Η μεγάλη συναυλία για τα γενέθλιά του.

Ο Θοδωρής Φέρρης γιορτάζει τα γενέθλιά του και τις πολυπλατινένιες επιτυχίες του με μια μεγάλη δωρεάν συναυλία στην Αθήνα!

Την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, στις 7:30 το βράδυ, στην πλατεία Κλαυθμώνος, ο επιτυχημένος και πιο ερωτικής καλλιτέχνης της γενιάς του θα χαρίσει μία βραδιά που θα μείνει αξέχαστη, ανταποδίδοντας με τον τρόπο αυτό την αγάπη και την ανταπόκριση του κόσμου.

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας, σε παραγωγή της Panik Live Productions, θα γίνει και η απονομή για τις πλατινένιες πωλήσεις του άλμπουμ «Όσο Θα Γυρίζει Η Γη» και των πολυπλατινένιων singles του, που κυκλοφορούν από την Panik Platinum.

Διαβάστε περισσότερα στο star.gr