπάσει η ισχυρή νεροποντή. Πυροσβέστης της υπηρεσίας σημείωσε ότι η παλίρροια ανέβαινε με ορμή, μία ώρα πριν από την κορύφωσή της. Το νερό έφτασε μέχρι τα σκαλοπάτια των σπιτιών, ενώ οι καταστηματάρχες τοποθέτησαν σακιά με άμμο μπροστά στις εισόδους.

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Τμήμα της εθνικής οδού U.S. Route 30, βασικής αρτηρίας προς το Ατλάντικ Σίτι, έκλεισε και στα δύο ρεύματα λόγω συσσώρευσης υδάτων, σύμφωνα με την αστυνομία του Άμπσεκον, η οποία κάλεσε τους πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις και να μην παρακάμπτουν τις προειδοποιητικές κορδέλες.

Επιπλέον, οι κάτοικοι της κοινότητας Springfield Township, βόρεια της Φιλαδέλφειας, έλαβαν εντολή προληπτικής εκκένωσης όταν ένα δέντρο έπεσε πάνω σε δεξαμενή προπανίου. Ο συναγερμός έληξε λίγη ώρα αργότερα.

Η κακοκαιρία έκλεισε προσωρινά παράκτιους αυτοκινητοδρόμους και γέφυρες. Η μήκους σχεδόν 29 χιλιομέτρων γέφυρα-σήραγγα Chesapeake Bay στη Βιρτζίνια παρέμεινε κλειστή για αρκετές ώρες το πρωί της Πέμπτης εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων, ενώ ο αυτοκινητόδρομος NC 12 —η μοναδική οδική σύνδεση του νησιού Χάτερας στη Βόρεια Καρολίνα με την ενδοχώρα— έκλεισε όταν τα κύματα υπερκέρασαν τους αμμόλοφους και κάλυψαν το οδόστρωμα.

Στο Μέριλαντ, η Επιτροπή Ύδρευσης Προαστίων της Ουάσινγκτον (WSSC) ζήτησε από σχεδόν 2 εκατομμύρια καταναλωτές στις κομητείες Μοντγκόμερι και Πρινς Τζορτζ να περιορίσουν την κατανάλωση νερού, καθώς οι διακοπές ρεύματος έθεσαν σε κίνδυνο τη λειτουργία των δύο μονάδων διύλισης της υπηρεσίας.

Τέλος, πυκνές χιονοπτώσεις έπληξαν τμήματα του Ιλινόις και του Μιζούρι. Στο Σεντ Λούις το χιόνι έφτασε τους 18,5 πόντους, ενώ στο Σεντ Ζενεβιέβ του Μιζούρι ξεπέρασε τους 35 πόντους. Στο Γουέντζβιλ του Μιζούρι, η οροφή του δημοτικού παγοδρομίου κατέρρευσε γύρω στις 3 τα ξημερώματα υπό το βάρος του χιονιού. Ευτυχώς, ο χώρος ήταν άδειος εκείνη την ώρα, σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου.