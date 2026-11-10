Πού θα έχουμε κλειστά σχολεία την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, στη λίστα περιλαμβάνεται και Δήμος στην Αττική.

Με κλειστά σχολεία και μια μέρα άνευ σχολικών υποχρεώσεων θα γιορτάσουν οι μαθητές των περιοχών που έχουν πολιούχο τον Άγιο Μηνά που η μνήμη του τιμάται κάθε χρόνο στις 11 Νοεμβρίου. Η αυριανή γιορτή του Αγίου Μηνά είναι τοπική αργία για αρκετές περιοχές της χώρας γεγονός που δίνει στους τυχερούς μαθητές την ευκαιρία να κερδίσουν μια μέρα ξεκούρασης από τα σχολικά τους καθήκοντα καθώς τα σχολεία θα μείνουν κλειστά. Ειδικότερα, δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα στη Σαλαμίνα, στην Καστοριά, την Ελευθερούπολη και το Ηράκλειο Κρήτης με τους μαθητές να επιστρέφουν στα θρανία και τους σχολικούς ρυθμούς την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου.

Ποιος ήταν ο Άγιος Μηνάς που τιμάται στις 11 Νοεμβρίου

Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, ο Άγιος Μηνάς γεννήθηκε στην Αίγυπτο τον 3ο αιώνα μ.Χ. και μεγάλωσε σε οικογένεια που ακολουθούσε την ειδωλολατρική θρησκεία. Σε νεαρή ηλικία ασπάστηκε τον χριστιανισμό και αργότερα κατατάχθηκε στον ρωμαϊκό στρατό. Κατά τη διάρκεια των διωγμών των χριστιανών από τους αυτοκράτορες Διοκλητιανό και Μαξιμιανό, ο Μηνάς αρνήθηκε να εγκαταλείψει την πίστη του. Σύμφωνα με τον βίο του, αποχώρησε από τη στρατιωτική του θέση και αποσύρθηκε σε βουνό, όπου έζησε ασκητικά. Τελικά συνελήφθη και μαρτύρησε με αποκεφαλισμό, με την εκκλησιαστική παράδοση να τοποθετεί τον θάνατό του στις 11 Νοεμβρίου, πιθανότατα το 304 μ.Χ.