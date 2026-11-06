Οι φαν του Stranger Things σε όλο τον κόσμο γιορτάζουν την 6η Νοεμβρίου ως το Stranger Things Day.

Το Netflix γιορτάζει μία από τις πιο δημοφιλείς τηλεοπτικές του σειρές με μια νέα κυκλοφορία. Προς τιμήν της Ημέρας Stranger Things, η πλατφόρμα κυκλοφόρησε ένα ολοκαίνουργιο blooper reel από την πέμπτη και τελευταία σεζόν της σειράς, δίνοντας στους θαυμαστές μια ευκαιρία να ρίξουν μια ματιά στα παρασκήνια του τελευταίου κεφαλαίου.

Το βίντεο προσφέρει στους θαυμαστές μια πιο ανάλαφρη ματιά στην τελευταία σεζόν της σειράς μέσα από πλάνα του καστ στα γυρίσματα. Το βίντεο έρχεται σχεδόν ένα χρόνο μετά την ολοκλήρωση της σειράς στο Netflix.

H σειρά των αδερφών Ματ και Ρος Ντάφερ, έκανε πρεμιέρα στο Netflix τον Ιούλιο του 2016 και έγινε μία από τις πιο δημοφιλείς σειρές στην ιστορία της πλατφόρμας.

Η σειρά ακολουθεί μια παρέα φίλων στην φανταστική πόλη Χόκινς της Ιντιάνα, των οποίων οι ζωές μεταμορφώνονται από ανατριχιαστικά γεγονότα, μυστικά κυβερνητικά πειράματα και μια εναλλακτική διάσταση γνωστή ως Upside Down.

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Η ιστορία ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2025, μετά από σχεδόν μια δεκαετία.

Το τελευταίο κεφάλαιο του Stranger Things επανέφερε πολλούς από τους κύριους αστέρες της σειράς, συμπεριλαμβανομένων των Millie Bobby Brown (Eleven), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Noah Schnapp (Will Byers), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair) και Sadie Sink (Max Mayfield). Βλέπουμε επίσης την επιστροφή των Joe Keery (Steve Harrington), Natalia Dyer (Nancy Wheeler), Charlie Heaton (Jonathan Byers), Maya Hawke (Robin Buckley), Winona Ryder (Joyce Byers) και David Harbour (Jim Hopper).

Για πολλούς από αυτούς τους ηθοποιούς, το Stranger Things εκτόξευσε τις καριέρες τους. Η Brown, ο Wolfhard, ο Schnapp, ο Matarazzo και ο McLaughlin ήταν όλοι παιδιά όταν ξεκίνησε η σειρά, με το κοινό να παρακολουθεί τους χαρακτήρες τους να μεγαλώνουν στην οθόνη.

Το τελευταίο κεφάλαιο ήταν το τέλος μιας εποχής για τους νεαρούς ηθοποιούς ο οποίοι από παιδικοί αστέρες πρωταγωνιστούσαν σε πιο ώριμους ρόλους.

Αν και το Stranger Things έχει τελειώσει, το Netflix συνεχίζει να τιμά την κληρονομιά της σειράς κάθε χρόνο στις 6 Νοεμβρίου, μια πολύ σημαντική ημερομηνία για το franchise.

Η ετήσια γιορτή πέφτει την ημέρα που ο Will Byers εξαφανίστηκε το 1983 και αποτελεί το γεγονός που έθεσε σε κίνηση τη δημοφιλή σειρά επιστημονικής φαντασίας. Η εξαφάνιση του Will έφερε κοντά τους φίλους του και την Eleven. Η αναζήτηση για τον φίλο τους, τελικά οδήγησε την παρέα στην ανακάλυψη της ύπαρξης του Upside Down και στην καθιέρωση του κόσμου της σειράς, καθώς και στην έμπνευση για αρκετά spinoffs.