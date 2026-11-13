Πόσες φορές έχεις σκεφτεί «θέλω να μάθω κάτι καινούργιο» ή «μήπως ήρθε η ώρα να κάνω κάτι παραπάνω για μένα;».

Είτε πρόκειται για την επαγγελματική σου εξέλιξη, την απόκτηση μιας νέας δεξιότητας ή την προσωπική σου ανάπτυξη, κάθε νέα γνώση μπορεί να ανοίξει έναν διαφορετικό δρόμο.

Στην Easy Education, η διά βίου μάθηση αποκτά πολλές μορφές, με εκπαιδευτικές επιλογές που ανταποκρίνονται σε διαφορετικές ανάγκες, ενδιαφέροντα και στόχους.

Ξένες Γλώσσες & Ψηφιακές Δεξιότητες

Η εκμάθηση Αγγλικών και Ιταλικών, η απόκτηση πιστοποιήσεων, αλλά και η κατάρτιση στην Πληροφορική, το AutoCAD και τη Λογιστική αποτελούν σημαντικά εφόδια για την προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη. Μέσα από ευέλικτες εκπαιδευτικές επιλογές, η απόκτηση νέων γνώσεων γίνεται μέρος της καθημερινότητας.

Μοριοδοτούμενη Επιμόρφωση & Πανεπιστημιακά Προγράμματα

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η συνεχής επιμόρφωση αποτελεί σημαντικό εφόδιο για όσους επιδιώκουν να ενισχύσουν το βιογραφικό τους και να διεκδικήσουν νέες ευκαιρίες.

Τα εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενα σεμινάρια της Easy Education, με δυνατότητα μοριοδότησης σε ΣΑΕΚ (πρώην ΙΕΚ), Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) και άλλες εκπαιδευτικές δομές, καθώς και τα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Παντείου Πανεπιστημίου, που υλοποιούνται σε συνεργασία με την Easy Education, με δυνατότητα μοριοδότησης για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και άλλες κατηγορίες υποψηφίων, προσφέρουν δυνατότητες εξειδίκευσης σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών και επαγγελματικών πεδίων, όπου προβλέπεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Παράλληλα, μέσα από εξειδικευμένα προγράμματα προετοιμασίας για διαγωνισμούς και διαδικασίες αξιολόγησης του ΑΣΕΠ, η Easy Education υποστηρίζει τους υποψηφίους στην οργανωμένη προετοιμασία τους για το επόμενο επαγγελματικό βήμα.

Τεχνικά Επαγγέλματα & Επαγγελματική Κατάρτιση

Για όσους επιθυμούν να αποκτήσουν μια πρακτική ειδικότητα ή να διευρύνουν τις επαγγελματικές τους δυνατότητες, η Easy Education προσφέρει εκπαίδευση Χειριστών Καλαθοφόρων Οχημάτων και Χειριστών Ανυψωτικών Μηχανημάτων Έργου (Κλαρκ), συνδέοντας την κατάρτιση με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Πρώτες Βοήθειες & Κοινωνικές Δεξιότητες

Η γνώση δεν περιορίζεται στην επαγγελματική σταδιοδρομία. Μέσα από εξ αποστάσεως προγράμματα Πρώτων Βοηθειών / Παιδιατρικών Πρώτων Βοηθειών και δια ζώσης εκπαιδεύσεις Βασικής Υποστήριξης Ζωής (BLS) και Παιδιατρικής Βασικής Υποστήριξης Ζωής (PBLS), με πιστοποίηση ERC, οι συμμετέχοντες αποκτούν δεξιότητες που μπορούν να αποδειχθούν καθοριστικές για την ανθρώπινη ζωή.

Παράλληλα, η Σχολική Διαμεσολάβηση, με τη συμβολή του Κ.Ε.ΔΙ.Β.Ε. , ενισχύει την επικοινωνία, τη συνεργασία και την ειρηνική διαχείριση συγκρούσεων στο σχολικό περιβάλλον.

Επιδοτούμενη Κατάρτιση & Προγράμματα Voucher

Η επαγγελματική εξέλιξη μπορεί να συνδυαστεί και με ευκαιρίες επιδοτούμενης εκπαίδευσης. Η Easy Education παρακολουθεί τις νέες δράσεις κατάρτισης και προετοιμάζεται για την ανακοίνωση των επόμενων προγραμμάτων Voucher, που δίνουν τη δυνατότητα σε εργαζομένους και ανέργους να αναπτύξουν νέες δεξιότητες.

Ευέλικτη Μάθηση & Σύγχρονη Γνώση

Για όσους αναζητούν σύντομες και ευέλικτες μορφές εκπαίδευσης, η Learnity φέρνει τη γνώση πιο κοντά στην καθημερινότητα, μέσα από online σεμινάρια και microlearning.

Η ανταλλαγή γνώσεων και ο διάλογος συνεχίζονται και μέσα από σύγχρονες εκπαιδευτικές δράσεις, όπως το επερχόμενο webinar στις 23 Νοεμβρίου 2026, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες ενημέρωσης και προβληματισμού.

Η μάθηση είναι μια διαδρομή που συνεχίζεται

Στην Easy Education, πιστεύουμε ότι η εκπαίδευση δεν έχει ηλικία ούτε περιορίζεται σε μία συγκεκριμένη επαγγελματική διαδρομή. Ως Κέντρο Διά Βίου Μάθησης, δημιουργούμε ευκαιρίες εκπαίδευσης που συνδέουν τη γνώση με τις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων.

Γιατί κάθε νέα δεξιότητα είναι ένα ακόμη βήμα προς το μέλλον που θέλεις να δημιουργήσεις.

Ανακάλυψε τη δική σου διαδρομή μάθησης με την Easy Education εδώ.

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www.easy-education.gr

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