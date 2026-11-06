Όσα θα δούμε στα επόμενα επεισόδια της σειράς.

Στα επόμενα επεισόδια της δραματικής σειράς του MEGA, «Δύο μαύρα πουκάμισα», οι ισορροπίες ανάμεσα στους ήρωες ανατρέπονται διαρκώς, καθώς παλιά μυστικά έρχονται στο φως, αποκαλύψεις αλλάζουν τις σχέσεις και νέα διλήμματα δοκιμάζουν ακόμη και τους πιο δυνατούς δεσμούς.

Η εμπιστοσύνη κλονίζεται, οι προδοσίες αφήνουν βαθιά σημάδια και οι προσωπικές σχέσεις μπλέκονται όλο και περισσότερο με εκβιασμούς, απειλές και παρασκηνιακές κινήσεις.

Κάποιοι παλεύουν να κρατήσουν κοντά τους ανθρώπους που φοβούνται πως θα χάσουν, ενώ κάποιοι φτάνουν στα άκρα για να προστατεύσουν τα μυστικά τους. Και μέσα σε ένα κλίμα αβεβαιότητας, όπου κανείς δεν μπορεί να εμπιστευτεί απόλυτα κανέναν, οι εξελίξεις προμηνύονται καθοριστικές για όλους. Από τη Δευτέρα 9 έως την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, στις 22:10, στο MEGA.

Η Μαρκέλλα δεν είναι διατεθειμένη να συγχωρήσει εύκολα τον Μανούσο, ο οποίος διαλύεται ψυχολογικά, αλλά αναθαρρεί, όταν του ζητά να συναντηθούν.

Η Μαρουσώ βάζει μπροστά ένα σχέδιο για να χαλάσει το ραντεβού της κόρης της με τον Μανούσο, προκαλώντας την οργή της Μαρκέλλας. Όσα όμως της εξομολογείται στη συνέχεια, σοκάρουν τη Μαρκέλλα και «μαλακώνουν» την καρδιά της.

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Ο Σήφης, αν και δυσκολεύεται, αποφασίζει να βάλει τέλος στη σχέση του με τη Μαρία, λόγω του Μαλεφάκη. Ένα απειλητικό τηλεφώνημα, θα τον τρομάξει πολύ.

Η Σοφία παραμένει αποφασισμένη να μην αφήσει τον Νικήτα και την Ελπίδα να φύγουν από το σπίτι και επιστρατεύει βοήθεια.

«Δυο Μαύρα Πουκάμισα»: Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια

Επεισόδιο 29 (Δευτέρα 9 Νοεμβρίου)

Η Μαρκέλλα, σοκαρισμένη από τα τελευταία γεγονότα με τον Μανούσο, του ζητά να της δώσει χρόνο. Δεν είναι διατεθειμένη να τον συγχωρήσει τόσο εύκολα.

Διαλυμένος ο Μανούσος, προσπαθεί να της αλλάξει γνώμη, αλλά δεν τα καταφέρνει. Την ίδια στιγμή, η Δέσπω αγωνίζεται ναμάθει τι είναι αυτό που της κρύβει ο Παυλής κι όταν αναλαμβάνει να τη βοηθήσει η Σοφία, ανακαλύπτει κάτι που τη σοκάρει. Έναν άσχημο καυγά έχουν ο Νικήτας και η Ελπίδα, με τη Σοφία να συνεχίζει το παρασκήνιο πίσω από την πλάτη τους. Κι ενώ ο Σήφης καταλαβαίνει πως η σχέση του με τη Μαρία είναι επικίνδυνη και για τους δύο, δεν μπορεί να δώσει ένα τέλος. Η χαρά του Μανούσου, που του ζητά η Μαρκέλλα να βρεθούν για καφέ, λήγει άδοξα, όταν πηγαίνοντας στο καφενείο, βρίσκεται μπροστά σε μια δυσάρεστη έκπληξη.

Επεισόδιο 30 (Τρίτη 10 Νοεμβρίου)

Η Μαρουσώ μαθαίνει για το ραντεβού της Μαρκέλλας με τον Μανούσο στο καφενείο του χωριούκι αποφασίζει να τους το χαλάσει με ένα δόλιο σχέδιο, το οποίο όμως, δεν αργεί να έρθει στην επιφάνεια.

