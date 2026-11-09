Μέσα από τη συνεργασία με το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο Δεσμός, τη σχολική κοινότητα και τον Δήμο Μάνδρας–Ειδυλλίας, η εταιρεία συμβάλλει στη δημιουργία ενός πιο σύγχρονου και διαδραστικού μαθησιακού περιβάλλοντος.

Η Polyeco, στο πλαίσιο της δέσμευσής της για ουσιαστική κοινωνική προσφορά και στήριξη των τοπικών κοινωνιών, συμμετείχε σε μια πρωτοβουλία αναβάθμισης του τεχνολογικού εξοπλισμού του 1ου Γυμνασίου Μάνδρας, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της καθημερινής εκπαιδευτικής διαδικασίας και στη δημιουργία νέων δυνατοτήτων μάθησης για τους περίπου 300 μαθητές του σχολείου.

Η δράση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Δεσμός για τα Σχολεία» του Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου Δεσμός, με την Polyeco και τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Γυμνασίου Μάνδρας να συμβάλλουν ισότιμα στην προμήθεια πέντε σύγχρονων διαδραστικών οθονών και τον Δήμο Μάνδρας–Ειδυλλίας να αναλαμβάνει τον συντονισμό και την ηλεκτρολογική εγκατάστασή τους.

Στις 22 Οκτωβρίου 2026, εκπρόσωποι της Polyeco, του Δεσμού και του Δήμου Μάνδρας–Ειδυλλίας επισκέφθηκαν το σχολείο, όπου είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με εκπαιδευτικούς και μαθητές και να διαπιστώσουν από κοντά πώς αξιοποιείται ο νέος εξοπλισμός στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία. Οι μαθητές παρουσίασαν στην πράξη τις δυνατότητες των διαδραστικών οθονών, αναδεικνύοντας τη συμβολή τους σε ένα πιο συμμετοχικό και ενδιαφέρον μάθημα.

Για την Polyeco, η κοινωνική υπευθυνότητα συνδέεται με πρωτοβουλίες που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και δημιουργούν διαχρονική αξία. Η στήριξη της εκπαίδευσης και της νέας γενιάς αποτελεί ουσιαστική έκφραση αυτής της φιλοσοφίας, καθώς η πρόσβαση σε σύγχρονα εκπαιδευτικά εργαλεία συμβάλλει στη διαμόρφωση περισσότερων ευκαιριών για το μέλλον.

Η συγκεκριμένη δράση αναδεικνύει τη δύναμη της συνεργασίας και επιβεβαιώνει ότι, όταν επιχειρήσεις, κοινωνικοί φορείς και τοπικές κοινότητες ενώνουν τις δυνάμεις τους γύρω από έναν κοινό στόχο, μπορούν να δημιουργήσουν ουσιαστική αξία και θετικό κοινωνικό αποτύπωμα με μακροπρόθεσμο όφελος για την κοινωνία.