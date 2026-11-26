Λίγα θα είναι τα καταστήματα που θα είναι ανοιχτά την προσεχή Κυριακή, δύο ημέρες μετά την Black Friday.

Τα περισσότερα σούπερ μάρκετ των μεγάλων αλυσίδων θα παραμείνουν κλειστά την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, παρά το γεγονός ότι αρκετά εμπορικά καταστήματα θα λειτουργήσουν κανονικά στο πλαίσιο της Black Friday 2026.

Οι καταναλωτές θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν τις αγορές τους σε καταστήματα του λιανεμπορίου, συνδυάζοντας τα ψώνια με τη βόλτα τους στην αγορά, ωστόσο η ίδια δυνατότητα δεν θα υπάρχει για τα μεγάλα σούπερ μάρκετ.

Συγκεκριμένα, κλειστά θα παραμείνουν τα καταστήματα των αλυσίδων Σκλαβενίτης, Μασούτης, MyMarket, Γαλαξίας, Κρητικός και ΑΒ Βασιλόπουλος, με τους καταναλωτές να καλούνται να προγραμματίσουν εγκαίρως τις αγορές τους, όπως συμβαίνει τις περισσότερες Κυριακές του χρόνου.

Ποια σούπερ μάρκετ θα είναι ανοιχτά την Κυριακή 29 Νοεμβρίου

Από τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ θα είναι ανοιχτά LIDL τα οποία θα έχουν ωράριο 11 πμ με 8 μμ.

Ανοιχτά θα είναι και τα μικρότερα καταστήματα, όπως τα MyMarket Local και AB Shop&Go, τα οποία λειτουργούν τις περισσότερες Κυριακές του χρόνου. Πρόκειται κυρίως για καταστήματα συνεργατών και franchise, που ακολουθούν διαφορετικό καθεστώς λειτουργίας από τα μεγάλα καταστήματα των αλυσίδων.

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Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται και τα καταστήματα των μικρότερων αλυσίδων Ok! Markets και Bazaar, τα οποία αναμένεται να λειτουργήσουν κανονικά την Κυριακή 29 Νοεμβρίου.

Ωστόσο, οι καταναλωτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το ωράριο ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το κατάστημα. Συνήθως, τα συγκεκριμένα σούπερ μάρκετ ανοίγουν στις 08:00 ή στις 09:00, ενώ κλείνουν στις 22:00 ή στις 23:00.