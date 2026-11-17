Σχέδια για επίθεση στην Ουάσινγκτον με «βρόμικη βόμβα» ή χημικά όπλα, με στόχο αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ, φέρεται να εξετάζει το Ιράν, σύμφωνα με απόρρητες πληροφορίες των αμερικανικών υπηρεσιών που αποκαλύπτει το CNN.

Σχέδια για την πραγματοποίηση επίθεσης στην Ουάσινγκτον με τη χρήση «βρόμικης βόμβας» ή χημικών όπλων, με στόχο υψηλόβαθμους αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ, φέρεται να επεξεργάζεται το Ιράν, σύμφωνα με νέες πληροφορίες των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών που αποκαλύπτει το CNN.

Σύμφωνα με επτά Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται το CNN, οι πληροφορίες δείχνουν ότι η Τεχεράνη εξετάζει πιθανά σενάρια επιθέσεων σε αμερικανικό έδαφος. Ωστόσο, δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής ενδείξεις ότι έχει ληφθεί απόφαση για την υλοποίησή τους ή ότι επίκειται άμεσα κάποιο χτύπημα.

Πηγές με γνώση των πληροφοριών αναφέρουν ότι ο ιρανικός σχεδιασμός περιλαμβάνει συγκεκριμένες τοποθεσίες και στόχους, γεγονός που έχει κινητοποιήσει τις αμερικανικές αρχές και έχει οδηγήσει σε έκτακτες συσκέψεις για την αντιμετώπιση πιθανών απειλών.

Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι οι ΗΠΑ παρακολουθούν κάθε πιθανή απειλή, διευκρινίζοντας ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν αξιόπιστες ενδείξεις κινδύνου για την αμερικανική επικράτεια.

Τι γνωρίζουν οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών

Όπως αναφέρει το CNN, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η στάση της Τεχεράνης ενδέχεται να συνδέεται με την αυξανόμενη πίεση που δέχεται από τις συνεχιζόμενες αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις και τον οικονομικό αποκλεισμό, ο οποίος, σύμφωνα με στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ, πλήττει σοβαρά τη χώρα.

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Η ανησυχία εστιάζεται κυρίως στο ενδεχόμενο χρήσης μιας «βρόμικης βόμβας», η οποία συνδυάζει συμβατικά εκρηκτικά με ραδιενεργά υλικά. Σε αντίθεση με ένα πυρηνικό όπλο, δεν προκαλεί πυρηνική έκρηξη, αλλά μπορεί να διασπείρει επικίνδυνα ραδιενεργά υλικά σε μεγάλη έκταση.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι αμερικανικές υπηρεσίες έχουν εντοπίσει επικοινωνίες Ιρανών στις οποίες γίνεται αναφορά σε αποθηκευμένα υλικά κατασκευής βομβών εντός των ΗΠΑ. Η αξιοπιστία των συγκεκριμένων πληροφοριών εξακολουθεί να αξιολογείται, ενώ αξιωματούχοι εκτιμούν ότι ενδέχεται να έχουν ήδη τοποθετηθεί εκ των προτέρων ραδιενεργά υλικά ή χημικοί παράγοντες στην αμερικανική επικράτεια.

Το CNN επισημαίνει ότι για την πραγματοποίηση μιας τέτοιας επίθεσης το Ιράν δεν θα χρειαζόταν απαραίτητα να μεταφέρει δικούς του πράκτορες στις ΗΠΑ, καθώς θα μπορούσε να στρατολογήσει κάποιον που ήδη βρίσκεται στη χώρα.

«Ένα τέτοιο όπλο είναι όπλο τρόμου και όχι όπλο ακριβείας», ανέφερε πηγή που γνωρίζει τις πληροφορίες, εξηγώντας ότι μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα υγείας και να καταστήσει ορισμένες περιοχές ακατοίκητες.

Φόβοι και για χημική επίθεση κατά Αμερικανών στρατιωτικών

Παράλληλα, οι αμερικανικές αρχές εξετάζουν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες το Ιράν ενδέχεται να χρησιμοποιήσει χημικά όπλα εναντίον Αμερικανών στρατιωτικών που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με αξιωματούχους που επικαλείται το CNN, υπάρχουν ανησυχίες ότι οι αμερικανικές δυνάμεις δεν διαθέτουν επαρκή προστατευτικό εξοπλισμό και εκπαίδευση για την αντιμετώπιση μιας τέτοιας επίθεσης.

Για τον λόγο αυτό έχει ξεκινήσει παράλληλος σχεδιασμός μέτρων προστασίας του διπλωματικού και του προσωπικού των υπηρεσιών πληροφοριών στην περιοχή.

Την ίδια ώρα, η Ουάσινγκτον ανησυχεί και για τις δυνατότητες έγκαιρου εντοπισμού τρομοκρατικών σχεδίων, καθώς τον Ιούνιο έληξε ένας σημαντικός νόμος που επέτρεπε στις αμερικανικές υπηρεσίες να συλλέγουν επικοινωνίες αλλοδαπών. Αξιωματούχοι εθνικής ασφάλειας έχουν ζητήσει από το Κογκρέσο την ανανέωση της ισχύος του, υποστηρίζοντας ότι η απώλεια αυτού του εργαλείου θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο Αμερικανούς πολίτες και στρατιωτικούς στο εξωτερικό.

Οι διαπραγματεύσεις και ο κίνδυνος κλιμάκωσης

Οι νέες πληροφορίες έρχονται ενώ ΗΠΑ και Ιράν παραμένουν σε αντιπαράθεση στα Στενά του Ορμούζ, με τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του αμερικανικού αποκλεισμού και των εχθροπραξιών να μην έχουν αποδώσει μέχρι στιγμής.

Παρά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ την περασμένη εβδομάδα ότι ο πόλεμος θα τελειώσει «αρκετά σύντομα», οι επόμενες εβδομάδες θεωρούνται κρίσιμες για την επίτευξη συμφωνίας.

Πηγές από την περιοχή εκφράζουν, μάλιστα, ανησυχία για το ενδεχόμενο σκληροπυρηνικά στοιχεία του ιρανικού καθεστώτος, τα οποία έχουν επωφεληθεί από τη σύγκρουση, να επιχειρήσουν να υπονομεύσουν τις διαπραγματεύσεις με μια νέα επίθεση.

Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η ιρανική ηγεσία γνωρίζει πως η χρήση χημικών όπλων ή μιας βρόμικης βόμβας θα μπορούσε να προκαλέσει σφοδρά αμερικανικά αντίποινα. Ωστόσο, προειδοποιούν ότι εάν η Τεχεράνη θεωρήσει πως απειλείται η επιβίωση του καθεστώτος, ενδέχεται να αποφασίσει ότι αξίζει να αναλάβει αυτόν τον κίνδυνο.

Από την πλευρά της, η ιρανική αποστολή στον ΟΗΕ απέρριψε κατηγορηματικά τις κατηγορίες περί πρόθεσης χρήσης χημικών όπλων, χαρακτηρίζοντάς τις ψευδείς και κατασκευασμένες.