Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κλειστοί σταθμοί του μετρό σήμερα στο κέντρο της Αθήνας, λόγω του Πολυτεχνείου.

Σε ισχύ σήμερα, Τρίτη 17 Νοεμβρίου, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας, λόγω των εκδηλώσεων και της καθιερωμένης πορείας για την 53η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

Η Ελληνική Αστυνομία έχει προγραμματίσει έκτακτα μέτρα ασφαλείας και κυκλοφορίας, με στόχο τη διευκόλυνση των συγκεντρώσεων και την ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων.

Ειδικότερα, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σταδιακά στην ευρύτερη περιοχή του Πολυτεχνείου, στην πλατεία Συντάγματος και στους δρόμους από τους οποίους θα διέλθει η πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία.

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Τι ώρα κλείνουν οι δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας

Από τις 14:00 αναμένεται να τεθούν σε ισχύ σημαντικές παρεμβάσεις στις μετακινήσεις, ενώ από τις 15:00, ώρα κατά την οποία έχουν προγραμματιστεί οι συγκεντρώσεις, τα μέτρα θα επεκταθούν ανάλογα με την εξέλιξη των εκδηλώσεων.

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Οι οδηγοί καλούνται να αποφύγουν την κίνηση στο κέντρο της Αθήνας και να επιλέξουν εναλλακτικές διαδρομές, καθώς η κυκλοφορία θα διακόπτεται σταδιακά σε δρόμους γύρω από το Πολυτεχνείο, καθώς και στις οδούς από τις οποίες θα περάσουν οι διαδηλωτές.

Τι ισχύει για το Μετρό

Αλλαγές θα υπάρξουν και στη λειτουργία του Μετρό, καθώς, με εντολή της Ελληνικής Αστυνομίας, από τις 14:00 θα κλείσουν οι σταθμοί Σύνταγμα, Ευαγγελισμός και Πανεπιστήμιο.

Οι συρμοί θα διέρχονται από τους συγκεκριμένους σταθμούς χωρίς να πραγματοποιούν στάση, μέχρι νεότερη ενημέρωση για την επαναλειτουργία τους.

Οι έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του Πολυτεχνείου θα διαρκέσουν έως τις 06:00 το πρωί της Τετάρτης 18 Νοεμβρίου.