Όταν η Μαρκέλλα μαθαίνει τι έκανε η μάνα της, τα βάζει μαζί της, απειλώντας την, πως αν συνεχίσει έτσι, δεν θα την ξαναδεί ποτέ. Εν τω μεταξύ η Μαρία, σε μεγάλη ταραχή, λέει στον Σήφη για τη φωτογραφία τους, που κάποιος της έστειλε στο κινητό.

Ο Σήφης αρχίζει να υποψιάζεται, πως κάποιος δίνει κρυφά πληροφορίες στον άντρα της γι’ αυτούς. Την ίδια στιγμή η φιλία του Φίλιππου και του Γιαννιού κινδυνεύει, εξαιτίας ενός ψέματος του Γιαννιού. Παράλληλα, η Δέσπω πιέζει τον Παυλή να της πει, ποιος ήταν ο άντρας που ήρθε στην ταβέρνα τη μέρα του

γάμου και τι ήθελε απ’ αυτόν. Λίγο αργότερα, η Σοφία, αποφασισμένη να μην αφήσει τον Νικήτα και την Ελπίδα να φύγουν απ’ το σπίτι, ζητά και πάλι τη βοήθεια του Μηνά.

«Δυο Μαύρα Πουκάμισα»: Επεισόδιο 31 (Πέμπτη 12 Νοεμβρίου)

Ο Αντώνης αναγκάζει τον Άρη να αποκαλύψει στον Μιχάλη, την κομπίνα που έκανε για να πάρουν το έργο της ανέγερσης του νοσοκομείου. Την ίδια στιγμή, ο Μάνθος αποκαλύπτει μια αλήθεια για τη Μαρουσώ στον Μανούσο, με σκοπό να του δώσει ένα όπλο εναντίον της.

Μάταια ο Γιαννιός προσπαθεί να απολογηθεί στον Φίλιππο, για το ψέμα που του είπε, αφού ο θυμός του Φίλιππουδεν καταλαγιάζει. Η Δέσπω προσπαθεί να πείσει τον Παυλή, να καταφύγει στον Μάνθο, για να τον βοηθήσει με το θέμα του Μαλεφάκη, αλλά ο Παυλής διστάζει.

Παράλληλα, η Μαρκέλλα μαλακώνει απέναντι στη Μαρουσώ, μετά απ’ αυτά που έμαθε από τον πατέρα της για εκείνη.

Λίγο αργότερα, ο Σήφης, θορυβημένος πια από τη φωτογραφία με τη Μαρία που έλαβε στο κινητό του, αποφασίζει να διακόψει τη σχέση του μαζί της.

Επεισόδιο 32 (Παρασκευή 13 Νοεμβρίου)

Η Μαρκέλλα σοκάρεται από την εξομολόγηση της μητέρας της και την συμπονά για όσα έχει περάσει, ενώ την ίδια στιγμή, ο Κωνσταντής πηγαίνει κρυφά τα γράμματα της αδελφής της Μαρουσώς στον Μάνθο, ο οποίος καταρρέει όταν τα διαβάζει.

Ο Μανούσος τρέχει να συμπαρασταθεί στην Ιβάνα, της οποίας η μητέρα χαροπαλεύει. Παράλληλα, ο Γιαννιός προσπαθεί να φτιάξει τη σχέση του με τον Φίλιππο, που κρατά επιθετική στάση με όλους. Λίγο αργότερα, η Ελπίδα κι ο Νικήτας μαθαίνουν πως το σπίτι που σκόπευαν να μείνουν, είναι ακατάλληλο για κατοίκηση, πράγμα που χαροποιεί ιδιαίτερα τη Σοφία.

Ο Άρης αποφασίζει να δώσει μια ακραίαεντολή, για να γλιτώσουν οριστικά από τον εκβιασμό του Αντώνη. Κι ενώ ο Σήφης αναγκάζεται να απομακρυνθεί από την Μαρία, λόγω του Μαλεφάκη, στεναχωριέται πολύ όταν τη βλέπει να κλαίει. Το ίδιο βράδυ, δέχεται ένα απειλητικό τηλεφώνημα, που του κόβει την ανάσα.