Λίγες μόνο ώρες απομένουν, επιτέλους, για την επιστροφή του τηλεοπτικού Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, The Lord of the Rings: The Rings of Power.

Η Μέση Γη προετοιμάζεται για άλλη μια μάχη κατά των δυνάμεων του σκότους και οι θαυμαστές μετρούν αντίστροφα για την πρεμιέρα της τρίτης σεζόν του τηλεοπτικού Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, The Lord of the Rings: The Rings of Power.

Η φιλόδοξη σειρά φαντασίας του Prime Video επιστρέφει επιτέλους για την τρίτη της σεζόν, συνεχίζοντας την εξερεύνηση της Δεύτερης Εποχής της Μέσης Γης, χιλιάδες χρόνια πριν από τα γεγονότα του Χόμπιτ και του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών.

Με την άνοδο του πιο εμβληματικού κακού του Τόλκιν, τα Δαχτυλίδια της Δύναμης έχουν ακόμα πολλά να εξερευνήσουν.

Σε αντίθεση με τις ταινίες του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών του Πίτερ Τζάκσον, το The Rings of Power ακολουθεί μια πολύ πρώιμη περίοδο στην ιστορία της Μέσης Γης, όταν τα Δαχτυλίδια της Δύναμης σφυρηλατούνταν και ο Σάουρον οικοδομούσε την σκοτεινή αυτοκρατορία του για να κυριαρχήσει στη Μέση Γη.

Οι δύο προηγούμενες σεζόν έχουν επικεντρωθεί σε διάφορες ομάδες και βασίλεια καθώς παλεύουν με την επιστροφή του κακού, από τη Γκαλάντριελ και τα Ξωτικά, μέχρι τους Νάνους του Khazad-dûm και τους ανθρώπους του Νούμενορ.

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Η τρίτη σεζόν θα φέρει πολλές από αυτές τις ιστορίες πιο κοντά καθώς η σύγκρουση με τον Σάουρον εξελίσσεται σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο.

{https://youtu.be/maP_Kyy3DCA?si=_ad14K4_hKP6I83_}

Ημερομηνίες κυκλοφορίας και τίτλοι των επεισοδίων της 3ης σεζόν

Η τρίτη σεζόν διαδραματίζεται πέντε χρόνια μετά την πτώση του Eregion, με τις δυνάμεις του Σάουρον να έχουν καταλάβει μεγάλο μέρος της Μέσης Γης.

Ο Σκοτεινός Άρχοντας έχει πλέον εγκατασταθεί στον νέο πύργο του Barad-dûr στη Μόρντορ, όπου επικεντρώνεται στη δημιουργία του ενός Δαχτυλιδιού. Ο στόχος του είναι να δημιουργήσει επιτέλους ένα όπλο αρκετά ισχυρό για να νικήσει τους εναπομείναντες εχθρούς του, να υποτάξει όλους τους λαούς της Μέσης Γης στο θέλημά του και να εξασφαλίσει τελικά την κυριαρχία του.

Τα βασίλεια των Ξωτικών του Λίντον και του Ρίβεντελ παραμένουν μεταξύ των τελευταίων μεγάλων εστιών αντίστασης, ενώ οι Νάνοι είναι κλεισμένοι βαθιά μέσα στο Khazad-dûm.



Σημειώνεται ότι η τρίτη σεζόν θα αποτελείται από οκτώ επεισόδια, που θα κυκλοφορήσουν σε διάστημα τριών εβδομάδων: