Μεγάλη αλλαγή ανακοίνωσε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου για το Market Pass.

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου αφού ανέφερε οτι η μέση τιμή του market pass θα είναι 60 ευρώ και αυτό αναμένεται να χορηγηθεί στα μέσα του Δεκέμβρη, τόνισε πως θα αποστέλλεται στους δικαιούχους με SMS.

Εφόσον επαληθευτεί και στην πράξη αυτό, δημιουργούνται ερωτήματα πως οι δικαιούχοι του Market Pass θα βλέπουν το υπόλοιπο του ποσού εφόσον, το voucher στέλνεται με SMS και όχι με άυλη κάρτα στους δικαιούχους.

Συγκεκριμένα τόνισε πως κουπόνι αξίας περίπου 60 ευρώ τον μήνα, το οποίο θα αποστέλλεται μέσω SMS στο κινητό, θα λαμβάνουν από τα τέλη Δεκεμβρίου 190.000 δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, αντικαθιστώντας το κουτί τροφίμων που λάμβαναν μέχρι σήμερα. Όπως δήλωσε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤnews, οι δικαιούχοι θα λάβουν επίσης πριν από τα Χριστούγεννα αναδρομικά, με το ποσό να φτάνει κατά μέσο όρο έως και τα 1.000 ευρώ.

Για το Market Pass, βάσει της επίσημης ανακοίνωσης, τα πρώτα ηλεκτρονικά κουπόνια (vouchers) αναμένεται να δοθούν έως τις 14 Δεκεμβρίου. Η υπουργός διευκρίνισε ότι πρόκειται για το μέτρο επισιτιστικής βοήθειας που αφορά όσους λαμβάνουν ΕΕΕ, το οποίο ήταν γνωστό παλαιότερα ως ΚΕΑ.

Μέχρι σήμερα, οι δικαιούχοι έπρεπε να περιμένουν σε ουρά, σε συγκεκριμένη ημέρα κάθε μήνα, για να παραλάβουν ένα κουτί τροφίμων, του οποίου το περιεχόμενο καθοριζόταν από διαγωνισμούς ανά περιφέρεια και δεν κάλυπτε πάντοτε τις διατροφικές τους ανάγκες. Με το νέο σύστημα, το κουπόνι θα μπορεί να χρησιμοποιείται σε σούπερ μάρκετ, οπωροπωλεία, κρεοπωλεία, φούρνους και λαϊκές αγορές, αλλά όχι για την αγορά καπνικών προϊόντων, αλκοόλ ή για παίγνια.

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Το ποσό του voucher θα διαμορφώνεται ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού, με τους δικαιούχους που ζουν μόνοι να λαμβάνουν μικρότερη ενίσχυση και τις οικογένειες με παιδιά μεγαλύτερη, ιδιαίτερα όταν στο νοικοκυριό υπάρχει παιδί με αναπηρία.

Αυτόματη χορήγηση χωρίς νέα αίτηση

Οι δικαιούχοι δεν θα χρειαστεί να υποβάλουν νέα αίτηση, καθώς το κουπόνι θα χορηγείται αυτόματα σε όσους λαμβάνουν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα. Όπως εξήγησε η υπουργός, η χρηματοδότηση δεν σταμάτησε κατά τη μετάβαση στο νέο σύστημα, γεγονός που επιτρέπει την καταβολή αναδρομικών ποσών.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν διαβουλεύσεις με τα διοικητικά συμβούλια της ΕΣΕΕ, της ΓΣΕΒΕΕ, εκπροσώπους των λαϊκών αγορών και των σούπερ μάρκετ, προκειμένου οι δικαιούχοι να έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν οι ίδιοι τα προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες τους.

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