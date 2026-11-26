Τρέχουν οι εξελίξεις στην εκπομπή «10 Παντού». Παραιτήσεις και εσωτερική έρευνα

Νέες εξελίξεις καταγράφονται στο παρασκήνιο της εκπομπής «10 Παντού», μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο με την έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα στον Νίκο Στραβελάκη και την Κατερίνα Παπακωστοπούλου, καθώς η αρχισυντάκτρια της εκπομπής φέρεται να υπέβαλε την παραίτησή της, η οποία όμως δεν έγινε δεκτή.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του «Happy Day, η αρχισυντάκτρια της εκπομπής, Βάσω Μητρομάρα, από την στιγμή που δεν βρέθηκε ποιος διέρρευσε το βίντεο, αποφάσισε να πάρει την ευθύνη και να υποβάλει την παραίτησή της.

Παράλληλα πραγματοποιείται εσωτερική έρευνα για να βρεθεί το άτομο που διέρρευσε το βίντεο του τσακωμού.

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