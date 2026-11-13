Η Χανιώτισσα Κατερίνα Κρομμυδάκη που κρύβεται πίσω από το εμβληματικό, κατακόκκινο φόρεμα της Δέσποινας Βανδή.

Την προηγούμενη εβδομάδα η Δέσποινα Βανδή και η Νατάσα Θεοδωρίδου, άνοιξαν την πόρτα του νυχτερινού κέντρου που συνεργάζονται στην Αθήνα, παραχωρώντας τους θαυμαστές τους ένα μοναδικό show με πολλή μουσική, κέφι και χορό.

Οι εντυπωσιακές στιλιστικές επιλογές των δύο γυναικών τράβηξαν τα βλέμματα, μετατρέποντας πολύ γρήγορα τη βραδιά σε ένα εντυπωσιακό θέαμα.

Μία από τις στιγμές που ξεχώρισαν ήταν το εναέριο show της Δέσποινας Βανδή, η οποία την ώρα που τραγουδούσε βρέθηκε στον αέρα με το κατακόκκινο φόρεμα να «κλέβει» τις εντυπώσεις.

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Πίσω από αυτή τη δημιουργία κρύβεται η Χανιώτισσα σχεδιάστρια Κατερίνα Κρομμυδάκη, η οποία εμπνεύστηκε και επιμελήθηκε το φόρε, συνεργάστηκε με τη Δέσποινα Βανδή και έβαλε τη δική της υπογραφή στο τελικό αποτέλεσμα.

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Η σχεδιάστρια, μιλώντας στο zarpanews.gr, ανέφερε ότι το φόρεμα βασίστηκε σε ιδέα του σκηνοθέτη Γιώργου Λύρα, με την ίδια να αποδέχεται την πρόσκληση για συνεργασία με ιδιαίτερη χαρά.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πρόκειται για ένα φόρεμα με 17 μέτρα ύφασμα, από το οποίο ξεχώριζε τόσο το έντονο χρώμα του όσο και η κίνηση που δημιουργούσε πάνω στη σκηνή.

Η Κατερίνα Κρομμυδάκη, αναφέρθηκε στην συνεργασία της με την Δέσποινα Βανδή, χαρακτηρίζοντάς την «ευγενική και συνεργάσιμη».