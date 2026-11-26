Η σχέση της Ελένης Βουλγαράκη και του Φώτη Ιωαννίδη έγινε γνωστή στις αρχές του 2024.

Μια νέα σελίδα στην προσωπική τους ζωή φαίνεται πως ετοιμάζονται να ανοίξουν η Ελένη Βουλγαράκη και ο Φώτης Ιωαννίδης, καθώς, σύμφωνα με πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της εφημερίδας «Espresso», το ζευγάρι περιμένει το πρώτο του παιδί.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια φέρεται να διανύει την πρώτη της εγκυμοσύνη, με την εφημερίδα να συνοδεύει την είδηση με φωτογραφικό υλικό από πρόσφατη εμφάνισή της στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε την Ελένη Βουλγαράκη σε χαλαρές στιγμές της καθημερινότητάς της, με την ίδια να φορά άνετα ρούχα. Σύμφωνα με την εφημερίδα, στις συγκεκριμένες φωτογραφίες διακρίνεται η φουσκωμένη κοιλιά της.

Ο έρωτας της Ελένης Βουλγαράκη και του Φώτη Ιωαννίδη

Η σχέση της Ελένης Βουλγαράκη και του Φώτη Ιωαννίδη έγινε γνωστή στις αρχές του 2024, με τους δύο να επιβεβαιώνουν τον δεσμό τους τον Ιανουάριο της ίδιας χρονιάς.

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Στη συνέχεια, το ζευγάρι αποφάσισε να συγκατοικήσει στα νότια προάστια της Αθήνας, ενώ το καλοκαίρι του 2025 η καθημερινότητά του άλλαξε σημαντικά, μετά τη μεταγραφή του διεθνούς Έλληνα επιθετικού από τον Παναθηναϊκό στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Έκτοτε, η ζωή τους μοιράζεται ανάμεσα στην Ελλάδα και την Πορτογαλία, με τους δύο να διατηρούν χαμηλούς τόνους και να αποφεύγουν την υπερβολική έκθεση της προσωπικής τους ζωής.