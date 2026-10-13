To «From», η πιο επιτυχημένη σειρά στην ιστορία του MGM+ θα μπει στον κατάλογο του Netflix Αμερικής.

Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στο είδος του τρόμου των τελευταίων ετών, έρχεται στο Netflix. Η σειρά επιστημονικής φαντασίας και τρόμου «From» του MGM+ θα είναι διαθέσιμη στο αμερικανικό Netflix από τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2026.

Στην πλατφόρμα θα γίνουν διαθέσιμες και οι τέσσερις σεζόν της σειράς, δίνοντας στους νέους θεατές αρκετό χρόνο να καλύψουν το κενό πριν από την πέμπτη και τελευταία σεζόν, η οποία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο MGM+ το 2027.

Πρόκειται για τον πιο πρόσφατο τίτλο που η Amazon MGM Studios διαθέτει στο Netflix τα τελευταία χρόνια, αποτελώντας μια αρκετά ξεκάθαρη διαφημιστική κίνηση. Η διάθεση του παλαιότερου καταλόγου τίτλων στη μεγαλύτερη πλατφόρμα streaming στον κόσμο, λίγους μήνες πριν από την κυκλοφορία της τελευταίας σεζόν, είναι ένας δοκιμασμένος τρόπος για την αύξηση του κοινού ή, τουλάχιστον, της αναγνωρισιμότητας.

Ωστόσο, δεν είναι η πρώτη φορά που το «From» εμφανίζεται στον κατάλογο του Netflix. Όταν η σειρά ανακοινώθηκε για πρώτη φορά το 2021, ο streamer είχε αναλάβει τη διανομή της εκτός ΗΠΑ ως Netflix Original. Η συμφωνία αυτή δεν υλοποιήθηκε ποτέ όπως είχε προγραμματιστεί και, τελικά, η σειρά έκανε την εμφάνισή της στο Netflix ως τίτλος με άδεια χρήσης τον Απρίλιο του 2024, σε τουλάχιστον εννέα χώρες, μεταξύ των οποίων η Ολλανδία, το Βέλγιο, η Ουγγαρία, η Πολωνία και η Σουηδία, καθώς και σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική. Στις περιοχές αυτές διατέθηκε μόνο η πρώτη σεζόν και στη συνέχεια αποσύρθηκε.

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Το «From» για μη μυημένους

Το «From» του John Griffin ακολουθεί τους κατοίκους μιας εφιαλτικής πόλης στην κεντρική Αμερική, η οποία παγιδεύει όποιον εισέρχεται σε αυτήν. Η απόδραση φαίνεται αδύνατη, ενώ όταν πέφτει η νύχτα, τρομακτικά πλάσματα βγαίνουν από το απειλητικό δάσος.

Ο Harold Perrineau πρωταγωνιστεί ως Boyd Stevens, ο σερίφης της πόλης, μαζί με τους Catalina Sandino Moreno, Eion Bailey, Scott McCord, Hannah Cheramy, Simon Webster, Ricky He και Elizabeth Saunders.

Η σειρά έκανε πρεμιέρα στο MGM+ το 2022 και έκτοτε έχει γίνει η σειρά με τις περισσότερες προβολές στην ιστορία του καναλιού.



Σημειώνεται ότι η παραγωγή της πέμπτης σεζόν ξεκίνησε στο Χάλιφαξ της Νέας Σκωτίας στις 6 Ιουλίου 2026 και η ολοκλήρωσή της έχει προγραμματιστεί για τις 27 Νοεμβρίου 2026.

Το MGM+ επιβεβαίωσε τον Απρίλιο, λίγες μόνο ημέρες πριν από την πρεμιέρα της τέταρτης σεζόν, ότι ο πέμπτος κύκλος, ο οποίος θα κυκλοφορήσει εντός του 2027, θα είναι ο τελευταίος της σειράς.

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Συνεργασία Amazon MGM και Netflix

Όταν η Amazon αγόρασε την MGM έναντι 8,45 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2021, η προσδοκία ήταν ότι η συλλογή της MGM θα εξαφανιζόταν σταδιακά από το Netflix προς όφελος του Prime Video.

Και πράγματι, για κάποιο διάστημα συνέβη αυτό, με σειρές όπως το «Stargate SG-1» και το «Fargo» να αποσύρονται.

Από τότε, όμως, η κατάσταση έχει αλλάξει σημαντικά. Η Amazon MGM έχει ξαναρχίσει να παραχωρεί τακτικά άδειες χρήσης στο Netflix, με πιο αξιοσημείωτη τη συμφωνία που έφερε τη συλλογή ταινιών James Bond στον streamer, μαζί με τις ταινίες «Rocky», «Creed», «Legally Blonde» και πρωτότυπες παραγωγές του Prime Video, όπως τα «Hunters» και «The Man in the High Castle».