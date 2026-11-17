Απέφυγε να απαντήσει ευθέως ο Βασίλης Σπανάκης στο ερώτημα αν υπήρξαν νεκροί στο Πολυτεχνείο. Και η αποφυγή του μόνο τυχαία δεν έμοιαζε.

Μια απλή ερώτηση έκανε σήμερα στον ΣΚΑΪ ο Χρήστος Κούτρας στον νέο υφυπουργό Εσωτερικών,Βασίλη Σπανάκη: «Υπάρχουν νεκροί στο Πολυτεχνείο τελικά, ναι ή όχι;».

Αντί για ένα ξεκάθαρο «ναι» - ή τέλος πάντων «όχι», άλλωστε «Έχουμε Δημοκρατία και καθένας μπορεί να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του», όπως είπε χθες ο Παύλος Μαρινάκης - ο υφυπουργός προτίμησε να μιλήσει για την Ιστορία που «έχει γράψει» και για τους «ανώνυμους αγωνιστές του Πολυτεχνείου», τους οποίους τιμούμε.

«Δεν θέλετε να μπείτε σε αυτή τη συζήτηση, καταλαβαίνω», σχολίασε ο δημοσιογράφος.

Τελικά, τι συμβαίνει με τα κυβερνητικά στελέχη; Έχουν αλλεργία στους νεκρούς του Πολυτεχνείου ή είναι τόσο δύσκολο να απαντήσουν μονολεκτικά σε ένα ιστορικά τεκμηριωμένο γεγονός; Ρητορική είναι η ερώτηση…

Υ.Γ.: Το παράδοξο, δε, είναι ότι οι αρχισυντάκτες της εκπομπής επέλεξαν να βάλουν «σούπερ» όσο μιλούσε ο Βασίλης Σπανάκης «η ιστορία έχει γράψει και τιμούμε τους νεκρούς τους Πολυτεχνείου», κάτι το οποίο ποτέ, φυσικά, δεν είπε.

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Μ. Καλ.