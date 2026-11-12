Η φωτογραφία από την περίοδο της εγκυμοσύνης της και η ξεχωριστή αφιέρωση στην μικρή Ξένια.

Μητέρα για πρώτη φορά έγινε τον περασμένο Απρίλιο η Κατερίνα Καινούργιου, φέρνοντας στον κόσμο την κόρη της, τη μικρή Ξένια.

Η γνωστή παρουσιάστρια, έχει στο πλευρό της τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, με τον οποίο βιώνουν μία από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής τους. αυτό το καλοκαίρι έκαναν τις πρώτες τους διακοπές ως οικογένεια, ενώ πλέον φαίνεται πως έχουν αλλάξει σελίδα στην κοινή τους ζωή.

Πέρυσι, τέτοια εποχή, η Κατερίνα Καινούργιου είχε ανακοινώσει στους διαδικτυακούς της φίλους την εγκυμοσύνη της, αναρτώντας στα social media, με ξεχωριστή και ιδιαίτερα τρυφερή φωτογραφία μπροστά στο στολισμένο Χριστουγεννιάτικο δέντρο. Φέτος, θα είναι οι πρώτες γιορτές που το ζευγάρι θα τις περάσει αγκαλιά με την κόρη τους.

Η τρυφερή ανάρτηση της Κατερίνας Καινούργιου

Ανακαλώντας λοιπόν, το παρελθόν, η παρουσιάστρια το βράδυ της Τετάρτης, δημοσίευσε μία φωτογραφία από την περίοδο της εγκυμοσύνης της, συνοδεύοντάς την με μία ξεχωριστή αφιέρωση για την μικρή Ξένια.

«Πέρσι τέτοια εποχή, μπροστά στο χριστουγεννιάτικο δέντρο μας, σε κρατούσα μέσα μου… Φέτος σε κρατάω στην αγκαλιά μου. Το ίδιο δέντρο, τα ίδια φωτάκια, αλλά μία ζωή εντελώς διαφορετική… Μια ζωή πιο γεμάτη, πιο όμορφη, με μια αγάπη που δεν ήξερα καν ότι υπάρχει. Πέρσι ήσουν η πιο γλυκιά μου προσμονή… Φέτος είσαι το πιο όμορφο δώρο της ζωής μου».