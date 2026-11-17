Οι προειδοποιήσεις έρχονται εν μέσω αυξημένων ανησυχιών για την παγκόσμια ασφάλεια, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες εμπλέκονται βαθιά σε συγκρούσεις και διπλωματικές προσπάθειες που εκτείνονται από την Ευρώπη έως τη Μέση Ανατολή.

Οι πρεσβείες των ΗΠΑ σε ολόκληρη την Ευρώπη εξέδωσαν συντονισμένες προειδοποιήσεις ασφαλείας, καλώντας τους αμερικανούς πολίτες να παραμείνουν σε επαγρύπνηση σε εορταστικές αγορές, φεστιβάλ, συγκοινωνιακούς κόμβους και άλλους πολυσύχναστους δημόσιους χώρους.

Το Newsweek επιβεβαίωσε ανακοινώσεις που δημοσιεύθηκαν από τουλάχιστον 11 αμερικανικές διπλωματικές αποστολές, μεταξύ των οποίων εκείνες στο Λονδίνο (Ηνωμένο Βασίλειο), το Βερολίνο (Γερμανία), τη Μαδρίτη (Ισπανία), το Δουβλίνο (Ιρλανδία), τη Λισαβόνα (Πορτογαλία) και τη Σόφια (Βουλγαρία). Οι περισσότερες δημοσιεύθηκαν στις 16 Νοεμβρίου, ενώ οι αποστολές στη Λιθουανία, την Ουκρανία και τη Ρωσία εξέδωσαν τις ανακοινώσεις τους με ημερομηνία 13 Νοεμβρίου. Οι ειδοποιήσεις περιέχουν ουσιαστικά πανομοιότυπες οδηγίες και δεν περιγράφουν κάποιο επιβεβαιωμένο τρομοκρατικό σχέδιο ή απειλή που να αφορά συγκεκριμένη πόλη.

Οι προειδοποιήσεις ορίζουν ως γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής ολόκληρη την Ευρώπη, αν και η ανακοίνωση του Δουβλίνου αφορά επισήμως ολόκληρη την επικράτεια της Ιρλανδίας και εκείνη του Λονδίνου αναφέρει τόσο το Ηνωμένο Βασίλειο όσο και την Ευρώπη.

Οι προειδοποιήσεις έρχονται εν μέσω αυξημένων ανησυχιών για την παγκόσμια ασφάλεια, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες εμπλέκονται βαθιά σε συγκρούσεις και διπλωματικές προσπάθειες που εκτείνονται από την Ευρώπη έως τη Μέση Ανατολή. Ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία συνεχίζεται την ώρα που η Ουάσιγκτον προωθεί διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης, ενώ οι ΗΠΑ εμπλέκονται ενεργά στη συνεχιζόμενη αντιπαράθεση με το Ιράν, γεγονός που έχει εγείρει φόβους για περαιτέρω κλιμάκωση πέραν της Μέσης Ανατολής. Το Ιράν απείλησε πρόσφατα αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στην Ευρώπη, σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν σε μελλοντικές επιθέσεις εναντίον της χώρας.

Εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε στο Newsweek το απόγευμα της Δευτέρας ότι η νέα προειδοποίηση αποσκοπεί στην παροχή γενικών πληροφοριών προστασίας και ασφάλειας για τους αμερικανούς πολίτες κατά την εορταστική περίοδο. Ο εκπρόσωπος τόνισε ότι δεν υπάρχει υψηλότερη προτεραιότητα για την κυβέρνηση Τραμπ από την ασφάλεια των Αμερικανών.

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Προειδοποίηση ασφαλείας στην Ευρώπη: Τι γνωρίζουμε

Η πανευρωπαϊκή προειδοποίηση ασφαλείας καλεί τους Αμερικανούς να «παραμείνουν σε επαγρύπνηση» καθ' όλη τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου. Η ειδοποίηση εκδίδεται ενόψει της περιόδου αυξημένης ταξιδιωτικής κίνησης των γιορτών, κατά την οποία Αμερικανοί ταξιδεύουν στο εξωτερικό για την Ημέρα των Ευχαριστιών, τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, συμπεριλαμβανομένων δημοφιλών ευρωπαϊκών προορισμών.

«Οι μεγάλες συναθροίσεις και οι δημόσιες εκδηλώσεις ενδέχεται να αποτελέσουν στόχο ευκαιρίας για τρομοκρατικές οργανώσεις και εγκληματίες», αναφέρει η προειδοποίηση. «Τρομοκράτες - συμπεριλαμβανομένων μεμονωμένων δραστών ("μοναχικών λύκων") - ενδέχεται να επιτεθούν με ελάχιστη ή καμία προειδοποίηση, στοχοποιώντας τουριστικά σημεία, όπως αγορές, συγκοινωνιακούς κόμβους, εμπορικά κέντρα, χώρους λατρείας και άλλους δημόσιους χώρους».

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να επιδεικνύεται σε εορταστικά φεστιβάλ, εκδηλώσεις και τοποθεσίες με μεγάλο συνωστισμό, επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Η προειδοποίηση εφιστά επίσης την προσοχή στις συνεχιζόμενες διαδηλώσεις ανά την ήπειρο, καθώς και σε πρόσφατες απειλές για τοποθέτηση βομβών που αποδείχθηκαν φάρσες.

«Διαταραχές στις μετακινήσεις και την καθημερινή ζωή παραμένουν πιθανές σε όλη την Ευρώπη κατά την εορταστική περίοδο», συνεχίζει η ανακοίνωση. «Απεργίες και διαδηλώσεις σημειώνονται με μεγαλύτερη συχνότητα τους τελευταίους μήνες. Τον Νοέμβριο, ψευδείς απειλές για βόμβες έβαλαν στο στόχαστρο την πολιτική αεροπορία σε πολυάριθμες ευρωπαϊκές χώρες, προκαλώντας αναστάτωση στις πτήσεις».

Αρκετοί δημοφιλείς ευρωπαϊκοί προορισμοί, όπως η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, τελούν ήδη υπό ταξιδιωτική οδηγία Επιπέδου 2, με την οποία οι Αμερικανοί που ταξιδεύουν στις χώρες αυτές καλούνται να «επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή».