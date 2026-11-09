Οι επίσημες ημερομηνίες για τις εξετάσεις και την κλήρωση εισαγωγής στα σχολεία για την επόμενη σχολική χρονιά 2027-2028.

Το ΥΠΑΙΘΑ ανακοίνωσε τις ημερομηνίες κλήρωσης για εισαγωγή στα Πειραματικά, και γραπτών εξετάσεων στα Πρότυπα, Δημόσια Ωνάσεια και Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία για το σχ. έτος 2027-2028. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό η δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση για την εισαγωγή μαθητών/τριών στα Πειραματικά Σχολεία και για την απόδοση του αριθμού προτεραιότητας για τη ρύθμιση των ισοβαθμιών στην περίπτωση εισαγωγής στα Πρότυπα Σχολεία, στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία και στα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία θα διενεργηθεί την Τετάρτη 12 Μαΐου.

Η δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων και γνώσεων για την εισαγωγή των μαθητών/τριών στις εισαγωγικές τάξεις (Α’ Γυμνασίου/ Α΄ Λυκείου) Πρότυπων Γυμνασίων και Λυκείων, των Πρότυπων Εκκλησιαστικών Σχολείων θα διενεργηθεί το Σάββατο 15 Μαΐου 2027

και η δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων και γνώσεων για την εισαγωγή των μαθητών/τριών στις εισαγωγικές τάξεις (Α’ Γυμνασίου/Α΄ Λυκείου) των Δημόσιων Ωνασείων Σχολείων θα διενεργηθεί την Κυριακή 16 Μαΐου 2027

Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι/ες μαθητές/τριες μπορούν να είναι υποψήφιοι/ες για έναν ή περισσότερους ή για όλους τους τύπους σχολείων που προβλέπεται διαδικασία εισαγωγής, ήτοι Πειραματικά, Πρότυπα, Πρότυπα Εκκλησιαστικά και Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία.