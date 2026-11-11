Πλημμύρες σε σπίτια και καλλιέργειες, ζημιές σε υποδομές και κατολισθήσεις.

Όπως είχε προβλέψει ο Σάκης Αρναούτογλου μεγάλος όγκος νερού έπεσε κατά τις νυχτερινές ώρες στη Δυτική Ελλάδα. Σοβαρά προβλήματα και εκτεταμένες ζημιές προκαλεί η έντονη κακοκαιρία που πλήττει από το βράδυ της Τρίτης (10/11) την Αιτωλοακαρνανία και την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, με πλημμύρες σε κατοικίες και καλλιέργειες, κατολισθήσεις και σημαντικά προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στον Δήμο Θέρμου, όπου έχουν καταγραφεί μεγάλες καταστροφές σε σπίτια, υποδομές και ζωικό κεφάλαιο, ενώ πλημμύρισαν καλλιεργήσιμες εκτάσεις και νερά εισχώρησαν σε κατοικία.

Ο δήμαρχος Θέρμου, Σπύρος Κωνσταντάρας, έκανε λόγο για εκτεταμένες ζημιές, επισημαίνοντας ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες επιχειρούν σε διάφορα σημεία για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας.

«Μεγάλες καταστροφές στο Δήμο Θέρμου από την κακοκαιρία. Επιχειρούμε παντού σε συνεργασία με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες. Όλα θα αντιμετωπιστούν. Οι ζημιές σε οικίες, υποδομές, ζωικό κεφάλαιο θα αποκατασταθούν με τη βοήθεια της Πολιτείας», ανέφερε χαρακτηριστικά σύμφωνα με το AgrinioPress.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πλημμύρες σε Αίγιο, Καμάρες και Λόγγο

Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται και στην Αιγιάλεια, όπου η συνεχής βροχόπτωση έχει προκαλέσει πλημμυρικά φαινόμενα, κυρίως στην παραλιακή ζώνη του Αιγίου, στις Καμάρες και στον Λόγγο.

Η Πυροσβεστική δέχεται πολλές κλήσεις για αντλήσεις υδάτων από κατοικίες, καθώς μεγάλες ποσότητες νερού έχουν συσσωρευτεί σε σπίτια και άλλους χώρους.

Παράλληλα, κατολισθήσεις και μεταφορά φερτών υλικών έχουν δημιουργήσει προβλήματα τόσο στην ορεινή Ναυπακτία όσο και σε σημεία του οδικού δικτύου της Αιγιάλειας.

Διακοπή κυκλοφορίας στην Ολυμπία Οδό – Μεγάλες καθυστερήσεις

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στην Ολυμπία Οδό, καθώς από τα ξημερώματα της Τετάρτης έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο ύψος της Παναγοπούλας, εξαιτίας λασπορροής και φερτών υλικών που κατέληξαν στο οδόστρωμα, κοντά στη σχετική σήραγγα.

Για λόγους ασφαλείας, αποφασίστηκε η εκτροπή της κυκλοφορίας στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Αθηνών, στο τμήμα μεταξύ των κόμβων Δρεπάνου και Σελιανιτίκων. Η εξέλιξη έχει προκαλέσει μεγάλες ουρές οχημάτων και σημαντικές καθυστερήσεις.

Προβλήματα, ωστόσο, παρουσιάζονται και στην παλαιά εθνική οδό, στο ύψος του κάμπινγκ «Τσόλης», όπου έχουν εκδηλωθεί κατολισθητικά φαινόμενα και έχουν καταλήξει στο οδόστρωμα χώματα και φερτά υλικά.

Έως 114 χιλιοστά βροχής στη Ναυπακτία

Το μέγεθος της βροχόπτωσης αποτυπώνουν οι μετρήσεις του δικτύου μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr. Η μεγαλύτερη ποσότητα καταγράφηκε στο Αχλαδόκαστρο Ναυπακτίας, όπου έπεσαν 114 χιλιοστά βροχής, δηλαδή 114 λίτρα νερού ανά τετραγωνικό μέτρο.

Ακολουθούν η Ορεινή Ναυπακτία με 61 χιλιοστά, το φράγμα του Μόρνου με 59 χιλιοστά και το Αίγιο με 53 χιλιοστά.

{https://www.youtube.com/watch?v=6qwKhn01o2w}

Στην Αιτωλοακαρνανία, το Μενίδι κατέγραψε 41 χιλιοστά, το Αγρίνιο 39 και η Αμφιλοχία 36 χιλιοστά, ενώ στο Καρπενήσι η ημερήσια βροχόπτωση έφτασε τα 40 χιλιοστά.

Οι οδηγοί που κινούνται στην ευρύτερη περιοχή της Παναγοπούλας, του Δρεπάνου και των Σελιανιτίκων καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας, καθώς παραμένουν οι δυσκολίες στις μετακινήσεις. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό πότε θα αποκατασταθεί πλήρως η κυκλοφορία στο τμήμα της Ολυμπίας Οδού.