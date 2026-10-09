Το Netflix αργησε τόσο για την ανανέωσή του που κοντέψαμε να το ξεχάσουμε.

Το The Watcher του Ράιαν Μέρφι είναι ένα θρίλερ μυστηρίου που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2022 στο Netflix και ήταν μια από εκείνες τις σειρές που μας καθήλωσαν και μας έκαναν να κολλήσουμε μπροστά στις οθόνες μας.



Αν και αυτή τη στιγμή, η βαθμολογία της στο Rotten Tomatoes είναι 54%, η σειρά σάρωσε σε τηλεθέαση, συγκεντρώνοντας πάνω από 273,2 εκατομμύρια ώρες παγκοσμίως τις πρώτες δύο εβδομάδες κυκλοφορίας της και παράλληλα κατέκτησε την κορυφή των καταλόγων streaming σε πάνω από 65 χώρες

Για να μην σας κουράζουμε με νούμερα και στατιστικά, θα σημειώσουμε απλώς ότι η σειρά αναδείχτηκε σε κορυφαίο trend εκείνη την εποχή και αποτέλεσε τον ορισμό του binge watching.

Και στον κόσμο του streaming, μερικές φορές το πλήθος των θεατών μπορεί να μετράει πολύ περισσότερο για μια δεύτερη σεζόν από ό,τι οι κριτικές, γεγονός που επιβεβαιώνεται για το ψυχολογικό θρίλερ The Watcher το οποίο πρόκειται -επιτέλους- να επιστρέψει και επίσημα για μια δεύτερη σεζόν.

Η είδηση έρχεται τέσσερα χρόνια μετά την πρεμιέρα της πρώτης σεζόν στην πλατφόρμα και σύμφωνα με το Deadline, η δεύτερη σεζόν θα ξεκινήσει επίσημα την παραγωγή αυτό το φθινόπωρο, ωστόσο οι λεπτομέρειες της πλοκής δεν έχουν αποκαλυφθεί ακόμη.

Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι στα νέα επεισόδια θα επιστρέψει η Τζένιφερ Κούλιτζ ως Κάρεν Καλχούν, η φιλόδοξη μεσίτρια που πούλησε στη Νόρα (Ναόμι Γουότς) και τον Ντιν Μπράνοκ (Μπόμπι Καναβάλε) το μυστηριώδες και τρομακτικό σπίτι τους. Μαζί της επιστρέφουν και τα βασικά μέλη του καστ, Γουότς και Καναβάλε.

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{https://youtu.be/BxSwYq34WHA?si=qL_aHXyQf0eP41fn}

Η πλοκή του The Watcher

Το The Watcher ακολουθεί τους νεοφερμένους την τετραμελή οικογένεια των Μπράνοκ οι οποίοι ξοδεύουν όλες τις οικονομίες τους για να αγοράσουν το σπίτι των ονείρων τους στα προάστια, σε μια ήσυχη και ασφαλή ( ή μήπως όχι; ) περιοχή στο Westfield του New Jersey.



Ωστόσο η ζωής τους εκεί μόνο ήρεμη και ειδυλλιακή δεν είναι. Το ζευγάρι γρήγορα βρίσκεται αντιμέτωπο με έναν καταιγισμό ανώνυμων απειλητικών επιστολών από έναν μυστηριώδη αποστολέα που υπογράφει ως The Watcher και ο οποίος... υπόσχεται ότι θα παρακολουθεί κάθε κίνηση της οικογένειας…

Αυτό που εκτυλίσσεται είναι ένα θρίλερ επτά επεισοδίων που κλιμακώνεται με την πρόσληψη ενός ιδιωτικού ντετέκτιβ και συγχρόνως με την εχθρική στάση από τους γείτονες που ολοένα και αυξάνεται.

Παράλληλα με τα γράμματα, διάφορα ανησυχητικά περιστατικά τρομοκρατούν την οικογένεια. Οι Μπράνοκ υποπτεύονται τους παράξενους γείτονες και είναι αποφασισμένοι να βρουν ποιος είναι ο The Watcher.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η σειρά βασίζεται σε αληθινή ιστορία που ήρθε στο φως το 2018 μέσω ενός άρθρου του New York Magazine με τίτλο «The Haunting of a Dream House», που υπέγραφε ο Reeves Wiederman και αφορούσε μια οικογένεια που αφού μετακόμισε στο νέο της σπίτι, άρχισε να λαμβάνει ανώνυμα γράμματα από τον Watcher.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν πληροφορίες για την ημερομηνία πρεμιέρας της δεύτερης σεζόν.