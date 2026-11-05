Και σαρώνουν στα Top 10 του Netflix.

Δύο διαφορετικές σειρές, φαίνεται να μονοπωλούν το ενδιαφέρον των θεατών του Netflix σε Ελλάδα και Αμερική, καταλαμβάνοντας σχεδόν τις μισές θέσεις στα Top 10 των δύο χωρών για την εβδομάδα 26 Οκτωβρίου έως 1 Νοεμβρίου 2026.

Όσον αφορά τους Έλληνες συνδρομητές, η λίστα δείχνει ξεκάθαρα ότι έχουν κολλήσει με το Λουπέν. Το τέταρτο μέρος της σειράς που περιλαμβάνει οκτώ επεισόδια, επέστρεψε στο Netflix στις 23 Οκτωβρίου και έχει σπάσει τα κοντέρ τερματίζοντας στην πρώτη θέση της δεκάδας.



Μετά από τέσσερα χρόνια φυλακή, ο Ασάν ετοιμάζεται για μια νέα ζωή με την οικογένειά του, ώσπου ένας μιμητής τον αναγκάζει να επιστρέψει στα κόλπα του Λουπέν.

Ωστόσο, οι Έλληνες συνδρομητές είτε γιατί θέλησαν να θυμηθούν τι έγινε στις προηγούμενες σεζόν είτε επειδή δεν είχαν δει τι προηγήθηκε, παρακολούθησαν μαζικά και τους προηγούμενους κύκλους και κάπως έτσι ο Λουπέν έχει κατακτήσει το ελληνικό Top 10.



Συγκεκριμένα, το πρώτο μέρος που κυκλοφόρησε το 2021 τερμάτισε στην τέταρτη θέση, το τρίτο μέρος (2023) στην έκτη θέση και το δεύτερο μέρος (2021) στην έβδομη θέση.





Η ίδια σειρά δεν έχει καμία παρουσία στο αμερικανικό Top 10 του Netflix. Ωστόσο, οι Αμερικανοί έχουν κολλήσει με μια άλλη σειρά που μπήκε πρόσφατα στην πλατφόρμα και σκορπάει ανατριχίλες.



Ο λόγος για το From, τη σειρά επιστημονικής φαντασίας και τρόμου του MGM+ που έκανε πρεμιέρα στο αμερικανικό Netflix τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2026, δηλαδή την πιο κατάλληλη στιγμή για την περίοδο του Halloween.

Στην πλατφόρμα είναι διαθέσιμες και οι τέσσερις σεζόν της σειράς, δίνοντας στους Αμερικανούς θεατές αρκετό χρόνο να καλύψουν το κενό πριν από την πέμπτη και τελευταία σεζόν, η οποία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο MGM+ την άνοιξη του 2027.



Και όπως αποδεικνύει το Top 10, το αμερικανικό κοινό δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη. Πιάνοντας το νήμα από την αρχή της ιστορίας, η πρώτη σεζόν του From τερμάτισε στην τέταρτη θέση, η δεύτερη σεζόν ακολουθεί στην έκτη θέση και η τρίτη σεζόν στη δέκατη θέση.



Για την ώρα, το From είναι διαθέσιμο μόνο στο αμερικανικό Netflix, ωστόσο θα κυκλοφορήσει και στις υπόλοιπες χώρες, μεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα.